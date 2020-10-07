Имела в виду не Загитову: Роднина ответила на критику

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина объяснила свои слова про «Муму фигурного катания». Их она произнесла, когда отвечала на вопросы журналистов про телевизионный проект «Ледниковый период» и дебют в нем в роли ведущей победительницы Олимпийских игр – 2018 Алины Загитовой.

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Многие любители фигурного катания посчитали, что Роднина назвала «Муму» именно Загитову, что вызвало неоднозначную реакцию. Однако советская спортсменка, которая сейчас работает в Государственной думе, вскоре пояснила, что имела в виду совсем не чемпионку Пхенчхана.

«Что вы имели в виду, когда обозвали Алину Загитову муму от фигурного катания? Вы считаете это этично в вашем положении оскорблять девочку, которая априори не может вам ответить?» — спросил один из пользователей у Родниной в Instagram.

«Ледниковый период» на ТВ идет более десяти лет и для меня это действительно КВНовское шоу самодеятельного фигурного катания — то есть муму. Где вы там прочитали фамилию совершеннолетней Загитовой?»

— заявила в ответ Роднина.

Загитова ведет проект вместе с еще одним олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. По его признанию, ему комфортно работать с юной спортсменкой даже несмотря на то, что у нее полностью отсутствует опыт работы на телевизионных шоу. Тем не менее Ягудин отметил, что Загитова быстро учится и у нее уже хорошо получается.

«Мне очень приятно с ней работать. Сложились ли мы как пара? Да, «химия» появилась. Говорят, что первый блин комом, но комом этот блин не был. Это был такой хороший поджаристый блин.

Действительно было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала с «ухом», не работала в качестве ведущей, но, как я в шутку говорю, я тоже в свое время и писался, и какался. Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв, с каждой съемкой становится все лучше и лучше», — сказал Ягудин в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Такого же мнения придерживается и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух. Говоря о дебюте Загитовой, он отметил, что фигуристка прогрессирует с каждым днем сьемок и очень старается стать лучше.

«Что касается дебюта Загитовой в роли ведущей, то я уже говорил до и говорю об этом сейчас. Алина — большая умница. Она очень старается, от программы к программе Загитова будет набирать. Считаю, задача нас всех и зрителей — это поддержать Алину. Она на абсолютно новом для себя поприще. И, конечно, Загитова — украшение проекта», — цитирует Авербуха Sport24.

Сама фигуристка достаточно ответственно подошла к своей новой роли. До этого Загитова не имела подобного опыта и впервые выступила в роли ведущей и принимала участия в различных ледовых шоу только в качестве участницы.

По ее словам, она даже была вынуждена нанять репетитора для развития речи, чтобы держаться увереннее перед камерой.

«У меня есть специальный репетитор по речи. Очень смешная штучка, потому что я сую в рот пробку и начинаю с ней [во рту] разговаривать с репетитором.

Репетитор меня просит разговаривать везде, где есть время. Еду в машине с мамой, [кладу] эту пробку в рот и начинаю там скороговорки [проговаривать] или текст прохожу. Эта пробка для того, чтобы губы были разработаны. Она говорит, что у меня ленивые губы. Поэтому я их тренирую», — заявила она.

При этом Загитова отметила, что съемки в «Ледниковом периоде» никак не сказываются на объеме ее тренировок. Фигуристка умудряется совмещать работу на катке с учебой в университете – 18-летняя спортсменка в этом году поступила в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы. Загитова отметила, что бывают дни, когда на тренировках с девяти утра до семи вечера, несмотря на это, она объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года.

«Фигурное катание — это моя жизнь, без этого я вообще не понимаю, что мне делать. Поэтому я сейчас поддерживаю себя и учу что-то новое, с тренерами находим всякие фишки. Пытаюсь браться за все, что у меня есть. Это сложно, потому что после тренировки еще куда-то надо пойти, а так бы отдыхала, но мне нравится разнообразие — нет рутины дом-лед-дом», — отметила она.