Кокорин снова в ауте: «Спартак» готовится к битве с «Зенитом»

«Спартак» перед игрой с «Зенитом» уже дважды в этом чемпионате встречался с принципиальными соперниками: 23 августа был повержен московский «Локомотив» со счетом 2:1, а в начале сентября красно-белые уступили ЦСКА в главном столичном дерби (1:3).

Реклама

В последних двух матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) спартаковцы обыграли казанский «Рубин» и «Тамбов». Обе победы были одержаны со счетом 2:0. Для команды Доменико Тедеско, которая в первых семи матчах чемпионата пропустила восемь мячей и испытывает ощутимые трудности в обороне, игра «на ноль» — достижение очень кстати.

Настроение футболистам может добавить и то, что Тедеско уже второй месяц подряд становится лучшим тренером в РПЛ, что не является сюрпризом, ведь после девяти туров «Спартак» — один из лидеров первенства. Красно-белые делят первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом»: у обеих команд по 20 набранных очков, и петербуржцы превосходят спартаковцев только по лучшей разнице забитых/пропущенных мячей.

6 очков

3 матча

2 победы

1 попадание водой в лицо Ларссону



Поздравляем Доменико с заслуженной наградой лучшего тренера сентября в РПЛ! Второй месяц подряд — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 1, 2020

Впрочем, на предматчевой пресс-конференции Тедеско если не огорчил болельщиков «Спартака», то насторожил уж точно. В матче с «Зенитом» совершенно точно не сыграет Александр Кокорин — нападающий вновь получил травму. О ее характере известно лишь то, что форвард имеет мышечный дискомфорт. Именно из-за мышечного повреждения Кокорин уже пропустил старт РПЛ (а именно — шесть туров чемпионата) и вошел в общую группу только в начале сентября. Не прошло и месяца, как Александр вернулся в лазарет.

«Не похоже, что у Кокорина рецидив. В игре с «Тамбовом» он почувствовал дискомфорт. Есть небольшая мышечная травма», — заявил Тедеско.

Что касается «Зенита», то сине-бело-голубые в прошлом туре уверенно разобрались с «Уфой», забив в ворота соперника шесть безответных мячей. Однако у команды с берегов Невы были и обидные осечки: поражение в матче с московским «Динамо», а также ничьи с екатеринбургским «Уралом» и столичным «Локомотивом», который сейчас находится не в лучшей форме.

В рамках РПЛ «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» еще в 2017 году. В составе московского клуба забивали Александр Самедов, Луис Адриано и Марио Пашалич. Никто из этих игроков уже не сможет помочь команде: Самедов завершил карьеру, Пашалич играет в итальянской «Аталанте», а Луис Адриано отправился на родину в бразильский «Палмейрас».

После того поединка команды провели между собой четыре матча в чемпионате России. Два раза они сыграли вничью, и дважды победу праздновали сине-бело-голубые. Москвичи в этих встречах забили всего один мяч, трижды пропустив.

Но больше всего запомнился полуфинальный матч Кубка России, который прошел в июле. И разговоры после той встречи шли не столько о победе «Зенита» (2:1), сколько о работе судей, спровоцировавший целый скандал.

«Ребята молодцы, старались. Судейство не хочу комментировать. Вы сами все видели. Даже Аршавин сказал, что удивительно, как игроки борются при том, что происходит», — сокрушался после игры владелец «Спартака» Леонид Федун. — Вам привести последнюю статистику по VAR? 11 обращений по «Спартаку» — 0 решений в нашу пользу. У «Зенита» 14 обращений — из них 10 в их пользу. Бог с ним с судейством. Оно уже другим быть не может... Хочу сказать спасибо ребятам. Они бились. Не остановились после липового пенальти. После незасчитанного гола. Команда билась. «Спартак» был ничуть не хуже дутого чемпиона. А в Лиге чемпионов они огребут. У меня нет никакого сомнения. Поскольку не будет судейской поддержки».

Очевидно, что и грядущая встреча окажется запредельной по накалу не только из-за борьбы обеих команд за единоличное лидерство в чемпионате, но и работы судейской бригады. Ее, к слову, возглавит Павел Кукуян, которому будут помогать Максим Гаврилин, Арам Петросян, а также Сергей Карасев, назначенный на VAR.

Дебютировал в РПЛ Кукуян всего лишь три года назад. Для него битва «Спартак» — «Зенит» — это первое серьезное испытание.

За все время арбитр из Сочи обслуживал матчи с участием красно-белых четыре раза: трижды спартаковцы праздновали победу и один раз сыграли вничью. «Зенит» же при судействе 38-летнего судьи одержал четыре победы и потерпел два поражения.