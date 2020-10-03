Усиление под Лигу чемпионов: «Зенит» покупает бразильца

3 октября стало известно, что действующий чемпион России и один из лидеров текущего национального чемпионата «Зенит» договорился с португальским «Спортингом» из Лиссабона о приобретении 23-летнего бразильского полузащитника Вендела Вале. По информации O Jogo российский клуб предложил за игрока €20 млн, а самому футболисту — контракт сроком на пять лет.

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Итальянский журналист Николо Скира заявил, что сделка уже фактически завершена, поскольку и португальский клуб, и сам игрок приняли предложенные «Зенитом» условия.

Чуть позже совершение сделки подтвердил и агент бразильца Сезар Барбьери, который и участвовал в переговорах с клубом из Северной столицы.

«Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию», – рассказал представитель хавбека Sport24.

Игрок уже прошел в Португалии медосмотр для «Зенита» и теперь в понедельник должен прилететь в Санкт-Петербург и подписать личное соглашение.

Интересно, что, по информации Metaratings, агенты игрока, участвовавшие в сделке, получат суммарно около €6 млн. Эта сумма сформирована процентом с зарплаты за весь срок договора Вендела с «Зенитом», а также комиссией от суммы трансфера.

Вендел Вале перебрался в Лиссабон в начале 2018 года из бразильского «Флуминенсе» и за два с половиной сезона провел за зелено-белых 79 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью голевыми передачами, а также получил 15 желтых карточек.

В нынешнем сезоне футболист вышел на поле в одном матче португальского чемпионата, а также отыграл 86 минут в игре квалификации Лиги Европы, в которой «Спортинг» потерпел разгромное поражение от австрийского ЛАСКа (1:4) и вылетел из еврокубков.

Интересно, что раньше бразильским хавбеком уже интересовался клуб из России. Еще в декабре 2019 года тот же O Jogo писал о переговорах «Спортинга» с московским ЦСКА. Но тогда называлась все та же сумма в €20 млн, требуемая португальцами, которые к тому же собирались еще и сохранить 20% прав на игрока. Для армейцев, в тот момент находившихся в стесненном финансовом положении, такая сделка была нереальной.

Переход Вендела Вале в «Зенит» уже прокомментировал 54-летний ветеран «Спортинга» Паулу Футре, заявивший, что рад уходу футболиста:

«Он был очень нестабилен. Как говорят испанцы – ни рыба ни мясо».

Переход Вендела ставит перед «Зенитом» вопрос количества легионеров в заявке, коих у санкт-петербуржцев уже сейчас максимальное количество — восемь.

Впрочем, уже появилась информация, что «Зенит» согласовал с «Сочи» трансфер аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони, который и освободит для новичка легионерский слот.

По информации «Чемпионата», сейчас решение о переезде в Сочи остается за самим 27-летним полузащитником, раздумывающем о подписании долгосрочного контракта с клубом Бориса Ротенберга или же о том, чтобы дождаться зимы, когда он сможет вести переговоры с любым клубом о переходе по окончании сезона на правах свободного агента.

При этом ранее сообщалось о нежелании «Сочи» платить за переход аргентинца €4-5 млн, из-за чего шли переговоры об аренде. В этом клубе уже и так по арендному соглашению выступает другой принадлежащий «Зениту» аргентинец — Эммануэль Маммана.

Ригони был куплен «Зенитом» в 2017 году у «Индепендьенте» и провел за российский клуб 62 встречи, в которых отметился 12 голами и девятью голевыми передачами, съездив за это время в аренды в «Аталанту» и «Сампдорию» в Серию А.

Кажется, что на приобретении Вендела «Зенит» сосредоточился после срыва сделки по трансферу из московского ЦСКА Николы Влашича, принявшего решение остаться армейцем.

При этом по позиции бразилец хорвата совсем не дублирует. Если Влашич действует под нападающими или даже на позиции форварда, то Вендел Вале является игроком центральной линии, по своим функциям ближе к опорному хавбеку. Так что, возможно, трансферная кампания питерцев под групповой этап Лиги чемпионов на этом еще не закончится.

Напомним, что в главном клубном турнире Европы команда Сергея Семака сыграет в одной подгруппе с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и брюссельским «Брюгге».