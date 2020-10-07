Шестая попытка: UFC готовит бой Хабиб — Фергюсон

В преддверии своей второй защиты титула против грозного Джастина Гэтжи непобежденный Хабиб Нурмагомедов сделал крайне интересное заявление.

Орел отметил, что в случае победы над обладателем временного пояса промоушен предложит ему супербой.

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«Что будет после 24 октября (именно в этот день россиянин выступит на UFC 254 — «Газета.Ru»)? Очень хороший вопрос. Не знаю. Планирую закончить с Гэтжи в октагоне, а дальше... Мне нравится соревноваться, биться с лучшими бойцами в мире. Поэтому я здесь. Не выступаю в UFC ради денег — у меня много сторонних бизнес-проектов, где я могу зарабатывать и так.

Не думаю, что завершу карьеру после боя. У нас есть несколько вариантов — поговорим об этом после поединка. Дана Уайт сказал, что у него есть нечто особенное для меня. Но я попросил его придержать предложения до конца боя. Он говорит, что у него есть какое-то очень большое предложение. Посмотрим», — цитирует Хабиба MMA Fighting.

Так о ком же речь?

Супер-реванш с Конором Макгрегором? Тот продолжает делать деньги: ирландец позабыл о претендентской гонке и готовится выйти на боксерский ринг против легендарного Мэнни Пакьяо. Вдобавок ко всему Печально Известный всерьез рассчитывает драться в октагоне с ветераном ММА Диего Санчесом, завлекает экс-претендента Дастина Порье «денежно-благотворительным» поединком, а также сливает в сеть переписки с главой UFC Даной Уайтом, обостряя и без того непростые отношения с главным ММА-промоушеном мира.

А, может, битва за наследие против Жоржа Сен-Пьера? Его разговоры о возвращении в спорт так и остаются разговорами. Интерес к афише Хабиб — Сен-Пьер затухает, да и трехлетний простой (на минуточку) 39-летнего канадца вряд ли сделает из легенды смешанных единоборств достойную оппозицию Нурмагомедову.

Карты раскрылись быстро. И сердца поклонников забились чаще!

«Если Хабиб победит Гэтжи, у Тони Фергюсона будет еще один бой, над которым мы работаем прямо сейчас, — приводит слова Уайта Sports Illustrated. — Надеюсь, этот бой с участием Хабиба и Фергюсона состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть. Никогда не видел, чтобы бои срывались так часто, как в этом случае.

Мне даже становится страшно, когда я думаю о возможности организовать их бой снова. Что произойдет на этот раз? Может, астероид упадет на Землю?!»

И бойцы не против поставить точку в затянувшемся деле. Хабиб, несмотря на тотальный разгром Тони от Гэтжи на UFC 249, по-прежнему признает силу Эль Кукуя.

«Когда дерешься против сильных соперников, оставляешь наследие за собой. Не знаю, что с миром случится, но надеюсь, что в следующем году мы с Тони подеремся. Это имя дает мне очень большую мотивацию: как я готовлюсь к нему, как настраиваюсь», — не скупится на комплименты россиянин.

Фергюсон, в свою очередь, скуп на похвалы. Зато рвения представителю США не занимать: шедший на серии из 12 побед Эль Кукуй не собирается мириться с поражением Гэтжи и уходить… Тони еще повоюет.

«Мы можем делиться опытом с молодежью, однако именно мы прокладываем им дорогу для того, чтобы в будущем представители этого молодого поколения могли взойти на вершину. Вот только это еще будет нескоро. Эти ублюдки списывают меня со счетов. Они говорят, что мне нужно закончить карьеру прямо сейчас. Пошли нахрен, ребята!» — передает слова кровожадного легковеса ESPN.

Так или иначе, это противостояние — уже история! Даже несмотря на то, что бойцы до сих пор не разделили октагон.

Шутка ли, «проклятый бой» (так окрестили болельщики афишу дуэли Нурмагомедов — Фергюсон) срывался аж пять (!) раз: дважды из-за проблем со здоровьем Тони, еще столько же — из-за травмы и жесткой весогонки Орла. Последней же причиной срыва русско-американской схватки стал злосчастный COVID-19.

Теперь все в руках спортсменов. И Хабибу, и Тони важно не проиграть в ближайших поединках (по слухам, Фергюсона ждет либо встреча с Дастином Порье, либо бой с экс-чемпионом Bellator Майклом Чендлером), и тогда надежда фанатов, почти потухшая, разгорится с новой силой.