«Я справляюсь»: как Загитова дебютировала в «Ледниковом периоде»

Алина Загитова и Алексей Ягудин в качестве новой пары ведущих открыли очередной сезон «Ледникового периода».

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О том, что чемпионка Пхенчхана-2018 и одна из самых востребованных и высокооплачиваемых фигуристок мира будет ведущей в предстоящем сезоне «Ледникового периода», стало известно месяц назад. С тех пор только и было разговоров о том, что Загитова усердно работает и трудится для успешного вступления в новое амплуа.

«Мы с Алиной сложились как пара соведущих, между нами появилась «химия». Хотя и говорят, что первый блин комом, но наш блин не был комом. Это был хороший поджаристый блин. Было очень тяжело начинать этот проект, потому что Алина никогда не работала в качестве ведущей, но, как я в шутку говорю, я тоже в свое время писался и какался. Время прошло, и мы учимся очень многому. Алина сейчас делает прорыв – каждая ее съемка все лучше и лучше. Под Алиной как будто плавится лед. Она просто выходит и очаровывает всех», – рассказывал Ягудин.

Загитова и Ягудин создают дуэт старой и новой и старой школ, играют на контрастах. Алексей на телевидение уже почти 15 лет, имеет большой опыт работы в самых разных шоу, вел «Ледниковый период» с самого момента его основания. У Алины же остается прошлое, за которое она по-прежнему держится: чемпионка все еще не объявила о завершении карьеры, хотя сомнений в этом практически не остается, и после выхода из карантина ей даже успели поставить новые две программы. Как итог, Загитова отказалась от участия во всех соревнованиях, не вышла на лед на открытых прокатах сборной России и заставила своих болельщиков сдавать билеты. Еще прошлогоднее и регулярное участие фигуристки в ледовых шоу дало понять, что спортивная карьера отошла на второй план.

Так или иначе, к новым задачам Загитова отнеслась ответственно: начала заниматься с репетитором по речи для улучшения навыков дикции. Также фигуристка заявила о намерении не останавливать свое образование и перед началом учебного года поступила на платное отделение в престижный столичный вуз — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) — на факультет журналистики. Но то, что при сдаче ЕГЭ спортсменка получила крайне низкие баллы (русский язык — 55, обществознание — 44), вызвало много вопросов.

Итак, премьера нового сезона «Ледникового периода» состоялась 3 октября. Продюсер шоу Илья Авербух говорил о том, что Загитова усердно работает и репетирует, но дебют получился довольно скомканным: путанная речь, зажатость, сильные нервы, которые было трудно не заметить, неуместные фразы и ответы, неспособность поддержать беседу. Целиком и полностью Загитову по ходу съемок в кадре направляет Ягудин. Было несколько моментов, которые смутили зрителей. «Ледниковый период» — это в первую очередь шоу, потому акцент там делается на звездных участниках. Некоторым из них спортсменка должна была задавать вопросы после прокатов.

Довольно нелепым получился диалог с Владимиром Маркони, когда Загитова спросила у него, знает ли он, что такое компоненты в фигурном катании. Комик попытался пошутить в ответ и стал спрашивать фигуристку о том, знакомо ли ей, что такое пицца. Маргарита Дробязко начала говорить, что Алина вряд ли это знает, потому что ест только фрукты. Чемпионка растерялась, пока на помощь не пришел Ягудин.

«Алине пока непросто перед камерой, но она очень старается. Начала работать с педагогами по вокалу. И хочется ее поддержать. Уверен, что с каждой передачей, с каждым новым выпуском она будет вести шоу все лучше. Вчера, например, до 12 часов ночи сидела здесь и учила текст. Закалка, которая дана на катке, перфекционизм Этери Тутберидзе прослеживаются и на съемках. Думаю, что сейчас наша задача – поддержать Алину», – уверял продюсер шоу Илья Авербух.

«Большое спасибо Илье Авербуху, что доверил мне такую роль. Мне кажется, я с ней справляюсь», — говорила Загитова.

Фидбэк от зрителей Алина получила неоднозначный. С одной стороны, Загитову поздравили и выразили поддержку, с другой — в социальных сетях обычные зрители к ней не были так благосклонны. Ягудин даже вступил в переписку с одним из комментаторов...

«Зачем поставили Загитову ведущей?! Закрепощенная, очень наигранно, а главное — проблемы с дикцией, тембр голоса слух режет», — написал пользователь.

«Лучше себя критикуйте. Когда будете главой Первого, будете принимать решения, кого ставить ведущим, а кого нет. А пока что отдыхайте», — ответил олимпийский чемпион.

«Она вообще не вписывается. На фоне других смотрится, как ребенок. Речь не развита, вся зажата, смотреть, мягко говоря, дискомфортно и тоскливо...» — добавил другой комментатор.

«Ради участия в проекте Загитовой пришлось в буквальном смысле пожертвовать спортивной карьерой. Она заменила Аллу Михееву, которая ранее вела и детскую версию передачи. И многие поклонники передачи накинулись на Алину в соцсетях за неумение работать ведущей. По мнению некоторых зрителей, спортсменка плохо справилась с работой.

«Замените ведущую! Ведет себя, как на экзамене, никаких эмоций, текст заученный!»; «Верните нормальную ведущую! Алина даже прочитать нормально не может»; «Кто додумался позвать этого ребенка, который даже двух слов связать не может?» — написал Telergram-канал «Сплетница».

В свете неоднозначного дебюта Загитовой нельзя не вспомнить недавние слова о ней в исполнении Ирины Родниной. На вопрос о том, собирается ли она смотреть «Ледниковый период» с олимпийской чемпионкой в роли ведущей, знаменитая в прошлом спортсменка сказала: «Муму фигурного катания меня не интересует». Что имела в виду Роднина — шоу или Загитову — остается загадкой. Но вряд ли это был комплимент.