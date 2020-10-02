«Хонда» покидает «Формулу-1»: что будет с россиянином Квятом

Октябрь в «Формуле-1» начался ярко и сенсационно — японский автопроизводитель «Хонда» неожиданно объявил о своем уходе из «королевских гонок» после сезона-2021. Для компании это уже далеко не первое расставание с «Ф-1», но на данный момент это решение удивило всех. Главным образом — «Ред Булл» и «Альфа Таури», которые сотрудничали с «Хондой» в последние несколько лет (когда «Альфа Таури» еще именовалась «Торо Россо»). За небольшой период совместной работы мотористы трижды победили в прошлом сезоне и дважды в текущем.

Реклама

Причины, по котором японский поставщик силовых установок решил попрощаться с «Формулой-1», проще всего можно было бы объяснить вызванным пандемией коронавируса экономическим кризисом, который нещадно ударил по бизнесу в любой сфере. Конечно, не без этого, но решение концерна свернуть свою программу по участию в «Ф-1» оказалось куда более глобальным: компания намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году и в рамках своей стратегии пересматривает расходы как финансов, так и иных ресурсов. Нельзя исключать и тот факт, что «Хонда» попросту не видит перспектив для дальнейшей борьбы с тем же «Мерседесом».

При этом в компании пообещали, что до своего ухода из «Формулы-1» продолжат полноценно сотрудничать с «Ред Булл» и «Альфа Таури» и даже создадут командам новый двигатель.

«Вместе с «Ред Булл», нашей ведущей командой, обладающей необходимыми для побед ресурсами, мы поставили перед собой четкие цели выиграть чемпионский титул и сформировать прочное сотрудничество. Мы смогли продемонстрировать свой уровень, стать конкурентоспособными. Благодаря прочному партнерству с обеими командами мы одержали три победы в прошлом году, а в этом еще две. От лица «Хонды» выражаю нашу благодарность «Ред Булл» и «Альфа Таури» за то, что помогли нам реализовать наши амбиции, побеждая в «Формуле-1». В нынешнем сезоне нас еще ждут семь гонок, а в следующем мы подготовим новый двигатель с улучшенными характеристиками. Чтобы оправдать ожидания наших болельщиков, мы продолжим работу с «Ред Булл» и «Альфа Таури», продолжая выкладываться на максимуме своих возможностей и стремясь побеждать», — заверил президент концерна Такари Хатиго.

"On behalf of Honda, I would like to express our gratitude again to both Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri for enabling us to fulfil our ambitions of winning F1 races."



Speech by Takahiro Hachigo, CEO of Honda Motor Co., Ltd. is now available. pic.twitter.com/a3JVmFd4Pl — Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) October 2, 2020

Для «РБ» и «АТ» такой поворот событий, конечно, стал ударом. Теперь командам предстоит искать нового поставщика двигателей. По слухам, «Ред Булл» может взяться за самостоятельную разработку силовой установки для «Формулы-1». Но данный вариант рассматривается как маловероятный, что очевидно: на это потребуются огромные расходы, да и для создания/стабилизации потребуется не один год, что особенно бьет по актуальности данной затеи, ведь в 2026 году вступят в силу новые правила на силовые установки. По последнему, кстати, у издания F1-Insider есть своя информация.

Якобы с расчетом на грядущие изменения в регламенте в «Формулу-1» намерен ворваться концерн «Фольксваген» со своим премиальным брендом «Порше».

Тот уже продолжительное время ищет новых партнеров для поставки своих двигателей, и «Ред Булл», по данным источника, в данный момент ведет переговоры о начале сотрудничества. Впрочем, и оно ожидается не ранее введения новых правил.

«Наша концентрация на оставшейся части сезона-2020 и сезоне-2021 не изменится: мы будем бороться за победы и сражаться за титул. Подписав новый договор согласия, «Ред Булл» остается приверженным спорту на долгосрочную перспективу, и мы с нетерпением ждем начала новой эры инновации, развития и успеха. Мы как группа используем предоставленное нам время, чтобы все оценить и найти наиболее эффективное решение по силовому блоку на 2022 год и далее», — заявил руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

На ближайшие же годы «РБ» и «Альфа Таури» предстоит достичь договоренности с другими поставщиками моторов, а таких остается только три: «Мерседес», «Феррари» и «Рено». Первые с большой долей вероятности в принципе откажутся сотрудничать с конкурентами, отдавая им свои двигатели. И будут иметь право на отказ, ведь уже имеют контракт с тремя командами «Ф-1». Что касается «Феррари», то после изменения регламента их моторы мало востребованы. Остается только «Рено», с которым «Ред Булл» уже сотрудничал с 2007 года по 2018-й и расстался совсем не полюбовно. Проблема заключается в том, что французы будут обязаны по правилам предоставить «РБ» и «АТ» свои силовые установки, хотя ясно, что это сотрудничество может понести некоторые изменения.

Они коснутся, конечно же, состава гонщиков.

Во-первых, с уходом «Хонды» из «Формулы-1» теряются какие-либо политические причины по переходу в «Альфа Таури» талантливого молодого японца Юки Цуноды, которого прочили на место российского гонщика Даниила Квята .

В последнее время активно ходили разговоры о том, что 20-летнего пилота хотят посадить в болид «Ф-1» вместо Квята уже в сезоне-2021 — в рамках так называемой программы привлечения молодежи. Однако теперь такая необходимость пропала, и Цунода, скорее всего, останется в «Формуле-2», хотя и может претендовать на повышение в случае победы в следующем сезоне.

Во-вторых, более сомнительными выглядят перспективы «Ред Булла» сохранить своего лидера Макса Ферстаппена. У нидерландца контракт действует до конца сезона-2023. При подписании соглашения гонщик ожидал, что команда сможет добиться прогресса в работе мотора, но с уходом «Хонды» это теперь кажется нереальным.

Теоретически Ферстаппен может покинуть «РБ» уже в 2022 году. Сам Макс этого не скрывает, но его желание расстаться с «быками» может возрасти от возможности уйти в «Мерседес». И не просто уйти, а встать на замену Льюису Хэмилтону.

Англичанин близок к подписанию контракта с «Мерседесом» до конца 2023-го, после чего, вероятно, покинет команду, оставив место Ферстаппену.

Пока же 23-летний нидерландец остается в команде, «Ред Булл» планирует взять ему в напарники опытного гонщика. По данным La Gazzetta dello Sport, среди кандидатов числятся пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес и экс-гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг. Таким образом, места в «РБ» лишится Алекс Албон, а это значит, что он будет переведен в «Альфа Таури». Если это произойдет, то с командой Квят все же попрощается — против Пьера Гасли ему нечем крыть в данном случае.