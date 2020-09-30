Борьба с сыном Шумахера: россиянин Шварцман дебютирует в «Формуле-1»

Российский пилот Роберт Шварцман и сын семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера — Мик — скоро дебютируют в «королевских гонках». Двум перспективным гонщикам предоставят возможность пилотировать настоящий болид «Ф-1» на тренировочных заездах Гран-при.

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Россиянин 30 сентября уже протестировал болид «Феррари» SF71H образца 2018 года, чтобы немного подготовиться к тому, что его ждет. Свой шанс в «Формуле-1» он получит во время пятничной тренировки на Гран-при Абу-Даби (11 декабря), но пока неизвестно, какую именно команду Шварцман будет представлять. Предполагается, что спортсмен сядет за руль одного из партнеров «Феррари» — «Альфа Ромео» или «Хаас».

«Ты никогда не забудешь свой первый раз. Гордимся тобой, Роберт», — отреагировал на данное событие Twitter итальянской команды.

«Я мечтал об этом дне с детства. Огромное спасибо, «Феррари», за воплощение этой мечты и эту невероятную возможность. Как же сильно мне тебя не хватает, пап», — написал сам спортсмен в Twitter.

Что касается Мика Шумахера, то уже известно, что он дебютирует в «Формуле-1» раньше россиянина — в октябре, во время Гран-при Айфеля в Германии. Немец сядет за руль болида «Альфа Ромео», которая поддерживает партнерские отношения с «Феррари». В тренировочной сессии он заменит Антонио Джовинацци.

«Я понимаю, что должен хорошо выступать в «Формуле-2», если хочу стать гонщиком «Формулы-1». Еще ни один пилот не попал в «Ф-1» исключительно благодаря своей фамилии. Но я считаю, что мой отец — лучший гонщик всех времен. Я очень горд, когда меня сравнивают с ним», — комментировал Мик свой возможный дебют в «королевских гонках» еще в марте 2020 года.

Третьим дебютантом «Формулы-1» станет британец Каллум Айлот, который является воспитанником академии «Феррари» — так же, как и Шварцман с Шумахером. В тренировочном заезде на Гран-при Айфеля он заменит Романа Грожана за рулем машины «Хаас».

«Мы организовали тесты для наилучшей подготовки трех наших сильнейших юниоров к предстоящему дебюту, который станет для них важным моментом в карьере», — сказал спортивный директор «Феррари» и руководитель Академии Лоран Мекис.

Также Мекис отметил, что все три пилота доказали, что являются спортсменами высокого уровня в текущем сезоне второй «Формулы».

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Шварцман пришел в гонки в 2005 году, когда ему было всего шесть. На протяжении нескольких лет он был самым успешным российским картингистом, заняв в 2013 году третье место в финале чемпионата мира в категории KF Junior. В 2018 году он дебютировал в европейской «Формуле-3», где выступал за итальянскую команду «Према Рейсинг». Россиянин провел в этом дивизионе 30 гонок, 11 раз забирался на подиум, а также выиграл два заезда. В общем зачете чемпионата он занял третье место, а Мик Шумахер, который был его партнером по команде, стал чемпионом.

В 2019 году россиянин дебютировал в чемпионате ФИА «Формула-3». Для серии этот сезон стал дебютным. Он выиграл три заезда из 16-ти, пять раз попадал на подиум и стал победителем чемпионата. В текущем году он уже выступает в ФИА «Формуле-2»: россиянин делит пятое-шестое место со своим соотечественником Никитой Мазепиным.

Очевидно, что такие результаты не могли остаться незамеченными со стороны боссов «Феррари», которые в качестве поощрения запланировали для россиянина дебют в «Формуле-1».

Шварцман станет пятым российским пилотом за всю историю «Формулы-1». Наиболее успешные его предшественники — закончивший свою карьеру Виталий Петров и Даниил Квят, который сейчас выступает за «Альфа Таури».

Мик Шумахер также занимается гонками с самого детства. В 2017 году он остановился на 12-й строчке в сезоне ФИА «Формула-3», один раз поднявшись на подиум. Но уже на следующий год немец стал чемпионом серии, выиграв восемь заездов из 13-ти.

В 2019 году он завершил сезон на 12-м месте в «Формуле-2», став победителем одной гонки, а в текущем сезоне уже идет на первой позиции.

Интересно, что, помимо отца Мика, в «королевских гонках» выступал и его дядя — Ральф Шумахер. Но добился он значительно меньших успехов, чем Михаэль: в сезонах 2001 и 2002 Ральф занимал четвертое место в зачете чемпионата.