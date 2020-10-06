Перешел к соперникам: экс-игрок «Спартака» выбрал «Локомотив»

Зе Луиш вернулся в Москву

Нападающий Зе Луиш, известный российским болельщикам благодаря ярким выступлениям в футболке «Спартака», вернулся в РПЛ. Правда, вместо белого цвета в его амуниции теперь будут присутствовать зеленые оттенки: в преддверии Лиги чемпионов УЕФА форвардом усилился «Локомотив».

Как сообщается на официальном сайте «железнодорожников», форвард покинул «Порту» (32 матча / 10 голов и два результативных паса) и подписал со столичной командой контракт на три года. В «Локомотиве» 29-летний представитель Кабо-Верде будет выступать под 29-м номером.

Неизвестно, как на переход Зе Луиша отреагируют фанаты «Спартака», но одно можно сказать точно: не сумевший раскрыться в Европе форвард не просто станет отличным усилением для атакующей линии «Локо», но еще и поставит под вопрос будущее португальца Эдера в стане красно-зеленых.

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Правда, генеральный директор клуба Василий Кикнадзе попросил не спешить с выводами относительно чемпиона Европы – 2016.

«Означает ли переход Зе Луиша, что Эдер в ближайшее время уйдет? Мы обсуждаем разные варианты, но Эдер сейчас является игроком основного состава нашей команды. Поэтому я бы не горячился… Вижу эти обсуждения. Но они, как и многие так называемые «новости», которые появляются в медиа-пространстве — в особенности в Telegram-каналах — к сожалению, имеют мало общего с реальностью», — цитирует Кикнадзе Sport24.

А вот как на громкий трансфер отреагировал экс-одноклубник Зе Луиша Александр Самедов:

«Это отличное приобретения для «Локомотива», желаю ему удачи. Не удивлен, что он оказался там… Не упустил ли его «Спартак»? У красно-белых есть форварды, поэтому зачем об этом уже говорить? Он ушел из «Спартака», его продали, теперь он решил вернуться. Мотив — это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Сейчас у «Спартака» нет проблем с нападающими. Да, был человек в «Спартаке», теперь будет играть в «Локомотиве».

Думаю, у него будет отличный тандем с Федором Смоловым: они могут играть вдвоем и дополнять друг друга. Очень сильная связка может получиться».

Напоследок напомним, что вместе со «Спартаком», руководимым Массимо Каррерой, Зе Луиш в 2017 году выиграл чемпионат и Суперкубок России. Всего за красно-белых он отыграл 109 матчей, забив 35 мячей и отдав 23 голевые передачи.

Уйти, чтобы вернуться

«А разговоров-то было?» — комментируют новость о возвращении Далера Кузяева в «Зенит» болельщики.

Действительно, сага с отъездом игрока сборной России в Европу стала одной из самых обсуждаемых в летнее трансферное окно – 2020. Перейдя в «Зенит» в 2017 году из «Ахмата», Кузяев с «Зенитом» выиграл все возможные титулы в России и решил пойти на повышение. Минувшим летом у него истек контракт с сине-бело-голубыми, и 27-летний россиянин в статусе свободного агента начал продумывать отъезд за границу.

Среди претендентов назывались «Бордо» и «Марсель», «Саутгемптон» и «Хоффенхайм», «Алавес» и «Валенсия», «Галатасарай» и «Бешикташ», «Страсбург» и «Глазго Рейнджерс». Даже московский «Локомотив» зазывал заскучавшего спортсмена… И это лишь часть клубов, имена которых пресса связывала с Кузяевым.

«Зенит», в свою очередь, держал руку на пульсе и не переставал приглашать полузащитника назад. И в итоге возвращение состоялось: как сообщает официальный сайт петербургского клуба, Кузяев поставил подпись под новым соглашением, рассчитанным до конца сезона-2022/23.

Что интересно, потроллил «беглеца» даже «Зенит», выложивший в Twitter отредактированную картину «Возвращение блудного сына»:

Чернов верен югу России

Наконец, нельзя не упомянуть о новостях из стана третьего участника ЛЧ от России «Краснодара». Там сегодня представили защитника Евгения Чернова, перешедшего из «Ростова»: соглашение с 27-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Благодарим Евгения за время, проведенное в нашем клубе, его самоотдачу и профессионализм. Желаем яркой игры и успехов в дальнейшей карьере», — поблагодарили футболиста дончане.

К слову, Чернов выступал за «Ростов» с 2019 года. На его счету 53 матча, в которых он отличился один раз и еще четырежды отдал результативные передачи.