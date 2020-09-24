«Использовала запрещенное вещество»: CAS не оправдал Зайцеву

24 сентября Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по делу российских биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой и Ольги Зайцевой.

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Международный олимпийский комитет (МОК) обвинил спортсменок в нарушении антидопинговых правил на основании свидетельских показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова и доклада канадского профессора юриспруденции Ричарда Макларена.

В результате у Вилухиной отобрали серебро в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, а у женской сборной России, за которую бежали все трое женщин, — второе место в эстафете.

В результате затянувшегося процесса независимые арбитры CAS сняли все обвинения с Вилухиной и Романовой, однако апелляцию Зайцевой удовлетворили лишь частично — нарушение антидопинговых правил по-прежнему считается доказанным.

С Зайцевой, как и с остальных россиянок, снята пожизненная дисквалификация на участие в Олимпиадах, но при этом аннулирование ее результатов останется в силе.

Таким образом, эстафетное серебро сборной России в итоге отойдет к занявшей третье место норвежской сборной, а бронзу получит финишировавшая первой за пределами пьедестала почета сборная Чехии.

Зато серебряная медаль, завоеванная Вилухиной в спринтерской гонке, будет восстановлена, а итальянка Карин Оберхофер, финишировавшая с четвертым результатом, так и не получит награды.

В данный момент официальной мотивировочной части решения арбитражного суда еще нет, но некоторые пояснения там дали.

«Комиссия пришла к выводу, что Зайцева совершила нарушение антидопинговых правил в форме использования запрещенного метода (подмена мочи) и в форме использования запрещенного вещества,

— сказано в заявлении CAS. — Решение МОК по ее делу остается в силе с одним исключением: Зайцева отстранена от участия в следующих за Сочи-2014 Олимпийских играх (то есть в Пхенчхане-2018) вместо пожизненного отстранения от всех Олимпиад».

По поводу отмены пожизненной дисквалификации следует отметить, что окончание спортивной карьеры не отменяет важности решения: теперь Вилухина, Романова и Зайцева смогут, если понадобится, поехать на Игры, например, в качестве тренеров или представителей делегации сборной страны.

Сам процесс был достаточно долгим, заседания переносились в том числе из-за пандемии коронавируса, а в деле постоянно появлялись новые обстоятельства.

Например, проходила информация, что Международный олимпийский комитет подделал электронную подпись Григория Родченкова.

И хотя сам адвокат Зайцевой почти сразу заявил, что пресса неправильно поняла его посыл, те показания в итоге действительно не были зачтены в суде.

Полная мотивировка решения интересна и в случае с оправданными Вилухиной и Романовой, и с Зайцевой. В пробе последней, например, был найден образец мужского ДНК, но по ходу процесса выяснилось, что принадлежит он мужу спортсменки и мог попасть в анализ естественным путем.

Но в любом случае, в спортивном мире CAS остается последней инстанцией, хотя теоретически Зайцева еще может обратиться в Федеральный суд Швейцарии.

Только он способен отменить решение CAS, но при этом будет разбирать не саму суть дела, а то, как арбитры рассматривали его. Если будет выявлено, что они нарушили протокол, вердикт будет аннулирован.

При этом подобную же апелляцию может подать и МОК, который вряд ли очень рад реабилитации Вилухиной и Романовой, тем более они теперь имеют право потребовать с комитета компенсацию за моральный ущерб, хотя далеко не факт, что добьются ее даже через новый судебный процесс.

Пока ни одна из сторон, участвовавших в деле, не заявляла о том, как оценивает решение CAS, а также о своих намерениях. Наверняка вскоре комментарии последуют, но каких-то действий от МОК, адвокатов спортсменок и, возможно, WADA стоит ожидать уже после публикации мотивировочной части.