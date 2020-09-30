Назло критикам: Луческу вывел «Динамо» в группу ЛЧ

Накануне на киевском стадионе «НСК Олимпийский» прошел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Динамо» — «Гент».

Столичный клуб, которым руководит экс-наставник донецкого «Шахтера» и петербургского «Зенита» Мирча Луческу, не оставил шансов бельгийцам и уверенно пробился в групповой этап самого престижного клубного турнира Старого Света впервые с сезона-2016/17. За бело-голубых забили Виталий Буяльский, Карлос Де Пена (с пенальти) и Жерсон Родригеш — 3:0.

В первой встрече победа также осталась за киевлянами (2:1).

После финального свистка Луческу поделился эмоциями от успешного преодоления командой бельгийского барьера. 75-летний специалист, который станет самым возрастным тренером в истории ЛЧ (до этого таковым считался Юпп Хайнкес, в сезоне-2017/18 руководивший «Баварией» в возрасте 73 лет), признался, что остался недоволен игрой своих подопечных против «Гента».

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«Главное — результат. Мы в Лиге чемпионов. До 3:0 все было хорошо, а после — много ошибок. Множество угловых и стандартов у соперника. А это их козырь. Я хочу видеть другой футбол, а не тот, который был во втором тайме. Однако результат понравился. Так что давайте порадуемся выходу в ЛЧ после долгого перерыва. И тому, что линия защиты сыграла достаточно неплохо за столь короткий период с такими изменениями и с такой подготовкой. Единственное, что мне не понравилось — это расслабленность после третьего забитого гола. Оппонент пользовался этим и создал много моментов.

Хочется поблагодарить ребят за то, что мы решили задачу в ЛЧ. Полтора месяца назад, когда мы начинали подготовку, у меня не было сразу восьми игроков основы. С такой командой, с этими игроками мы решили задачу. С изменениями добились хороших результатов. Есть еще время до матчей группы — посмотрим, что еще можно изменить.

Будут ли новички у «Динамо»? Дайте деньги, а я куплю», — приводит слова «Мистера» Tribuna.ua.

Как и рулевой команды, футболисты киевлян признали пробелы в игре во время домашней встречи, но в то же время наслаждались моментом. Так, голкипер «Динамо» Георгий Бущан, которому предстоит дебютировать в групповом этапе Лиги чемпионов, не скрывал эмоций от победы.

«Мы все счастливы, однако второй тайм немного смазал наши эмоции. Для большинства наших футболистов это будет первая Лига чемпионов. Эмоции положительные, и, честно скажу, я счастлив!

Мы забили третий мяч, и это нас успокоило. Кроме того, накопилась усталость. Думаю, что тренер укажет на наши ошибки, а мы, в свою очередь, их исправим. Надеюсь, что в дальнейшем такого не будет. Хотелось бы сыграть получше, однако игра забудется, а результат останется», — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.

Вторит своему одноклубнику защитник Илья Забарный:

«Это была тяжелая встреча. Но эмоции только положительные: как-никак мы три года не выходили в группу ЛЧ. Теперь нам это удалось — ребята молодцы, поздравляю команду! Конечно, мы должны были контролировать игру и мяч. Надо было играть поспокойнее. Мы слишком много рисковали сзади, и иногда следовало играть проще. Однако, думаю, реализовать наш план удалось».

А вот главный тренер «Гента» Вим де Деккер, комментируя вылет бельгийцев из Лиги чемпионов, заметил, что соперник подтвердил статус фаворита и, в отличие от гостей, «забивал голы из ничего»:

«Трудно и очень обидно. Все в команде хотели достичь большего в этом противостоянии. Сегодня «Динамо» воспользовалось своими возможностями, а мы — нет. В этом разница. Мы начали матч плохо, но впоследствии смогли выровнять ситуацию. Нам необходимо было действовать острее… «Динамо» забивало голы из ничего. У них больше опыта в еврокубках. На таком уровне надо реализовывать свои возможности.

В обороне мы действительно сыграли не очень хорошо. Нужно было действовать организованно. Если вы так легко пропускаете, то впредь надо над этим работать. Защита не справилась со своей задачей, а нападение не смогло забить. Да и проведенные замены также не смогли переломить ход игры».

* * *

Что же касается жеребьевки группового этапа ЛЧ, то она пройдет 1 октября в Ньоне.