«Не пошел бы ты к черту»: Макгрегор поссорился с UFC

Бывшего двойного чемпиона UFC Конора Макгрегора теперь вряд ли можно назвать любимчиком Даны Уайта.

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То ли от скуки на пенсии, то ли предвосхищая свой уход в бокс, но эпатажный ирландец повел себя крайне странно, опубликовав в Twitter личную переписку с Уайтом. А поводом к этому послужили слова ветерана Диего Санчеса о том, что он заинтересован в поединке с Печально Известным. Суть переписки была в том, что Макгрегор уже просил у UFC организовать бой с Санчесом, но ему ответили отказом (не очень-то удивительно). Впрочем, это было лишь несколько сообщений из целой кучи, что опубликовал ирландец.

I was pushing hard for the season.

Multiple opponents, multiple dates offered throughout. All to take place back to back.

Then when covid hit and the talk was that I would have to wait for crowds again, I walked away from the situation. I was waiting long enough at that stage. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

В частности, Конор объявил, что ведет переговоры о боксерском поединке с великим Мэнни Пакьяо на 2021 год.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I'm boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Однако также отметил, что перед очередным (уже третьим) объявлением о завершении карьеры этим летом он якобы пытался всеми силами провести полноценный бойцовский сезон, «предлагая множество дат и соперников». В UFC в свою очередь неоднократно намекали, что возвращение Макрегора после его победы над Дональдом Серроне сделать будет невозможно, поскольку ирландец отказывается от всех выдвигаемых ему предложений. В феврале 2020-го Конор говорил Уайту, что хочет получить бой с Санчесом на ивенте в Дублине ориентировочно в августе, а в конце года выйти на реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

Санчес — 39-летний боец на грани увольнения из лиги, даже не в топ-15 рейтинга. Пик его карьеры пришелся на период с 2005 по 2006 года, когда он только перешел в главный промоушен мира и был непобежденным. С тех пор Диего дерется по инерции, набил свой рекорд до 30-13 и чередует серии из побед и поражений. При этом за последние пять лет он одержал лишь пять побед, последняя датирована февралем 2020-го. Что еще более примечательно, тогда он одержал верх над Мишелем Перейрой, но только благодаря тому, что его соперник нанес запрещенный удар. В ночь на 27 сентября Санчес проиграл Джейку Мэттьюсу. Конор по-прежнему настаивает на том, что их бой — это отличный вариант.

Уайт резонно отметил, что UFC лишат промоутерской лицензии, если они проведут этот поединок.

To Diego Sanchez...

I seen your recent comments about your final bout and I am in!

After you fought Pereira, I had requested for myself and you to compete in Dublin. This was back in February when I was working on opposition for my season, pre covid.

Good luck this weekend! pic.twitter.com/Y0hf6Zr7XF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Но самое интересное не это. Спустя два дня Конор вновь обратился к Уайту в Instagram Direct. Бывший двойной чемпион высказал желание встретиться с Джастином Гэтжи. Президента UFC крайне заинтересовал этот вариант, но Макгрегор тут же отказался от него из-за того, что «слишком долго ждать». Уайт, к слову, предложил сделать этот бой в июле, так как на более ранний срок у лиги было все распланировано под менее значительные ивенты. Насколько эта реакция странная и нелогичная, учитывая то, что двумя днями ранее Конор предлагал Уайту август, говоря о Санчесе, — объяснять не надо.

После этого Уайт сразу же написал, что связался с представителями Макгрегора, которые сообщили ему, что ирландец не собирается выходить на замену Нурмагомедову или Тони Фергюсону в Бруклине (на тот момент бой еще был в силе и не слетел из-за пандемии). Конор ответил, что боец его ранга не выходит на замены, и предложил сделать ивент под него. Уайт тут же напомнил, что Макгрегор сам говорил ему о желании подраться вместо Тони или Хабиба — то есть выйти на замену, — и отметил, что пообещал ему выполнить это желание во что бы то ни стало, хоть «все и были против».

Промоутер Пакьяо тем временем предположил, что Макрегор выпил виски раньше обычного, затеяв этот хаос в Twitter.

Вероятно, он был не так уж и не прав, учитывая то, какой диалог состоялся между Конором и Уайтом позднее. Глава UFC осудил Макгрегора за слив переписки, назвав поступок бойца грязным.

«Люди со всех сторон выносят мне мозг. Но существует некий мужской кодекс. Мы лишь говорили с Конором о Санчесе. Когда ты, будучи вторым или третьим номером рейтинга, говоришь мне, что хочешь драться с нерейтинговым 39-летним Санчесом в мэйн-ивенте турнира в Лос-Анджелесе, я скажу тебе «нет», – заявил Уайт.

Трудно представить, что было в голове у Конора, когда он сочинял очередное полотно на Уайта, но, так или иначе, он сказал, что Дана первым нарушил тот самый кодекс.

«Я сказал Джастину, что готов драться с ним в мае, а ты сказал, что я не хочу драться. Дело не в Санчесе. Диего был нужен для того, чтобы провести больше боев в промоушене. Также ты участвовал в переговорах моего боя с Пакьяо, есть юридические письма. Перестань лгать», — написал ирландец.

Code was broke when you lied about me turning down fights mate. I said Justin in May and you went and said I did not want to fight. It's not about Diego. Diego was a filler to get more fights in.

Also you have been involved in Manny talks the legal letters are there.

Stop lying. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 27, 2020

Иначе говоря, Конор отказался обсуждать бой (из его же переписки) с Гэтжи после того, как ему объяснили необходимость передвинуть потенциальный поединок на два месяца вперед от предложенной им же даты, тогда как изначально он сам хотел вернуться только в августе, но теперь формально свалил вину за несостоявшееся возвращение в UFC, где ему отказали и во встрече с Санчесом в августе, и в поединке с Гэтжи в мае.

Конор никогда не отличался примерным поведением, и весь трэш, который публиковал в Twitter, обычно тут же удалял. На этот раз он зашел еще дальше — стал противоречить своим же постам.

«Конор, выглядишь не очень хорошо, оболгав босса. Ты готов сделать все, что угодно, лишь бы не выглядеть, как сучка. Мы могли подраться в январе, я вызывал тебя направо и налево, но ты даже не пикнул. Мой менеджер спрашивал, хочу ли я драться с тобой после Тони, но знаешь, не пошел бы ты к черту. Ты никогда этого не хотел, предпочитая легкую дорогу», – ответил Макгрегору Гэтжи.

@TheNotoriousMMA Not a good look lying on the boss. Anything to not look like a bitch. You had me in January I was calling on you left and right and not a peep. My manager asked if I wanted you after Tony but you know, fuck you. You never wanted it, you took the easy road kid. https://t.co/O1xAhMwdju — Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) September 28, 2020

Немудрено, что после этого перфоманса Макгрегора вряд ли захотят видеть в UFC.