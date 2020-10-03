Прогресс у Плющенко: экс-ученица Тутберидзе выучила четверной лутц

Вероника Жилина, которая в мае отметила лишь 12-й день рождения, выучила самый сложный и дорогой прыжок в фигурном катании из всех, что когда-либо исполнялись как женщинами, так и мужчинами, — четверной лутц.

Видео удачного исполнения этого элемента выложил к себе в Instagram тренер спортсменки Сергей Розанов.

На приземлении фигуристку совсем немного повело в сторону, но она с легкостью выровняла выезд. Если недокрут и был, то не больше четверти оборота, что по новым правилам Международного союза конькобежцев (ISU), которые вступят в силу со следующего олимпийского цикла (где как раз сможет участвовать Жилина), даже не будет приводить к снижению базовой стоимости прыжка.

Девушка стала самой юной исполнительницей четверного лутца в истории.

Это отметил в своей восхищенной реакции Евгений Плющенко, в академии которого Жилина тренируется с мая этого года (ранее занималась в группе Этери Тутберидзе).

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«Вероника Жилина — четверной лутц. Впервые в мировой истории в 12 лет девочка прыгнула самый сложный прыжок в фигурном катании! Так держать и только вперед! Сергей Розанов, good job!» — написал Плющенко в соцсетях.

Уроженке Северодвинска не впервой записывать на себя звание самой юной исполнительницы какого-либо прыжка. Так, в октябре 2019 года — спустя всего несколько месяцев после прихода в группу Тутберидзе — она показала без страховки четверной сальхов. На тот момент ей было 11 лет — никто не покорял данный элемент в более раннем возрасте.

Сальхов стал первый четверным, который освоила Жилина, но на этом юная звездочка не остановилась. Спустя всего шесть дней в Instagram группы Тутберидзе появилось видео, на котором она уверенно исполняет четверной тулуп.

В сезоне-2019/20 девушке удалось исполнить этот прыжок и на официальных юношеских соревнованиях с забавным названием «Новый год».

Перезимовав с двумя четверными прыжками, под конец сезона, в марте, Жилина довела до ума третий элемент ультра-си в своем арсенале — аксель в три с половиной оборота, который стабильно исполняли на взрослом уровне только три фигуристки — Елизавета Туктамышева, Рика Кихира и Алена Косторная.

К слову, еще никто из женщин на взрослых соревнованиях не исполнял в одной программе чисто тройной аксель и четверной прыжок. Может, и это достижение дожидается Жилину?

Туктамышева и Косторная, кстати, до сих пор толком не восстановили триксель после затяжного карантина — по крайней мере, на открытых прокатах сборной России в середине сентября ни та, ни другая не смогла его исполнить.

А вот Жилина с этой задачей уже справилась и даже прыгает каскад из тройного акселя и тройного тулупа на тренировках в академии Плющенко.

Также спортсменка восстановила четверной тулуп. Про сальхов пока ничего неизвестно, но есть ощущение, что и его время скоро настанет.

Тем более что девушка в любом случае время зря не теряла — теперь в ее списке прыжков появился сложнейший четверной лутц. Спортсменка из Архангельской области врывается в мир фигурного катания семимильными шагами. Если пандемия коронавируса не сорвет юниорскую серию Гран-при второй раз подряд, то уже в следующем сезоне мы увидим ее на международных соревнованиях. И кажется, что это будет вынос соперниц в одну калитку.

При этом стоит отметить, что в официальные прокаты фигуристка включает элементы ультра-си с осторожностью. Так, на недавнем первенстве Москвы среди юниоров Жилина исполнила из всего этого набора только четверной тулуп — чисто.

В остальном она пока предпочитает привычный для большинства одиночниц контент с тройными прыжками и двойным акселем. Тем не менее девушка заняла второе место на первенстве Москвы (учитывая, что в короткой программе она еще и потеряла восемь баллов из-за ошибки на каскаде 3+3), уступив только ученице Тутберидзе Софье Акатьевой, которая исполнила в короткой программе тройной аксель в каскаде с тулупом.

«Сезон открыт чемпионским прокатом! Четверной тулуп был достойный! Ника, ты — боец!» — написал Плющенко после выступления, выложив полное видео проката ученицы в произвольной программе.

Многие фанаты оказались возмущены тем, что Жилина ушла из группы Тутберидзе, где всего за один сезон выучила три элемента ультра-си. Но фигуристку можно понять — в академию Плющенко перебрался ее тренер Сергей Розанов, который поставил девушке все эти многооборотные прыжки и ездил с ней на соревнования. Так что, по сути, спортсменка продолжает заниматься со своим основным наставником, который привел ее к существенному прогрессу.

При этом стоит отметить, что Жилина не является лишь машиной по исполнению прыжков — у нее также невероятно развита гибкость. В отличие от многих фигуристок, девушка с удовольствием выкладывает в Instagram не только прыжки, но и вращения…

… а также эффектные проезды в вертикальном шпагате.

В силу возраста фигуристке пока что не хватает артистизма и выражения эмоций, но эту часть ей в некоторой степени помог подтянуть «Ледниковый период» и сотрудничество с Ильей Авербухом. Лиричное выступление Жилиной под «Hallelujah» на этом проекте набрало больше 3 млн просмотров.