13 пропущенных на двоих: в АПЛ разгромлены «Ливерпуль» и «МЮ»

В четвертом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) произошло сразу две сенсации: чемпион прошлого сезона «Ливерпуль» оказался разгромлен в гостях «Астон Виллой» со счетом 2:7, а «Манчестер Юнайтед» потерпел крупное поражение с результатом 1:6 от лондонского «Тоттенхэма», которым руководит бывший наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

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Интересно то, что впервые в истории «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» пропустили больше шести мячей в своих матчах в один день.

Сенсация имени «Астон Виллы»

К игре «Ливерпуль» подходил в статусе фаворита. Однако проблемы для подопечных Юргена Клоппа начались уже на четвертой минуте этого матча, когда Олли Уоткинс с передачи Джека Грилиша после грубой ошибки голкипера «Ливерпуля» Адриена спокойно поразил ворота. К слову, встреча превратилась в бенефис этих двух игроков «Астон Виллы»: Уоткинс оформил хет-трик и записал на свой счет голевую передачу, а Грилиш поразил ворота соперников дважды и трижды выступил в роли ассистента.

На 22-й минуте Уоткинс оформил дубль. Через 11 минут Мохамед Салах отыграл один мяч, тогда казалось, что матч можно спасти, однако до конца первого тайма «Астон Вилла» забила еще дважды: отличились Джон Макгинн и вновь все тот же Уоткинс.

На три гола во втором тайме от «львов» (Росс Баркли и дубль Грилиша) «Ливерпуль» смог ответить только одним – вновь отличился Салах.

Уоткинс, который стал героем этого поединка, признался, что после первого гола ему пришлось ущипнуть себя, чтобы поверить в происходящее. По его признанию, он никак не ожидал, что сможет открыть счет так рано: шла всего лишь четвертая минута матча. А потом игрок добавил, что ему стоило забивать больше.

«Оформить хет-трик – это невероятно, до игры я бы не подумал, что забью три. После первого гола я стал увереннее, но, наверное, в итоге мне следовало забить больше трех голов. Я бы вернулся в те моменты, чтобы забить после некоторых из упущенных мной шансов», — поделился он.

Главный тренер «Астон Виллы» Дин Смит признался, что команда и мечтать не смела о таком результате. По заявлению специалиста, футболисты и тренерский штаб готовились играть вторым номером, потому что нередко «Ливерпуль» на этом стадионе добивался больших успехов. В том числе, однажды мерсисайдцы выиграли матч со счетом 5:0.

«Игра была выдающейся от начала и до конца. Мы создали очень много моментов против потрясающей защиты и команды в целом. Нам пришлось очень много поработать. Мы сохранили динамику с конца прошлого сезона и добавили качество», — заявил специалист.

Юрген Клопп после разгромного поражения попытался сохранить позитивный настрой и даже немного иронизировал на пресс-конференции, однако отметил, что команда в матче допустила огромное количество серьезных ошибок, которые и привели к такому результату. Он подчеркнул особенно, что у футболистов был ряд отличных моментов, которые они не смогли реализовать, а «Астон Вилла», по его мнению, провела блестящий матч.

«Мы теряли мяч в неподходящих зонах и не защищались должным образом. Все выглядело так, будто мы упустили нити игры после 0:1. Но это не оправдание.

Кому хочется проигрывать 2:7? Несколько лет назад мы сказали себе, что хотим творить историю. Это был исторический момент, но явно не того типа»,

— заключил специалист.

Зато результатом доволен остался один из членов королевской семьи Великобритании. Принц Уильям, который с самого детства болеет за «Астон Виллу» в своем в своем Twitter ретвитнул сообщение команды и победе и поставил эмоджи с хлопающими ладошками.

https://t.co/lmvl05S9N7 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 4, 2020

Не остались равнодушными к такому матчу и в России. Подмосковные «Химки» опубликовали пост в Twitter, где подписали «Иногда все мы немного «Ливерпуль», тем самым вспомнив свое поражение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), где с аналогичным счетом проиграли «Краснодару».

Иногда мы все немного «Ливерпуль» pic.twitter.com/IfJIosLkKb — ФК Химки (@fc_khimki) October 4, 2020

Привет от бывшего наставника

В матче «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» изначально не было ярко выраженного фаворита, а вот счет был открыт уже на второй минуте поединка. Антони Марсьяль упал в штрафной лондонцев после борьбы с Дэвинсоном Санчесом, и судья указал на точку. 11-метровый удар точно реализовал Бруну Фернандеш.

Однако преимуществом подопечные Уле-Гуннара Сульшера наслаждались недолго. Уже через две минуты Тангай Н'Домбеле счет сравнял, а на седьмой минуте поединка Сон Хын Мин вывел «Тоттенхэм» вперед. В первом тайме корейский футболист еще помог отличиться Гарри Кейну и оформил дубль. Во второй половине встречи голевой феерии не наблюдалось, но Серж Орье и Кейн, который реализовал пенальти, довели счет до разгромного.

Стоит отметить еще одну важную деталь: на 28-й минуте игры был удален Марсьяль, и большую часть игры «Манчестер Юнайтед» был вынужден провести в меньшинстве.

Сразу же после игры бывший футболист манчестерского клуба Гари Невилл достаточно жестко раскритиковал команду, заявив, что «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» благодаря этому результату получили серьезное психологическое преимущество. Правда, спустя несколько часов «Ливерпуль» свой матч проиграл также разгромно.

«Поверить не могу в то, до чего мы дошли. Игрокам «МЮ» нет оправдания, они были совершенно жалкими. Во втором тайме они были бесхребетными. «Ман Сити» и «Ливерпуль» получили психологическое преимущество, а сезон едва начался»,

— заявил он.

Наставник «красных дьяволов» Сульшер, говоря об этом разгроме, отметил, что это худший день для него и игроков, которые выступают в команде сейчас, однако не худший день в истории клуба. Специалист заявил, что тренерскому штабу и футболистам необходимо время, чтобы все осознать и сделать из этого правильные выводы, потому что команда может показать лучшую игру, чем продемонстрировала в матче с «Тоттенхэмом».

«Это худший день в моей карьере тренера «Манчестер Юнайтед», худший день для всех игроков этого клуба. Это не худший день в истории «Манчестер Юнайтед», такое случалось и раньше. Все объяснить сейчас довольно сложно. Мы были обыграны дома со счетом 1:6 очень хорошей командой, но мы сами во многом виноваты в этой неудаче», — поделился Сульшер.

Жозе Моуринью, который возглавляет «Тоттенхэм», ранее тренировал и «Манчестер Юнайтед». После матча португальский тренер отметил, что залог успеха лондонского клуба в этом матче – психологическая подготовка, которая помогла «шпорам» не сломаться после пропущенного на второй минуте мяча с пенальти.

«Историческая победа, но в итоге это три очка, три очень важных очка, потому что дома мы потеряли пять очков. Мы подготовились очень хорошо тактически и психологически, команда была готова. Настолько готовы, что пенальти на первой минуте и счет 0:1 после него никак не повлияли на команду», — заявил он.

Впрочем, по итогам трех сыгранных матчей (игры первого тура «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» были перенесены из-за участия в еврокубках) ситуация для мерсисайдцев не самая критичная – подопечные Клоппа идут на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе девять очков. А вот «красные дьяволы» весьма близки к низу таблицы – всего лишь три балла и 16-е место. «Астон Вилла» идет на второй строчке (9 очков), «Тоттенхэм» (7 баллов) – шестой.

В следующем туре Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Эвертоном», а подопечные Сульшера отправятся к «Ньюкаслу». «Астон Вилла» также на выезде сразится с «Лестером», а «Тоттенхэм» примет дома «Вест Хэм».