Ложится в клинику: Медведева снялась со второго турнира подряд

Медведева ложится на обследование

Продолжение карьеры Евгении Медведевой, похоже, находится под угрозой. Фигуристка официально снялась со второго турнира подряд — этапа Кубка России в Москве, который пройдет с 10 по 13 октября. До этого спортсменка уже пропустила этап Кубка в Сызрани (18-22 сентября). По сути девушка предстала перед публикой только на открытых прокатах сборной России 12-13 сентября, где показала откровенно слабую форму.

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Вскоре после этих прокатов выяснилось, что у двукратной чемпионки мира — обострение хронической травмы спины. Предполагалось, что к октябрьским соревнованиям в Москве она все-таки восстановится, — для того, чтобы снять обострение, у врачей был почти месяц. Однако что-то пошло не так.

«Мы до последнего надеялись на участие Медведевой. Вчера она была на обследовании у врачей, обострилась у нее старая травма спины, поэтому она не примет участия в турнире и ложится на дополнительное обследование в клинику. Федерация желает спортсменке скорейшего выздоровления»,

— приводит РИА «Новости» слова генерального директора Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Когана.

Сроки восстановления серебряного призера Пхенчхана должны стать известны на следующей неделе, а завтра, 9 октября, она пройдет тщательное обследование в клинике нейрохирургии, которая специализируется на лечении заболеваний позвоночника и спинного мозга.

«У Жени будет полное обследование, а дальше посмотрим, что на эту тему думают врачи. Это уже не первый ее приступ»,

— сообщил источник ТАСС.

В этой ситуации фигуристка все делает правильно, включая снятие с этапа, и возникает лишь один вопрос: почему углубленное обследование у нейрохирурга проводится лишь месяц спустя после того, как обострение начало сильно мучить Медведеву на открытых прокатах сборной (а на самом деле и раньше)?

16 сентября девушка вернулась в группу Этери Тутберидзе, прекратив сотрудничество с канадцем Брайаном Орсером, который из-за пандемии и закрытых границ мог проводить лишь видеоконсультации через океан. Чемпионка была твердо намерена как можно скорее вернуться в лучшую форму и поначалу даже не отказывалась от участия в этапе Кубка в Сызрани, хотя он стартовал всего пять дней спустя после открытых прокатов, где спортсменка выступала в совершенно разобранном состоянии.

Однако тогда ей пришлось делать уколы из-за боли в спине, и было принято решение сняться с турнира. Есть ощущение, что после этого фигуристка вместо аккуратного восстановления ринулась на каток наверстывать упущенное.

Это вполне в характере Медведевой, ведь речь идет о девушке, которая в олимпийский сезон с этой же травмой спины и стрессовым переломом ноги сумела завоевать серебро Пхенчхана, уступив находившейся в расцвете сил Алине Загитовой всего один балл.

Ну, а в характере Тутберидзе поддерживать такой пыл ученицы — не зря они проработали вместе 11,5 лет до постолимпийского расставания. Из-за совпадения этих факторов, скорее всего, Медведева и не ложилась на полное обследование в клинику весь этот месяц, продолжая яростно работать на льду, пока ей снова не стало плохо.

Хочется верить, что теперь одна из самых успешных спортсменок в истории России не будет форсировать восстановление и спокойно залечит серьезную травму.

Этот скомканный из-за коронавируса сезон не стоит того, чтобы доламывать свое здоровье и тратить последнюю мотивацию, ведь даже у такого бойца, как Медведева, она небезгранична.

Любопытно, что в мире фигурного катания высказываются и альтернативные версии по поводу снятия спортсменки с соревнований. Известный тренер Александр Жулин, например, считает, что она банально не успела набрать форму.

«Видимо, сейчас она не готова, и посчитали с тренером, что не надо выходить позориться. Думаю, она не прекратит тренироваться.

Надеюсь, на каких-нибудь соревнованиях мы ее еще увидим. Решение продолжать карьеру она примет после чемпионата России», — цитирует Жулина «Спорт-экспресс».

А трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что это снятие может оказаться хитрым тактическим ходом.

«Видно, сказался перерыв, нагрузки… Может, это какой-то тактический ход. Мы же не знаем, какая травма спины. Что панику-то устраивать? Мы же не знаем, какая конкретная травма. Если растяжение мышц — это одно, если это межпозвоночные диски, то это другое дело», — приводит слова Родниной Sport24.

Другие потери

Помимо Медведевой, московский этап Кубка лишился еще двух талантливых одиночников — серебряного призера чемпионата России и Европы Артура Даниеляна и звезды TikTok Елизаветы Нугумановой.

Даниелян до сих пор не долечил повреждение голеностопа, которое беспокоило его еще в начале сентября. Вместо представителя ЦСКА на этап заявился ученик академии Евгения Плющенко Артем Ковалев, победивший на предыдущем кубковом турнире в Сызрани.

Что касается петербурженки Нугумановой, то она случайно сломала ногу, прогуливаясь по улице.

«Получилось все просто: шла по улице, подвернула ногу. Думала, что ничего страшного, я продолжала кататься, чувствовала боль, но не придавала этому значения. В один день я неприятно упала с прыжка, поехали делать снимок, и в итоге мне сказали, что у меня был перелом. Случилось все чуть меньше месяца назад.

Сейчас мы решили получше восстановиться, уже все хорошо, все срослось, я тренируюсь. Надеюсь, что выступлю на третьем этапе Кубка России в Сочи и на мемориале Панина-Коломенкина в Петербурге», — приводит слова фигуристки РИА «Новости».

И еще одной серьезной потерей этапа в Москве стало снятие спортивной пары Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые в прошлом сезоне взяли бронзу финала Гран-при, став единственным российским дуэтом, забравшимся на пьедестал.

Причина снятия, к сожалению, типична для нынешнего времени — партнер стал положительный тест на коронавирус.

Чувствует Галлямов себя отлично, и, к огромному облегчению, не заразил Мишину и их 79-летнюю наставницу Тамару Москвину.