Обойдет Гном Гномыча: что ждет второго сына Плющенко и Рудковской

Новость о рождении второго общего ребенка Евгения Плющенко и Яны Рудковской — сына Арсения — серьезно взбудоражила как мир спорта, так мир шоу-бизнеса. Восхищенные комментарии звезд в Instagram-профилях счастливых родителей причудливо перемешались: вот олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова пишет «Поздравляю Вас! Крепкого здоровья», а в соседнем комментарии уже фонтанирует эмоциями певица Светлана Лобода: «Вот это да!!! Ничего себе новость! Поздравляю вас с таким счастьем!!! Здоровья малышу и легкой судьбы!».

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Рудковская поделилась трогательным видео того, как семья забирала Арсения из роддома (он появился на свет при помощи суррогатной матери). В центре внимания — теперь уже старший брат Александр, более известный широкой публике по прозвищу Гном Гномыч. Он заботливо склоняется над новорожденным, который спокойно лежит в коляске, завернутый в одеяло, и не может налюбоваться братом.

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— Нравится он тебе? — спрашивает Рудковская.

— Очень хороший братик, — отвечает мальчик.

— А он похож на тебя?

— Да. Он улыбается. Я его глажу по подбородку, и он улыбается. Лапку дал мне. Сейчас уже проснется, — заключил Александр.

Оговорку насчет «лапки» можно понять — долгое время «младшим» существом в доме для Гном Гномыча была его крохотная собачка Фифа породы той-терьер. Рудковская пыталась, но не смогла забеременеть во второй раз от Плющенко естественным путем. В итоге продюсер решилась прибегнуть к суррогатному материнству и воплотила мечту в жизнь, несмотря на осуждение некоторых фанатов.

«Мы первые, кто открыто заявили, что прибегнем к услугам суррогатной матери. У меня было несколько попыток неудачных беременностей. Я считаю, что об этом нужно говорить открыто. Когда у тебя есть огромное желание и возможность иметь детей, но нет возможности самой выносить, то это единственный возможный путь», — заявила женщина в интервью YouTube-каналу Super.

В комментариях ее Instagram до сих пор идет война по поводу того, этично ли пользоваться услугами суррогатной матери. Под последним постом лидирует по лайкам (около 1,5 тысяч) комментарий в пользу выбора Рудковской.

«Женщины, какие же вы злые. Мне 38, и детей нет. Я, например, не могу родить и была бы невероятно счастлива, если бы имела возможность воспользоваться услугами суррогатной матери. Я хочу не чужого, а своего ребенка, чтобы гены были мои и мужа.

Да, суррогатной матери заплатили. Но, возможно, у этой женщины это был единственный вариант заработать такие деньги. Ее наблюдали лучшие врачи, с ней работали психологи, чтобы она отдала ребеночка без психологических травм. Это ее выбор.

И вполне возможно, что она в лице этой семьи обрела себе друзей. Будьте добрее и радуйтесь, что вы здоровы и имеете возможность родить сами», — написала пользователь под ником magic_svechey.

Как бы там ни было, сами новоиспеченные родители счастливы и на негативные комментарии особого внимания не обращают, а уж опыта по воспитанию мультизадачного ребенка-миллионера у них теперь достаточно. С большой долей вероятности Арсения ждет такая же судьба, как и Гном Гномыча, — множество развивающих активностей с самого детства, профессиональные занятия фигурным катанием, раскрученный Instagram, спонсоры в лице мировых компаний по производству товаров для детей, интервью и выступления в ледовых шоу — вместе с отцом и старшим братом. Три Плющенко на льду — за такое можно и заплатить.

Чтобы лучше представить, какое будущее может ждать Арсения, взглянем на жизнь его брата, которому в январе этого года исполнилось семь лет.

1. Он самый популярный фигурист-одиночник из России в Instagram. В данный момент на аккаунт gnomgnomych подписаны 464 тысяч человек, и там регулярно выкладывается реклама брендов, с которыми сотрудничает мальчик. Естественно, все это приносит солидный доход — спасибо за грамотную работу с соцсетями его матери-продюсеру.

2. В год Александр зарабатывает 12 млн рублей — и это только от выступления в ледовых шоу и некоторых других активностей вроде фотосессий (без учета рекламы в соцсетях). Таким образом, общий доход семилетнего ребенка больше еще как минимум на несколько миллионов.

«У Гномыча есть свой счет, куда идут все деньги, которые он зарабатывает. Оттуда оплачиваются няни, водитель, охранник… Он спрашивает: «У меня есть деньги?» А что мне ответить, если он 12 млн заработал… Говорю: «Есть. Но мы же тоже тратим на тебя: на няню, на то, на се…»

А он говорит: «А мне сколько-то останется, когда я буду большой?» Я говорю: «На что ты копишь?» Он говорит: «На квартиру», — рассказывала Рудковская в интервью Тине Канделаки.

3. До пандемии ребенок очень активно выступал в ледовых шоу вместе со знаменитым отцом и уже сам является звездой. В четыре года Александр отработал тур из 21-го выступления наравне со взрослыми, а позже принимал участие и в 33-х шоу за три недели.

4. Гном Гномыч успешен и в профессиональном фигурном катании. На недавнем турнире, посвященном 50-летнему юбилею «Самбо-70», он выиграл соревнования по первому юношескому разряду, несмотря на то что был младше всех своих конкурентов. Также юный спортсмен заявил самый сложный прыжковый контент — каскады двойной лутц + аксель и двойной сальхов + риттбергер, сольный аксель в полтора оборота и двойной флип.

5. Про него рассказывают в эфире Первого канала. Иван Ургант в своем шоу недавно поздравлял Александра с той самой победой на турнире в честь «Самбо-70» и даже в шутку сравнивал это событие с триумфом «Тампы Бэй-Лайтнинг» в Кубке Стэнли.

Естественно, такой успех достигается непросто. Ребенок постоянно вовлечен в серьезные активности — будь то съемки для соцсетей или тренировки. Однажды Рудковская выкладывала видео того, как мальчик занимался дома под присмотром отца: он должен был приседать на одной ноге, а затем перепрыгивать через веревку, натянутую на уровне его колена, — и так десять раз. Ногу при этом менять было нельзя. Все упражнение юный фигурист хныкал и пытался обратиться к Плющенко-старшему, но тот не позволял ему прекратить.

Олимпийский чемпион уже заявил, что в 14 лет его сын должен выступать на чемпионате мира среди юниоров и побеждать там.

«Моя конечная цель — воспитать чемпиона. Жена не говорит, чтобы я был с сыном помягче. Наоборот, предлагает взяться за него пожестче», — цитирует Евгения «Чемпионат.com».

«Я очень хочу стать олимпийским чемпионом. Но папа больше, чем я, хочет, чтобы я стал олимпийским чемпионом»,

— заявил сам мальчик в интервью Первому каналу.

Жесткое спортивное воспитание, ориентированное на амбициозные долгосрочные цели, и коммерческий успех — все это про семилетнего Гном Гномыча. Какую звезду теперь вырастят опытные родители из Арсения — остается только гадать.

И, конечно, серьезной интригой остается то, как Рудковская назовет профиль мальчика в соцсетях. Фанаты в шутку уже предлагают варианты вроде «Гулливер Гулливерыч».