Шансы на весну: что ждет российские клубы в Лиге чемпионов

Рабочий вариант «Зенита»

Группа F: «Зенит» (Россия»), «Боруссия» Д (Германия), «Лацио» (Италия), «Брюгге» (Бельгия)

Реклама

Чемпион России санкт-петербургский «Зенит» в восьмой раз сыграет на групповой стадии Лиги чемпионов, и все эти годы «Газпром» является одним из титульных спонсоров главного клубного турнира Европы, а сине-бело-голубые всякий раз получают не самые сложные группы, что вызывает у их недоброжелателей пересуды.

Вот и в этом году жребий мог быть к «Зениту» куда более суровым. Да, чемпион России пока еще получает гарантированное место в первой корзине (уже в следующем сезоне такого не будет), а потому избегает встреч с обладателями еврокубков и чемпионами топ-лиг на групповой стадии.

Но при этом команда Сергея Семака вполне могла получить в соперники испанские «Барселону» и «Атлетико», английские «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» из второй корзины и немецкий «РБ Лейпциг» или итальянские «Интер» и «Аталанту» из третьей.

Но при этом вряд ли в данном случае стоит говорить о таком уж везении. Да, «Барселона» (что бы ни говорил гендиректор питерцев Александр Медведев) и «Ман Сити» Хосепа Гвардиолы выглядят непроходимыми соперниками, но и сейчас чемпионам РПЛ достались неслабые оппоненты.

Дортмундская «Боруссия» не являлась самым статусным коллективам во второй корзине, но к топ-клубам абсолютно точно относится. Более того, команда Люсьена Фавра находится на подъеме, заняла второе место в Бундеслиге после невероятной «Баварии» и только что выдала шикарный спектакль с мюнхенцами в Суперкубке Германии (2:3).

Состав «шмелей» изобилует звездами, главной из которых сейчас является расцветающий норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Но в команде есть и Марко Ройс, и Матс Хуммельс, и Джейдон Санчо, которого немцы отказываются отпускать дешевле €120 млн, а потерю Ашрафа Хакими на правой бровке компенсирует перебравшийся из французского «ПСЖ» бельгиец Тома Менье.

Кстати, о бельгийцах: противостояние с «Боруссией» для «Зенита» будет интересно и тем, что за дортмундцев выступает Аксель Витцель, причем делает это весьма уверенно и является игроком стартового состава.

Именно немецкий клуб выглядит фаворитом своего квартета, хотя римский «Лацио» уступает ему, пожалуй, лишь в плане опыта.

Подопечные Симоне Индзаги только после рестарта сезона проиграли «Ювентусу» борьбу за чемпионский титул в Серии А, тоже имеют в своем составе суперфорварда (Чиро Иммобиле), а также лакомый трансферный кусочек для грандов (Сергей Милинкович-Савич).

В составе римлян в Северную Столицу прилетят и два бывших игрока РПЛ. Речь об ангольском экс-защитнике «Ростова» Баштуше и эквадорском бывшем нападающем «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Зенит» в противостояниях и с немцами, и итальянцами будет андердогом. В качестве плюса можно отметить, что свою домашнюю арену российский клуб сможет заполнить зрителями на 30%, но этой опцией обладает и «Боруссия», а на ее стадионе играть всем очень сложно.

А вот в Италии зрителей пока на стадионы не пускают, и «Лацио» недосчитается поддержки. Как и «Брюгге». Чемпион Бельгии выглядит в этом квартете аутсайдером, но весьма условным — это качественная команда, которая попьет крови у всех. И, чтобы опередить даже ее, «Зениту» придется очень постараться, хотя и дорога в плей-офф главного клубного турнира Европы для чемпиона России в такой подгруппе далеко не закрыта.

Кошмар Николича

Группа А: «Бавария» (Германия), «Атлетико» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Локомотив» (Россия)

«Локомотив» попал во флагманский квартет А, где ему сразу же выпали лучшая команда мира прямо сейчас «Бавария» и всегда крайне неудобный и классный мадридский «Атлетико».

Давайте рассуждать объективно: против немецкой машины Ханс-Дитера Флика у «Локо» шансов реальных нет никаких. «Бавария» сильнее прошлогоднего «Ювентуса», а вот сами «железнодорожники» с уходом Алексея Миранчука и травмой Дмитрия Баринова стали слабее.

Остается надеяться на Антона Миранчука, Гжегожа Крыховяка, который должен разобраться с болячками и вернуть прошлогоднюю форму, и постепенно заново обретающего себя Федора Смолова.

Весьма сомнительной выглядит и перспектива борьбы за второе место. С «Атлетико» «Локомотив» уже играл в прошлом году, и никаких шансов в поединках с командой Диего Симеоне не имел, а ведь «матрасники» еще и усилились подаренным им «Барселоной» Луисом Суаресом!

Вот и получается, что Марко Николичу и его команде остается уповать на успехи в противостоянии с австрийским «Зальцбургом», выглядящим явно проходимее прошлогоднего немецкого «Байера» (который «Локо» разок, между прочим, обыграл).

Впрочем, недооценивать австрийцев точно не стоит. Этот соперник, пожалуй, даже опаснее «Брюгге», постоянно играет в ЛЧ и продает своих игроков в ведущие команды континента. Именно оттуда «Боруссией» был куплен Холанд, а в английский «Ливерпуль» попал Такуми Минамино.

В нынешнем составе чемпионов Австрии стоит отметить только что игравшего против сборной России венгра Доминика Собосолаи и австрийского хавбека Златко Юнузовича, имеющего большой опыт игры в Бундеслиге.

Честно говоря, даже в противостоянии с «Зальцбургом» команда Николича не выглядит фаворитом, а учитывая атакующий стиль игры австрийцев, можно не сомневаться, что «железнодорожники» абсолютно во всех матчах в группе будут привычно играть вторым номером. Впрочем, иногда у них это очень неплохо получается («Краснодар» и ЦСКА не дадут соврать).

Дебют «быков»

Группа Е: «Севилья» (Испания), «Челси» (Англия), «Краснодар» (Россия), «Ренн» (Франция)

«Краснодар» — одна из команд, дебютирующих на групповом этапе главного клубного турнира Европы, а потому больших ожиданий от нее нет. Впрочем, не все так однозначно, и шансов у подопечных Мурада Мусаева, кажется, побольше, чем у «Локомотива», и не особо меньше зенитовских.

Во-первых, надо отметить, что французский «Ренн» — такой же дебютант главного еврокубка, только попал в него за счет рейтинга Лиги 1 без сложной квалификации (а ее еще не факт, что прошел бы).

Борьба с красно-черными будет для «Краснодара» захватывающей и очень интересной с непредсказуемыми раскладами. Ну а российские болельщики смогут посмотреть на восходящую звезду мирового футбола Эдуардо Камавингу, которого активно сватают в мадридский «Реал».

Не менее интересно все будет и в противостояниях с обладателем трофея Лиги Европы испанской «Севильей» и грозным английским «Челси», принадлежащим Роману Абрамовичу и возглавляемым Фрэнком Лэмпардом.

Именно лондонцы выглядят фаворитом группы по составу после своей мощнейшей трансферной кампании с приобретениями Кая Хавертца, Тимо Вернера и Тиаго Силвы. Но при этом команда Лэмпарда еще явно не сыгралась и пока не вышла на проектную мощность, в чем есть небольшой шанс россиян.

Что до «Севильи», то это признанный кубковый боец топ-уровня, тоже обладающий классным составом и звездами типа Лукаса Окампоса и вернувшегося из «Барселоны» Ивана Ракитича.

Но при этом два года назад «Краснодар» проходил команду из Андалусии в драматичном плей-офф Лиги Европы, и многие футболисты остались в обоих составах, так что страха у «быков» быть точно не должно.

Если турнирные пути «Зенита» и «Локомотива» в их группах предсказать в целом относительно просто, то с «Краснодаром» все как раз абсолютно в тумане. Но отсутствие опыта на таком турнире все-таки играет против черно-зеленых, так что и попадание в плей-офф Лиги Европы с третьего места будет отличным результатом.