Коронавирус в сборной: Джикия и Гильерме сдали спорные тесты

Утром 7 октября несколько источников сообщили, что при очередном тестировании результаты нескольких игроков сборной России на коронавирус оказались спорными. Речь идет о защитнике московского «Спартака» Георгии Джикии и вратаре столичного «Локомотива» Маринато Гильерме. Дополнительно уточнялось, что пока футболисты не будут допущены до тренировочного процесса.

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Вскоре после этого последовало официальное подтверждение. Пресс-служба национальной команды проинформировала, что тесты на определение опасной инфекции в организме Джикии и Гильерме дали «сомнительные результаты». Это значит, что до перепроверки анализов спортсмены временно изолированы от других сборников. При этом отмечается, что Джикия и Гильерме чувствуют себя хорошо.

«По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займет некоторое время. Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное. Вся остальная команда и члены штаба уже прошли дополнительное тестирование, по результатам которого всеми получены отрицательные результаты», – сказано в заявлении сборной России.

По итогам одного из регулярно проводимых обследований у Георгия Джикии и Маринато Гильерме получены сомнительные результаты тестов. В настоящее время происходит перепроверка результатов, которая займёт некоторое время. — Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2020

У остальных игроков и членов сборной не выявлено никаких отклонений в анализах. Они также прошли дополнительное тестирование.

Футболисты начали прибывать в расположение сборной 3 октября. Российская команда в текущей паузе на международные матчи готовится провести три встречи: 8 октября подопечные Станислава Черчесова проведут товарищескую игру со Швецией на «ВЭБ-Арене» в Москве, 11 октября сборная примет на столичной «ВТБ-Арене» Турцию в рамках 3-го тура группового этапа Лиги наций, а 14 октября, снова на «ВТБ-Арене», сыграет с национальной командой Венгрии. То есть все матчи, учитывая и сложную эпидемиологическую ситуацию, пройдут в Москве.

После двух матчей в Лиге наций сборная России возглавляет турнирную таблицу группы 3 с шестью набранными очками. В стартовых встречах российские футболисты одержали победу над Сербией со счетом 3:1 и выиграли у Венгрии в выездном матче со счетом 3:2. Следом за Россией в группе идет Венгрия (3 очка), на третьем месте располагается Турция (1) и замыкает квартет Сербия (1).

В окончательную заявку Черчесова на предстоящие матчи вошли 25 футболистов, учитывая последние изменения в связи с травмами некоторых игроков:

Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив »), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор», Турция), Илья Кутепов («Спартак»), Игорь Смольников («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Александр Жиров («Зандхаузен», Германия).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак») Николай Комличенко («Динамо»).

Накануне сообщалось, что все игроки сборной России тренируются в общей группе перед матчем со Швецией. Участие Гильерме и Джикии теперь находится под вопросом в этой и последующих играх.