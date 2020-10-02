«Хонда» покидает «Формулу-1»: что будет с россиянином Квятом

Октябрь в «Формуле-1» начался ярко и сенсационно — японский автопроизводитель «Хонда» неожиданно объявил о своем уходе из «королевских гонок» после сезона-2021. Для компании это уже далеко не первое расставание с «Ф-1», но на данный момент это решение удивило всех. Главным образом — «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые сотрудничали с «Хондой» в последние несколько лет (когда «Альфа Таури» еще именовалась «Торо Россо»). За небольшой период совместной работы мотористы трижды победили в прошлом сезоне и дважды в текущем.
Причины, по котором японский поставщик силовых установок решил попрощаться с «Формулой-1», проще всего можно было бы объяснить вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом, который нещадно ударил по бизнесу в любой сфере. Конечно, не без этого, но решение концерна свернуть свою программу по участию в «Ф-1» оказалось куда более глобальным: компания намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году и в рамках своей стратегии пересматривает расходы как финансов, так и иных ресурсов. Нельзя исключать и тот факт, что «Хонда» попросту не видит перспектив для дальнейшей борьбы с тем же «Мерседесом».
При этом в компании пообещали, что до своего ухода из «Формулы-1» продолжат полноценно сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури» и даже создадут командам новый двигатель.
«Вместе с «Ред Булл», нашей ведущей командой, обладающей необходимыми для побед ресурсами, мы поставили перед собой четкие цели выиграть чемпионский титул и сформировать прочное сотрудничество. Мы смогли продемонстрировать свой уровень, стать конкурентоспособными. Благодаря прочному партнерству с обеими командами мы одержали три победы в прошлом году, а в этом еще две. От лица «Хонды» выражаю нашу благодарность «Ред Булл» и «Альфа Таури» за то, что помогли нам реализовать наши амбиции, побеждая в «Формуле-1». В нынешнем сезоне нас еще ждут семь гонок, а в следующем мы подготовим новый двигатель с улучшенными характеристиками. Чтобы оправдать ожидания наших болельщиков, мы продолжим работу с «Ред Булл» и «Альфа Таури», продолжая выкладываться на максимуме своих возможностей и стремясь побеждать», — заверил президент концерна Такари Хатиго.
Для «РБ» и «АТ» такой поворот событий, конечно, стал ударом. Теперь командам предстоит искать нового поставщика двигателей. По слухам, «Ред Булл» может взяться за самостоятельную разработку силовой установки для «Формулы-1». Но данный вариант рассматривается как маловероятный, что очевидно: на это потребуются огромные расходы, да и для создания/стабилизации потребуется не один год, что особенно бьет по актуальности данной затеи, ведь в 2026 году вступят в силу новые правила на силовые установки. По последнему, кстати, у издания F1-Insider есть своя информация.
Якобы с расчетом на грядущие изменения в регламенте в «Формулу-1» намерен ворваться концерн «Фольксваген» со своим премиальным брендом «Порше».
Тот уже продолжительное время ищет новых партнеров для поставки своих двигателей, и «Ред Булл», по данным источника, в данный момент ведет переговоры о начале сотрудничества. Впрочем, и оно ожидается не ранее введения новых правил.
«Наша концентрация на оставшейся части сезона-2020 и сезоне-2021 не изменится: мы будем бороться за победы и сражаться за титул. Подписав новый договор согласия, «Ред Булл» остается приверженным спорту на долгосрочную перспективу, и мы с нетерпением ждем начала новой эры инновации, развития и успеха. Мы как группа используем предоставленное нам время, чтобы все оценить и найти наиболее эффективное решение по силовому блоку на 2022 год и далее», — заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.
На ближайшие же годы «РБ» и «Альфа Таури» предстоит достичь договоренности с другими поставщиками моторов, а таких остается только три: «Мерседес», «Феррари» и «Рено». Первые с большой долей вероятности в принципе откажутся сотрудничать с конкурентами, отдавая им свои двигатели. И будут иметь право на отказ, ведь уже имеют контракт с тремя командами «Ф-1». Что касается «Феррари», то после изменения регламента их моторы мало востребованы. Остается только «Рено», с которым «Ред Булл» уже сотрудничал с 2007 года по 2018-й и расстался совсем не полюбовно. Проблема заключается в том, что французы будут обязаны по правилам предоставить «РБ» и «АТ» свои силовые установки, хотя ясно, что это сотрудничество может понести некоторые изменения.
Они коснутся, конечно же, состава гонщиков.
Во-первых, с уходом «Хонды» из «Формулы-1» теряются какие-либо политические причины по переходу в «Альфа Таури» талантливого молодого японца Юки Цуноды, которого прочили на место российского гонщика Даниила Квята .
В последнее время активно ходили разговоры о том, что 20-летнего пилота хотят посадить в болид «Ф-1» вместо Квята уже в сезоне-2021 — в рамках так называемой программы привлечения молодежи. Однако теперь такая необходимость пропала, и Цунода, скорее всего, останется в «Формуле-2», хотя и может претендовать на повышение в случае победы в следующем сезоне.
Во-вторых, более сомнительными выглядят перспективы «Ред Булла» сохранить своего лидера Макса Ферстаппена. У нидерландца контракт действует до конца сезона-2023. При подписании соглашения гонщик ожидал, что команда сможет добиться прогресса в работе мотора, но с уходом «Хонды» это теперь кажется нереальным.
Теоретически Ферстаппен может покинуть «РБ» уже в 2022 году. Сам Макс этого не скрывает, но его желание расстаться с «быками» может возрасти от возможности уйти в «Мерседес». И не просто уйти, а встать на замену Льюису Хэмилтону.
Англичанин близок к подписанию контракта с «Мерседесом» до конца 2023-го, после чего, вероятно, покинет команду, оставив место Ферстаппену.
Пока же 23-летний нидерландец остается в команде, «Ред Булл» планирует взять ему в напарники опытного гонщика. По данным La Gazzetta dello Sport, среди кандидатов числятся пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и экс-гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг. Таким образом, места в «РБ» лишится Алекс Албон, а это значит, что он будет переведен в «Альфа Таури». Если это произойдет, то с командой Квят все же попрощается — против Пьера Гасли ему нечем крыть в данном случае.