«Постараюсь заработать очки»: Квят надеется на успех в Сочи

Трасса «Мерседесов»

Гран-при России в «Формуле-1» появился с 2014 года и неизменно проводится на «Сочи Автодром». Уже было шесть российских этапов в «королевских автогонках» в истории, и пока здесь явно доминирует одна команда.

Все шесть раз гонку в Адлере выигрывали пилоты «Мерседеса». В 2014 и 2015 году здесь первенствовал действующий сейчас чемпион и лидер чемпионата мира этого сезона британец Льюис Хэмилтон.

В 2016 году победу у него отобрал партнер по команде немец Нико Росберг, который в тот год и завоевал чемпионский титул сам. На следующий год триумф праздновал попавший в «Мерседес» после ухода Росберга из «Ф-1» финн Вальттери Боттас, а последние два сезона триумфатором вновь становился Хэмилтон.

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Таким образом, только раз победитель Гран-при России не становился в итоге чемпионом мира — речь идет как раз о годе успеха Боттаса.

Трассу «Сочи Автодром» действительно называют лучше всего подходящей именно для «Мерседесов», которые здесь доминируют не только по результатам, но и в целом во время этапов.

Кроме представителей немецкой команды и их моторных клиентов, на подиумы в России регулярно заезжают лишь пилоты «Феррари». Единственным представителем другой команды, попавшим на финише в тройку стал Серхио Перес на «Форс Индии», когда Росберг сошел, в результате чего Себастьян Феттель на итальянском болиде смог финишировать вторым.

Еще раз Феттель вместе с выступавшим тогда за «Феррари» Кими Райкконеном не позволили сделать «Мерсам» дубль в 2017 году, закончив гонку вторым и третьим, опередив Хэмилтона.

Именно Феттель был всегда главным конкурентом немецких болидов на этой трассе. На счету четырехкратного чемпиона мира два финиша на второй и один на третьей позиции.

Россия на своем этапе

Для российских пилотов домашний Гран-при складывается обычно не слишком успешно. Хорошие этапы, конечно, случались, но плохого было куда больше.

Так, на первом Гран-при России Даниил Квят на «Торо Россо» не просто смог попасть в третий сегмент, но и вообще квалифицировался пятым. Однако в гонке дела пошли неудачно, и он закончил этап только 14-м, сделав на пит-стоп больше, чем почти весь пелотон, и оставшись без очков.

Годом позже, уже на «Ред Булл», Даниил квалифицировался только одиннадцатым, но в гонке смог прорваться аж на пятое место, что стало его лучшим финишем на трассе в родной стране. Неудивительно, что случился он в лучший на данный момент сезон Квята в «Ф-1».

А вот следующий Гран-при России стал для россиянина по-настоящему «черным». Стартовав с восьмой позиции, Квят в первом повороте столкнулся с квалифицировавшимся вторым, но оштрафованным на пять позиций за внеплановую замену коробки передач Феттелем.

Немец в итоге сошел с дистанции, а Квят откатился в хвост и финишировал только 15-м, но остаться без очков было не самым страшным для пилота. Феттель, который свои четыре чемпионских титула брал в «Ред Булл» и сохранил теплые отношения с руководителями команды, пожаловался на Даниила (их столкновение стало уже вторым в сезоне), приклеив к нему незавидное и не совсем заслуженное прозвище «Торпеда», а руководство «РБ» после домашнего этапа объявило о рокировке в своей системе.

Квят, на прошлом этапе завоевавший свой третий подиум в карьере на Гран-при Китая, отправился в «Торо Россо», а в «Ред Булл» был поднят Макс Ферстаппен, сразу же выигравший следующую гонку.

В 2017 году Даниил остался на «ТР» 12-м и вскоре вообще лишился места в команде. Годом позже тут выступал уже Сергей Сироткин, но его «Уильямс» был совершенно неконкурентоспособным, и россиянин закончил этап последним из финишировавших, 18-м.

В 2019 году Квят вернулся в «королевские автогонки» в качестве призового пилота «Торо Россо» и в целом выглядел очень сильно, но именно в России его подвела команда. Из-за проблем с мотором, о которых вообще-то было известно еще на предыдущем этапе, Даниил вообще не смог выехать на трассу в квалификации.

Стартовав с 19-го места (Алекс Албон начинал гонку с пит-лейн), россиянин показал качественный пилотаж и прорвался на 12-ю позицию, но очков это не принесло.

Расклады сезона

В 2020 году ждать от Феттеля конкуренции с «Мерседесами» не приходится: «Феррари» явно ошиблась в расчетах при проектировании машины после конфиденциального договора с Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу двигателя. Тогда у итальянской команды явно обнаружили нарушения, которые та обязалась устранить, но, потеряв в мощности движка, не смогла сконструировать в новых условиях подходящую аэродинамику.

В нынешнем сезоне болиды итальянской команды уступают не только своим привычным конкурентам из «Мерседеса» и «Ред Булл», но и «Рейсинг Пойнт», «Рено», «Макларену» и даже «Альфа Таури» (бывшая «Торо Россо»).

«Ред Булл» тоже с «Мерседесами» на равных бороться не может, тем более что уровню команды соответствует только Ферстаппен, в то время как Алекс Албон уступает ему по 0,5-0,7 с на круге. И к тому же для «энергетиков» трасса в России традиционно считается неудобной. Так что здесь все и сам Ферстаппен ожидал скорее борьбы с пилотами «Рено» и «РП» за подиум, чем реальной битвы за победу.

Сумасшедшая квалификация

Тем не менее квалификация, состоявшаяся 26 сентября, подарила яркий сюжет и, возможно, повлияет на то, чтобы гонка стала интереснее.

Катализатором приключений выступил Феттель, который в какой уже раз за последние два года устроил разворот.

В этот раз все произошло во втором сегменте, а немец не просто развернулся, но и влетел в отбойник, мощно разбив свою «Феррари» (и теперь, видимо, будет стартовать из боксов последним).

Но главное, что второй сегмент был остановлен красными флагами за 2:15 до своего окончания как раз в тот момент, когда на свой быстрый круг уходил Льюис Хэмилтон. А дело в том, что у чемпиона и безоговорочного лидера сезона (65 очков перевеса над напарником Боттасом, 80 — над Ферстаппеном) было аннулировано время предыдущего быстрого круга из-за выезда за пределы трассы.

Таким образом, возникла ситуация, когда было непонятно, успеет ли Льюис вообще уйти на быстрый круг и попасть во второй сегмент. Существовал риск, что прервется его серия из 41 подряд попадания в топ-10 в квалификациях. Случись остановка сегмента на полминуты позже, и лидер точно остался бы на 15-й позиции.

А так, после возобновления квалификации, когда пилоты выстроились при выезде из боксов паровозиком, британец все же смог уйти на быстрый круг, но и тут все было непросто: на выезде из последнего поворота его притормозил Даниэль Риккардо на «Рено», Хэмилтон потерял скорость, а на квалификационный круг успел уйти ровно за одну секунду до клетчатого флага!

Сам круг вышел средним (еще бы — на недостаточно прогретых шинах и с потерянной на стартовой прямой скоростью), но позволил ему войти в десятку, после чего в третьем сегменте он буквально разорвал соперников, уверенно забрав пятый поул в чемпионате подряд.

Но и тут существует важный нюанс. Ферстаппен, неожиданно опередивший в последней попытке Боттаса, и сам финский партнер Хэмилтона из второго сегмента вышли на шинах «медиум», в то время как Хэмилтону пришлось пробиваться в третий на «софте». По правилам топ-10 стартуют в гонке именно на тех покрышках, на каких пробились в третий сегмент.

Таким образом, на первом отрезке дистанции Ферстаппен и Боттас будут иметь возможность заехать в боксы позже лидера, а если кто-то из них еще и сможет обойти англичанина на старте и удержать за собой какое-то время, шансы Льюиса на победу серьезно пошатнутся.

А обгон на старте вполне реален, ведь в Сочи очень длинная первая прямая, и там соперники могут воспользоваться эффектом слипстрима, получив за счет него преимущество.

И в то же время сама по себе трасса крайне необгонная, из-за чего ее многие болельщики «Формулы-1» не любят, и отыграться Хэмилтону будет непросто.

Шансы Квята

Интересно, что Даниил Квят на момент появления красных флагов после аварии Феттеля находился на десятой позиции, дававшей возможность пробиться в третий сегмент, однако, когда Хэмилтон успел начать свой последний быстрый круг, стало понятно — времени россиянина не устоять.

В итоге Даниила опередил еще и уступивший ему в первой попытке Албон, а сам российский пилот, также проехавший быстрый круг, улучшить собственное время не смог и закончил квалификацию 12-м.

«Мы провели довольно сильную квалификацию. Я вполне доволен результатом, потому что стартовая позиция позволит нам побороться в завтрашней гонке. Думаю, нас ждет интересная гонка, в которой нам может представиться много возможностей.

Сегодня нам просто не повезло, когда во втором сегменте квалификация была остановлена красными флагами. Мне кажется, что если бы сессия не прерывалась, мы вполне могли бы пробиться в третий сегмент.

Сегодня я хорошо чувствовал себя за рулем болида, вчера наш темп тоже был вполне неплохим. Так что завтра мы постараемся как можно лучше воспользоваться своими шансами и заработать очки», — подвел итоги сессии сам Квят.

И пусть он уже в восьмой раз за десять этапов сезона уступил в квалификации своему напарнику Пьеру Гасли, стратегически для Даниила все очень неплохо.

12-я позиция дает возможность свободного выбора шин, а значит россиянин наверняка будет стартовать на «медиуме». «Сочи Автодром» отлично экономит резину, так что после долгого отрезка он сможет перейти на «софт» и закончить дистанцию, атакуя на свежих мягких шинах с пустыми баками.

В общем, если все пойдет по плану, на очки пилот «Альфа Таури» рассчитывать может вполне уверенно, тем более слабо верится, что, например, у находящегося перед ним Шарля Леклера на «Феррари» будет достаточный гоночный темп.

Квята поджимает молодой японец из программы «Ред Булл» Юки Цунода, выигравший поул-позишн, финишировавший вторым в первой гонке в Сочи в «Формуле-2» и вышедший на четвертое место в общем зачете ее чемпионата. Если он закончит сезон в четверке, то получит суперлицензию, которая даст право выступать в «Ф-1».

Учитывая, что «РБ» и «АТ» едут на моторах «Хонда», японцы очень хотят посадить в болид второй команды своего протеже. Так что Квяту нужно показывать максимально хорошие результаты, чтобы не оказаться пятым лишним в системе на следующий год.