«Вероятно, знала об этом»: Зайцеву уличили в подмене допинг-проб

24 сентября Спортивный арбитражный суд (CAS) подвел итог в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх — 2014 в Сочи.

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Изначально спортсменки были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, а их результаты на соревнованиях были аннулированы. В частности, Вилухина была лишена серебряной медали в спринтерской гонке, а российская женская команда с участием Зайцевой, Вилухиной, Романовой и Екатерины Шумиловой — серебра в эстафете. По итогам последних слушаний, на которых суд рассматривал апелляции россиянок, Вилухина и Романова были полностью оправданы, в отличие от Зайцевой, чья апелляция была удовлетворена лишь частично: именитой 42-летней биатлонистке, завершившей карьеру еще в 2015 году, отменили только пожизненное отстранение от Игр. В остальном же наказание в ее отношении было оставлено в силе.

По версии судебной комиссии, Зайцева «совершила нарушение антидопинговых правил в форме использования запрещенного метода (подмена мочи) и в форме использования запрещенного вещества». Как уточнил позднее адвокат биатлонистки Алексей Панич, уровень соли в анализах спортсменки был признан подозрительным, хотя сама Зайцева считает иначе. Именно поэтому россиянка не согласилась с решением CAS и приняла решение обратиться в Федеральный суд Швейцарии.

«Я буду обжаловать решение CAS, подавать апелляцию. Я не опускаю руки, уверена в своей правоте – настроена даже решительнее, чем до этого. Наше дело тянули три года, я разозлилась, и у меня появилась энергия. Я все равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Я полностью не согласна с решением CAS. Даже если это займет годы, я буду бороться. Решение CAS неправильное, оно не про меня. Меня не в чем упрекнуть», — говорила Зайцева в интервью РИА «Новости».

Однако добиться в этом деле положительного результата россиянке, вероятно, будет крайне непросто. 5 октября CAS обнародовал мотивировочные части решений по подсудимым биатлонисткам. Весь отчет был представлен аж на 222-х страницах, большую часть которых — 94 страницы — заняло, конечно же, дело Зайцевой.

В отчете арбитражной комиссии утверждается, что спортсмена, вероятно, была осведомлена о своих допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи.

В частности, речь идет о подмене допинг-проб. Сообщается, что Зайцева преднамеренно подменила образцы мочи на «чистую». Коллегия арбитров CAS отметила, что считает эти выводы бесспорными.

«Учитывая, что единственная правдоподобная цель замены мочи состоит в том, чтобы скрыть возможное присутствие в пробе запрещенных веществ, «замещающая» моча должна быть «чистой» или, другими словами, не содержать запрещенных веществ. В связи с этим представляется, что для полного достижения этой цели «замещающая» моча должна быть должным образом проанализирована и очищена для использования.

Учитывая, что такой анализ требует определенного времени, коллегия считает, что он, скорее всего, был проведен до Игр в Сочи. Это, конечно, указывает на то, что передача этой «чистой» мочи должна была произойти до Игр в Сочи. Комиссия считает, что это заблаговременное предоставление «чистой» мочи спортсменкой не могло быть осуществлено без предварительного уведомления»,

— отмечается в решении.

В отчете также уточняется, что моча, которую Зайцева предоставила во время процедуры допинг-контроля 19 февраля 2014 года, была заменена на «чистую». Ее образец — «чистой» мочи — спортсменке, вероятно, передали еще непосредственно перед Олимпиадой. В качестве «надежного доказательства» данного вывода судебная комиссия CAS приводит информацию о том, что в одной из допинг-проб россиянки был выявлен повышенный уровень натрия.

«Никаких других возможных объяснений такого высокого уровня натрия заявителем представлено не было, и бесспорно, что моча, о которой идет речь, может быть отнесена к заявителю. Соответственно, группа приняла довод о том, что высокий уровень натрия, обнаруженный в образце мочи заявителя, скорее всего, является результатом преднамеренной манипуляции с этим образцом», — говорится в отчете.

Сама же Зайцева в ответ на обвинения заявила, что любит есть соль в чистом виде, а иногда даже «ест ее ложками». Однако коллегия CAS данные объяснения не приняла.

Не приняли арбитры и жалобу Зайцевой и ее адвоката на то, что подписи бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA), в документах при вынесении вердикта по делу россиянки могли быть поддельным. Отмечается, что ответчик предоставил оригинал аффидевита Родченкова, из которого следует, что «одна из подписей под аффидевитами, представленными в настоящем разбирательстве, не была подделана». Хотя в любом случае доводы скандального экс-главы Московской лаборатории не были приняты во внимание вовсе.