Остановка сердца: экс-тренер сборной России в искусственной коме

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер попал в больницу в Траунштайне после внезапной остановки сердца. Специалист введен в искусственную кому.

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Инцидент, после которого 65-летний тренер оказался в руках медиков, произошел 27 сентября. Недалеко от Рупольдинга Пихлер проводил тренировку вместе с немецкими велосипедистами. На одном из крутых подъемов специалисту стало плохо, он попал в аварию из-за внезапной остановки сердца.

Медицинская помощь была оказана вовремя, врачи не обнаружили черепно-мозговой травмы, однако приняли решение ввести Пихлера в искусственную кому.

Брат специалиста Клаус Пихлер, комментируя произошедшее, заявил, что полностью доверяет врачам.

«Мой брат находится в надежных руках. Первая помощь на месте аварии была оказана отлично. В данной ситуации я стараюсь быть осторожным оптимистом», — признался он в интервью немецкому агентству печати.

Спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев, который специализируется на комментировании биатлона, не остался в стороне от проблем со здоровьем специалиста.

«У Вольфганга Пихлера инфаркт, тренер находится в искусственной коме… Здоровья» Состояние Пихлера стабильно тяжелое. Давай, дед, ты можешь!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Пихлер был первым тренером шестикратной чемпионки мира по биатлону, шведки Магдалены Форсберг. После того, как она завершила спортивную карьеру, специалист продолжил тренировать сборную Швеции. Биатлонистка выразила надежду, что тренер сможет поправиться в скором времени.

«Сейчас я просто надеюсь, что с ним все будет в порядке. Мы бы отправились с ним на велопрогулку, когда вся эта ситуация с коронавирусом закончится», — заявила биатлонистка в комментарии SverigesRadio.

Пихлер возглавлял женскую сборную России по биатлону с 2011 по 2014 год и стал одним из самых успешных тренеров в биатлоне. Всего специалист и его команды выиграли 37 медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Примечательно, что именно Пихлер готовил к Олимпиаде в 2014 году Ольгу Зайцеву и Яну Романову, которые в конце 2017 года вместе с Ольгой Вилухиной были обвинены в нарушении антидопинговых правил.

Спортсменки были дисквалифицированы, их результаты на домашних Играх аннулированы, также был введен запрет на участие в Олимпийских играх. Биатлонистки с таким решением не согласились и подали апелляцию на действия Международного олимпийского комитета (МОК) в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Несколько дней назад стало известно, что Вилухина и Романова были оправданы полностью, а вот с Зайцевой сняли только запрет на участие в Олимпиадах. Таким образом, сборная России будет лишена серебряной медали в женской эстафете Олимпийских играх — 2014, а Вилухина сохранит серебряную награду за второе место в спринте.

Пихлер раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда, назвав его глупым, отметив, что это нелогично, когда одну спортсменку его группы оправдали, а вторую – нет.

«Решение выглядит глупо. Романова и Зайцева тренировались в моей группе вместе, но одну оправдывают, а вторую — наказывают. Я убежден в чистоте обеих спортсменок — Ольга никогда не принимала допинг, тем более на Олимпийских играх.

При этом отменяется пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр. С одной стороны, с нее снята одна дисквалификация, с другой — отбирают серебро эстафеты. Как это понимать? Решение по Романовой, которым я очень доволен, говорит о многом. Никакого допинга я никогда не видел и уверен, что его не было», — приводит слова Пихлера ТАСС.

Сама Зайцева заявила, что ее сильно раздражает то, что происходит. В первую очередь из-за того, что заседание суда несколько раз переносилось из-за пандемии коронавируса. При этом биатлонистка отметила, что рада за Романову и Вилухину.

«Видно, что все политизированно. Мы были в одной команде, но у одной положительное решение, у другой — отрицательное, это все бред, и все почему-то верят Родченкову, а спортсменам нет. Но я, мои юристы, те, кто мне помогает — будем бороться до последнего. Я всегда защищала Россию на стартах, отстраивала честь страны — мне не привыкать бороться. Настроена на то, чтобы доказать правду», — цитирует Зайцеву ТАСС.