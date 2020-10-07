Дуэль с Трусовой под угрозой: Медведева может сняться с Кубка

Что случилось

На открытых прокатах сборной России в середине сентября, когда широкая публика в последний раз видела Евгению Медведеву, фигуристка строила планы на сезон и интриговала новыми нарядами к программам.

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«Образ готов, но на открытых прокатах я выступала без платья, потому что скоро соревнования, — пусть все увидят там», — говорила спортсменка в интервью Первому каналу.

Однако на данный момент все идет к тому, что прокаты в черном тренировочном костюме надолго останутся единственным впечатлением зрителей от двукратной чемпионки мира в этом сезоне.

Спустя всего несколько дней после того многообещающего интервью девушка снялась с ближайшего этапа Кубка России в Сызрани (18-22 сентября), а теперь близка к тому, чтобы пропустить и следующий этап — в Москве (10-13 октября), где ожидалась ее эпическая битва с Александрой Трусовой и Камилой Валиевой.

«Медведеву беспокоит спина, и в настоящее время неизвестно, выступит ли она в Москве», — сообщил источник ТАСС.

Фигуристка все еще испытывает острые боли из-за хронической травмы спины, которая начала серьезно мучить ее примерно в конце августа — начале сентября.

Именно из-за этой проблемы Медведева слабо выступила на открытых прокатах сборной. Тогда она с трудом выполнив два последних элемента в короткой программе — двойной аксель (шаткий выезд) и тройной флип (приземление на две ноги), — а также провалила произвольную программу, где сумела исполнить только четыре прыжка из семи и упала с акробатического трюка — колеса.

Из-за этой проблемы спортсменка снялась и с этапа Кубка в Сызрани, который начинался всего спустя пять дней после прокатов.

Один из тренеров группы Этери Тутберидзе, куда Медведева официально перешла 16 сентября, — Даниил Глейхенгауз — сообщал, что девушке даже понадобились уколы:

«На этапе Кубка России в Сызрани Евгения не смогла выступить, потому что у нее до сих пор побаливает спина, и после открытых прокатов ей делали уколы. В таком состоянии ей было просто невозможно приехать в Сызрань».

Тогда это решение было понятно и даже предсказуемо, но снятие со следующего турнира — спустя почти месяц после известий о травме — уже начинает пугать. Выходит, что за все это время ситуация существенно не изменилась, несмотря на все усилия по реабилитации. В группе Тутберидзе такого развития событий вряд ли не ожидали.

«У нас есть три с половиной недели, чтобы подготовить Евгению к этапу Кубка в Москве, — говорил Глейхенгауз в середине сентября. — Постараемся улучшить форму, которая сейчас есть, хотя какие-то совсем грандиозные изменения мы, конечно, не сделаем за это время. Сейчас у Медведевой пока недостаточно формы для хороших выступлений — надо ее набирать».

Да, специалист не обещал, что фигуристка превзойдет всех в Москве, но и в ее восстановлении и участии в турнире не сомневался.

И это учитывая, что на тот момент тренерский штаб Тутберидзе уже несколько дней работал со спортсменкой и вполне мог со всех сторон оценить ситуацию с травмой. Но теперь выходит, что проблема оказалась серьезнее.

Любопытно, что бывший наставник Медведевой Брайан Орсер незадолго до расставания с ученицей приоткрыл завесу тайны по поводу травмы (сама спортсменка отказывалась называть точный диагноз) и признался, что понятия не имеет, что с этим делать.

«Ей нужно восстановиться от хронической травмы спины… Похоже, что сейчас это действительно серьезная проблема,

— цитировал канадца РИА «Новости». — Евгении определенно не хватает ее обычного распорядка катания, дополнительной работы, тренировок и так далее. Откровенно говоря, я не знаю, как мы справимся с этой ситуацией».

Беспокоит и тот факт, что ни сама Медведева, ни официальный Instagram группы Тутберидзе не публикуют ничего о тренировках двукратной чемпионки мира.

Последний пост фигуристки с катка датируется 16 сентября.

На общее видео с Алиной Загитовой, Софьей Акатьевой, Камилой Валиевой и другими фигуристками она не попала.

У себя в аккаунте спортсменка постит только забавные видео со своей собакой, исполнение незатейливых мелодий на укулеле и рекламирует свой мерч.

А самой громкой новостью с участием Медведевой за последний месяц стало то, что она подняла флаг России на юбилее своей спортивной школы «Самбо-70».

Обнадеживает здесь только то, что у спортсменки еще будет возможность дозаявиться на два этапа Кубка России (обязательное количество для попадания на чемпионат страны, где будут разыгрываться путевки на Евро и чемпионат мира). Если Медведева все-таки пропустит ближайший этап, то впереди еще соревнования в Сочи (23-27 октября), Казани (8-12 ноября) и снова в Москве (5-8 декабря).

Кроме того, недавно чемпионка заявилась на международный турнир — этап Гран-при в Москве, — который пройдет 20-22 ноября, а значит, сдаваться она не собирается.

История травмы

Как рассказала сама фигуристка в прямом эфире Instagram у чемпиона Европы Флорана Амодьо, о повреждении спины она узнала лишь по окончании сезона-2017/18:

«Олимпийский сезон был один из самых сложных в карьере. Я сломала ногу в начале сезона, то есть каталась со сломанной ногой все соревнования. А после сезона я обнаружила, что у меня еще одна травма — спины».

В тот момент спортсменка покинула группу Тутберидзе и уехала в Канаду для тренировок с Орсером, который тут же предоставил ей время для реабилитации спины. По ходу следующего сезона фигуристка продолжала беречь спину и предпринимать меры для ее восстановления — так, на чемпионате России она выступала со специальными акупунктурными пластырями. Также девушка полностью отказалась от красивого вращения бильман, в котором на спину оказывается колоссальная нагрузка.

«К сожалению, с бильманом мы все попрощались навсегда», — отвечала фигуристка на вопрос фаната о том, будет ли она когда-нибудь снова выполнять это вращение.

Эти меры действовали — за два года занятий у Орсера Медведева ни разу не снялась с соревнований из-за болей в спине, и даже сумела в жесткой конкуренции взять бронзу чемпионата мира и серебро на московском этапе Гран-при.



Однако вернувшись в Россию в этом году, спортсменка оказалась изолирована от своего наставника из-за пандемии коронавируса — обратно в Канаду ее не пускали. Пришлось перейти на периодические созвоны по видеосвязи, и в таком формате тренировок тренер не уследил за Медведевой (либо она сама доверилась больше местным специалистам, наблюдавшим за ней) — и фигуристка допустила перегрузку на спину.

В итоге в сентябре она оказалась в ужасной форме из-за сильных болей в спине и снижения на этом фоне тренировочных нагрузок, хотя еще в начале августа Орсер утверждал, что ученица «выглядит намного лучше, чем в прошлом году в это же время».

Остается надеяться, что в «Хрустальном» знают, как помочь спортсменке, и смогут избавить ее хотя бы от сильного беспокойства в спине, поскольку до конца излечить травму, которая приобрела хронический характер, уже невозможно. Если же тренерский штаб Тутберидзе потерпит неудачу, то под угрозой окажется вся карьера Медведевой.