Победы не ждем: какие цели стоят перед Россией на Играх

6 октября состоялось заседание президентского Совета по развитию физкультуры и спорта, на котором были обсуждены основные вопросы и планы по стратегии развития спорта в стране. В том числе на повестке дня оказалась и тема ближайших Олимпийских игр — летних и зимних.

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Так уж сложилось, что соревнования состоятся едва ли не друг за другом. Изначально летние Игры, которые примет Токио, должны были пройти в этом году, но из-за пандемии коронавируса, как и многие крупные международные и национальные спортивные турниры, Олимпиада была перенесена на июль-август 2021-го. Планы по проведению же зимних Игр пока остаются неизменными — с 4 по 20 февраля 2022 года соревнования пройдут в Пекине.

Для российских олимпийцев Министерство спорта на сегодняшнем заседании озвучило основные цели, которые вызвали небольшое удивление. Так, от отечественных спортсменов на Олимпиаде в Токио ожидают занять в общекомандном неофициальном медальном зачете, как минимум, восьмую строчку. За всю историю выступления на летних Играх Россия ниже четвертой строчке не опускалась.

Что касается зимней Олимпиады, то отечественным спортсменам поставили цель занять пятую позицию в зачете. В последний раз россияне финишировали ниже этого места еще на Играх-2010 в Ванкувере (если, конечно, не считать Пхенчхан-2018, когда официально на соревнованиях числилась не сборная России, а команда олимпийских атлетов из России), став 11-й в зачете с 15-ю медалями.

«Считаем, что нельзя согласиться в этом проекте с предложением Министерства спорта, где предусмотрено восьмое место по итогам летних Олимпийских игр летом 2021 года и пятое место по итогам зимних Олимпийских игр — 2022. Наша страна имеет огромный спортивный потенциал, и планируемый результат на летних и зимних Олимпийских играх может и должен быть более высоким.

Думается, что наши спортивные традиции и текущие позиции в мировых рейтингах по итогам юниорских чемпионатов позволяют нам поставить перед собой эту задачу», — возразила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Президент России Владимир Путин в ответ на заявление Винер отметил, что «вдаваться в детали не будет», подчеркнув, что «некоторые сказанные вещи очевидны».

Неочевидной зато остается судьба российских спортсменов на ближайших Играх в Токио. Все из-за допинговой истории.

9 декабря прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) приговорил Россию к четырехлетнему полноценному бану, в рамках которого российская сборная не сможет выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Принять участие в соревнованиях получится лишь у тех отечественных спортсменов, которые смогут в исключительном порядке добыть нейтральный статус. У легкоатлетов, например, такой возможности на сегодняшний день нет ввиду отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Подобный вердикт был установлен ввиду нарушений антидопинговых правил со стороны России.

В январе 2019 года экспертная группа WADA получила доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатии и допинг-пробам отечественных спортсменов. В ходе расследования выяснилось, что информация в базе данных были частично изменена, а некоторые файлы и вовсе были удалены. То же коснулось и допинг-проб, которых эксперты WADA не досчитались.

«Россия должна быть полностью отстранена от Токио-2020. Никаких исключений и допуска отдельных спортсменов. Те же люди, которые подменяли допинг-пробы в Сочи-2014, занимались подделкой базы данных Московской лаборатории. Это было последовательная фальсификация, они занимались ей день за днем. Это мошенничество невероятных масштабов. Эта страна вообще ничему не научилась», — рассказывал бывший директор Московской лаборатории, ныне информатор WADA Григорий Родченков.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с обвинениями о серьезных допинговых махинациях и столь жесткой мерой наказания не согласилось и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Планировалось, что дело будет рассмотрено в мае, но из-за пандемии слушания перенесли на 2-5 ноября.