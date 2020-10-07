«Нужно что-то делать»: почему «Уфа» рассталась с Евсеевым

7 октября стало известно, что Вадим Евсеев больше не является главным тренером «Уфы», которая занимает в данный момент предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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Информация об уходе специалиста из башкирской команды появилась накануне. Первым об этом сообщил «Чемпионат», приведший слова некоего источника, знакомого с ситуацией в клубе:

«Вадим Евсеев может покинуть свой пост. Но пока непонятно, будет ли это отставка или уход по собственному желанию».

Вскоре посыпались подтверждения от людей, по долгу службы знающих российский футбол изнутри, и инсайдеров.

«Евсееву действительно ищут замену»,

— написал в своем Telegram-канале бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус.

В прессе сразу же стала фигурировать фамилия человека, который должен заменить 44-летнего специалиста на посту главного тренера фиолетово-белых. Речь идет об Александре Стукалове, под руководством которого московский «Велес» стал главным открытием нынешнего сезона в Олимп-ФНЛ — втором по силе дивизионе страны.

Подлил масла в огонь слухов и сам Евсеев, опубликовав в своем Instagram загадочный пост, явно намекнувший на уход.

«Жизнь как река. Рано или поздно выйдет из привычных рамок, как из берегов. Дважды в одну воду не вступить, но это не значит, что надо стоять на месте», – написал тренер.

Впрочем, ближе к ночи председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов категорически опроверг информацию о смене главного тренера.

«На сегодняшний день появившаяся информация о смене тренера и предполагаемых претендентах достоверной не является»,

— привел его слова «Спорт-Экспресс».

Однако днем 7 октября слухи пошли новой волной. Первым отметился журналист-инсайдер Нобель Арустамян.

«В ближайшее время «Уфа» собирается отправить в отставку с поста главного тренера Вадима Евсеева», — написал он своем Telegram-канале.

Через несколько минут снова отметился «Спорт-Экспресс», подтвердивший информацию об отставке, однако заявивший, что она стала следствием решения самого специалиста.

«Впервые это слышу, никаких предпосылок нет. Понятно, что дыма без огня не бывает. Вадим прилетел в Уфу, ждем, как он поговорит с руководителями клуба. Мне ничего про это не известно. Если это случится, то будем решать проблемы по мере их поступления», — прокомментировал для издания ситуацию агент тренера Александр Маньяков.

В итоге контракт был вскоре действительно расторгнут, а на официальном сайте клуба появилось следующее заявление:

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Вадима Евсеева за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм».

Евсеев возглавил «Уфу» перед стартом сезона-2019/20, и под его руководством фиолетово-белые сразу же смогли финишировать на высокой девятой строчке турнирной таблицы, а по ходу чемпионата какое-то время и вовсе шли на шестой, еврокубковой позиции.

При этом по окончании сезона команду покинули сразу несколько ее лидеров. Так, Даниил Круговой вернулся из аренды в «Зенит», Даниил Фомин перебрался в московское «Динамо», а Остон Урунов был куплен московским «Спартаком». Также покинули команду форварды Андрес Вомбергар и Андрей Козлов и защитник Александр Пуцко.

В итоге после десяти туров в РПЛ команда идет на 15-й позиции, а последней каплей для всех, очевидно, стала нулевая ничья с главным аутсайдером сезона волгоградским «Ротором», не игравшим в РПЛ 16 лет и до того получившим пару технических поражений из-за коронавируса и лишившимся игрового тонуса.

«Мы расстались с Вадимом Евсеевым по обоюдному согласию. Никаких претензий друг к другу не имеем. Главный повод — неудовлетворительные результаты команды. Не один Евсеев в этом виноват, но нужно что-то делать, — прокомментировал «Чемпионату» кадровые изменения гендиректор уфимцев Ринат Шайбеков.

— Исполнять обязанности главного тренера будет Арслан Халимбеков. Когда мы проведем переговоры с претендентом — объявим. Претенденты на пост главного тренера у нас есть».

Евсеев же, чтобы прокомментировать свою позицию, в качестве СМИ снова использовал собственный Instagram.

«В марте 2019-го я возглавил «Уфу». В октябре 2020-го я решил ее покинуть. Дело не только в результатах или в том, что команда, потеряв большинство основных игроков, лишилась возможности играть на прежнем уровне. Ушла «химия». Изменились настроение, ожидания, — написал ушедший в отставку тренер. — Я уношу с собой из Уфы память о всем хорошем, что было у нас: человеческие отношения, профессионализм, характер, победы над лучшими клубами страны.

И не хочу говорить о тех проблемах, которые не позволили клубу остаться на прежнем уровне. Я благодарен «Уфе» за то, что полтора года назад она поверила в меня. Это было отличное время, и наша дружба не заканчивается на этом. У клуба есть будущее без тренера Евсеева, у тренера Евсеева теперь есть будущее без «Уфы». Я пришел сюда начинающим по меркам РПЛ тренером. Благодаря клубу я ухожу, получив опыт и уверенность, что мои идеи работают.

Меня никогда не увольняли как тренера. Всегда уходил сам. Вот и сейчас пришло время».

Интересно, что под руководством Евсеева «Уфа» стала известна как команда, которая обладает неприступной обороной и при этом сама крайне непродуктивна в атаке.

По ожидаемым голам (метрика xG) «Уфа» Евсеева была 15-й что в прошлом, что в нынешнем сезоне. Те же места она занимала и по созданным голевым моментам и по реально забитым мячам.

По ожидаемым набранным очкам уфимцы и в предыдущем, и в нынешнем сезоне значатся на 14-м месте из 16-ти команд.

При этом в прошлом сезоне по xG соперника команда занимала аж шестое место, что во многом и позволило забраться так высоко.

В текущей кампании «Уфа» 15-я и в данной метрике, так что удивляться низкому положению команды, конечно, не стоит. Причем основной голкипер башкирского клуба Александр Беленов, который в сезоне-2019/20 занял четвертое место в РПЛ по сейвам, сейчас вообще лидирует в турнире по данному показателю!

В общем, уход лидеров привел к тому, что выстроенная система обороны стала давать сбои, и оперативно поправить это Евсееву не удалось.

Сейчас главным претендентом на его место называют бывшего наставника «Краснодара», «Ахмата», тульского «Арсенала» и московского «Спартака» Олега Кононова.

О том, что недавно покинувший «Ригу», где работал в последнее время, специалист близок к новому назначению, первым сообщил Sport24. Чуть позже эти данные подтвердил «Матч ТВ», заявивший, что назначение уже согласовано.