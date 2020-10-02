«Засовываю пробку в рот»: как Загитова рассмешила «Вечерний Ургант»

Последняя надежда

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на днях убила еще одну надежду увидеть скорое возобновление ее карьеры — девушки не оказалось в списках участниц этапа Гран-при в Москве, который состоится в конце ноября.

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Ранее действующая чемпионка мира уже снялась с открытых прокатов сборной России, не заявилась на этапы Кубка страны, которые являются обязательными для отбора на чемпионат России, и, следовательно, на чемпионаты Европы и мира.

Оставалась лишь надежда на Гран-при, где надо прокатать программы всего один раз, да и выезжать в другие города, в отличие от кубковых этапов, не нужно — все пройдет в Москве. Кроме того, выступление на этом турнире могло бы дать фигуристке право попасть на чемпионат России без отбора через Кубок.

Интрига вокруг возобновления карьеры закрутилась бы с невероятной силой, согласись Загитова на участие. Но за два месяца до Гран-при в Москве девушка уже уверена, что не собирается там выступать.

Спортивная карьера одной из самых именитых учениц Этери Тутберидзе медленно уходит в прошлое. Зато олимпийская чемпионка начинает активно развивать другую свою карьеру — телевизионную.

«Вечерний Ургант»

Загитова посетила шоу «Вечерний Ургант» вместе со своим соведущим по «Ледниковому периоду» Алексеем Ягудиным и предстала в образе женщины-вамп — в блестящих кожаных шортах, обтягивающей темной футболке с прозрачным гипюром на рукавах и черных сапогах до колен. Ягудин, пришедший в простой белой рубашке и синей кофте на молнии, невольно подчеркивал своим незатейливым видом роковой образ фигуристки.

Дерзкий стиль в одежде на этот раз сочетался у Загитовой и с уверенным поведением. Не сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда она посетила «Вечерний Ургант» с Татьяной Навкой и сказала за всю передачу лишь 137 слов, включая приветствие, все междометия и слова-паразиты.

Теперь уже партнер Загитовой — Ягудин — большую часть передачи сидел и кивал головой, потому что девушка с охотой отвечала на вопросы ведущего, сама вклинивалась в чужой разговор, вставляя забавные реплики, и вспоминала смешные истории.

Взять хотя бы ее эмоциональный рассказ про сдачу экзамена на права в Ижевске.

«Я сдавала сразу после своего дня рождения, когда мне исполнилось 18. Легла накануне в 10 вечера, думала только об экзамене в свой день рождения, и с утра у меня уже коленки тряслись. Вообще не понимала, что делать. Пришла на теорию. Там такой строгий дяденька говорит: «Кто не сдаст сейчас этот экзамен, пусть идет и делает, что хочет». И я как-то сразу… (Всеобщий смех умиления). Серьезно — я так испугалась!

У меня была в тесте одна ошибка, потом — пять дополнительных вопросов. Я такая: «Блин, еще пять вопросов!». Там вообще было нельзя ошибок делать. Но в итоге сдала.

Было ли легко на практике? Я сдавала на механику. Меня мама посадила, сказала: «Тебе надо именно на механике учиться. Мало ли, как жизнь сложится».

После этой фразы аудитория взорвалась смехом.

«Вот это мама!» — восклицал Ягудин.

«Мать-то святая! Молодец! Одно дело — олимпийская чемпионка. Но мало ли чего», — восхищался Ургант.

Во второй половине беседы олимпийская чемпионка также привлекла к себе основное внимание милым рассказом о том, как она входила в роль телеведущей.

«У меня есть специальный репетитор по речи. Она просит меня делать очень смешную штучку: я сую в рот пробку и начинаю с ней разговаривать. Репетитор просит делать это везде, когда есть время. Я еду в машине с мамой, засовываю пробку в рот и произношу скороговорки, текст повторяю. Репетитор говорит, что у меня «ленивые губы». Поэтому я их тренирую.

Когда стою в пробке и с пробкой во рту тренируюсь, люди из соседних автомобилей смотрят на меня как на странного человека. Они, видимо, думают: «Вот, 21-й век…».

В ответ на это Ургант лишь смог отметить, что все телеведущие когда-то «держали в себе пробку, чтобы развивать речевой аппарат».

Загитова, по сути, сделала всю программу своей непосредственностью, неподдельными эмоциями и явно возросшим умением вести себя перед камерами и не зажиматься.

Такой мощный прогресс за последний месяц (с тех пор, как она начала участвовать в съемках и заниматься с репетитором) не может не вызывать уважения. Очевидно, что фигуристка всерьез взялась за саморазвитие в области телевизионной журналистики.

«Не переживайте за меня»

При этом чемпионка мира продолжает утверждать, что не забывает и о спортивной карьере.

«Занятость в «Ледниковом периоде» почти не сказывается на объеме моих тренировок, — уверяла Загитова в интервью Первому каналу.

— Знаю, что фанаты за меня очень волнуются. Не переживайте за меня, у меня все хорошо! Я радуюсь жизни, как и раньше, только сейчас у меня появилось еще что-то, кроме фигурного катания.

Если нет учебы в университете, то у меня такое же расписание, как и всегда: с 9 утра до 7 вечера я на катке. Я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Но я не заставляю себя ходить на тренировки».

За олимпийскую чемпионку сейчас переживать действительно не нужно. Она спокойно осваивает новую интересную для себя сферу, не теряя полностью связи с привычным укладом жизни. Лучший тренер женского одиночного катания в мире — Этери Тутберидзе — по-прежнему в ее распоряжении на катке, а в другой, телевизионной части карьеры ее поддерживает главный канал страны. Очень интересно будет понаблюдать, к чему приведет эта эволюция Загитовой. Пожалуй, еще никто из фигуристов не осуществлял перехода от одного жизненного этапа к другому грамотнее, чем она.