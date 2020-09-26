На кону лидерство: «Зенит» несет потери перед «Спартаком»

Разговоры о чемпионстве

Московский «Спартак» и «Тамбов» открыли 9-й тур Российской премьер-лиги, в рамках которого красно-белые одержали победу, тем самым продолжив борьбу за лидерство в чемпионате. Игра в Саранске для красно-белых складывалась непросто: команде явно не хватало скорости и креатива в атаке, да и голевых моментов практически не было. В первом тайме запомнился разве что вышедший в старте Александр Кокорин, который ударом с правого края штрафной площади попал в крестовину ворот. Во второй же половине встречи ход матча заметно преобразился.

Реклама

Обе команды — особенно «Тамбов» — открылись и начали агрессивнее действовать в атаке. Номинальные хозяева (а тамбовчане свои домашние матчи пока что проводят на «Мордовия Арене») имели отличные шансы забить, будь Обухов и Панченко в своих моментах удачливее. А удача как раз от «Тамбова» и отвернулась, сделав выбор в пользу «Спартака».

Сначала на 75-й минуте после удара Соболева мяч отскочил от защитника прямо на ход Айртону, который мощным выстрелом в ближний угол счет открыл. Затем бразилец мог записать на свой счет результативную передачу, если бы судьи засчитали гол Понсе. Однако главный арбитр Игорь Панин посчитал, что перед тем, как сделать голевой пас, Айртон нарушил правила на Таказове. Впрочем, через некоторое время бразилец уже забил сам и сделал это весьма курьезно. После навеса Зобнина в штрафную защитники вынесли мяч, но точно на Айртона. Тот даже толком не смог пробить, но все равно каким-то образом отправил снаряд точно в угол.

2:0 — у Айртона первый дубль в карьере, а у «Спартака» первая победа над «Тамбовом».

После этого матча вновь начались разговоры о чемпионском графике красно-белых. Дескать, уже набрали больше баллов, чем после тех же девяти матчей в триумфальном сезоне-2016/17. Основания — четкая и ясная атакующая игра, шесть побед в девяти матчах РПЛ, 20 набранных очков и лидирующие позиции в турнирной таблице. Однако в самом «Спартаке» говорить о чемпионстве сейчас отказываются категорически. И этому тоже есть основательные объяснения. Во-первых, не сыграно и трети чемпионата. Во-вторых, имеются проблемы в матчах с топ-командами. Дерби с ЦСКА, например, было проиграно вчистую, а матчи с «Зенитом» и «Краснодаром» еще только-только предстоят. В-третьих, состав «Спартака» очевидно нуждается в обновлении и усилении. Об этом прямо говорит и главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

«Нам нужен крайний правый защитник, клуб прикладывает все усилия», — заявил он на послематчевой пресс-конференции.

Оборонительная линия «Спартака» действительно выглядит неубедительно в плане кадров. На левом фланге Тедеско может рассчитывать только на Айртона, которому нет равноценной замены, на правом краю вынужден играть Зобнин, ведь Ещенко и Рассказов не пробиваются в основу, в центре защиты имеются Маслов, Кутепов, Гапонов, да Джикия с Жиго (француз, к слову, очень кстати вернулся в состав и с «Тамбовом» провел свой первый матч после травмы, из-за которой пропустил две игры). До закрытия трансферного окна осталось порядка трех недель.

На вчерашней предыгровой тренировке парни в шутку хотели провести Сэма Жиго через коридор, чтобы отметить его возвращение в общую группу. Француз сказал, что коридор будет, но после матча в Саранске



Слово сдержал #ТамбовСпартак pic.twitter.com/XdaOQSOGnA — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 26, 2020

Потери перед игрой со «Спартаком»

Работа на трансферном рынке, похоже, будет актуальной и для петербургского «Зенита».

В рамках 9-го тура РПЛ сине-бело-голубые на классе легко разобрались с «Уфой». Подопечные Сергея Семака с первых минут прижали соперника и активно давили на ворота гостей. Команда Вадима Евсеева еще в прошлом сезоне прославилась своими принципами игры в обороне, но во встрече с «Зенитом» защитники продержались только до середины первого тайма.

Сначала Азмун расстрелял ворота «Уфы» после подачи Барриоса, а через несколько минут иранец не без помощи VAR заработал для своей команды пенальти, который реализовал Дзюба. Во второй половине встречи уфимцы уже откровенно бросили играть, за что были наказаны. В течение 30 минут «Зенит» забил еще четыре мяча: Азмун оформил дубль, Дзюба — хет-трик, а Сутормин под занавес матча поставил жирную точку.

6:0 — крупная победа «Зенита» и возвращение на первую строчку. Сине-бело-голубые набрали те же 20 баллов, что и «Спартак», но находятся выше красно-белых лишь по лучшей разнице забитых/пропущенных мячей. Разгром «Уфы» лишь улучшил данный показатель.

Однако без плохих новостей для петербуржцев прошедший матч не обошелся. Через неделю, 3 октября, команде Семака предстоит выезд в столицу к «Спартаку», и есть риск, что без поездки в Москву обойдутся сразу три игрока «Зенита».

В перерыве матча неожиданно был заменен Деян Ловрен. В первом тайме он получил неприятный удар, и, видимо, Семак не стал рисковать здоровьем хорватского защитника. Затем на 52-й минуте поле вынужденно покинул Малком — бразилец почувствовал боль и дискомфорт в районе ребер. Ну а в конце встречи травму колена получил Азмун.

Самостоятельно уйти иранец не смог. Если участие первых двух в матче со «Спартаком» еще под вопросом, то для Азмуна, похоже, этот вопрос уже закрыт.

«Повреждение крестообразных связок колена? Возможно. Пока непонятно, потому что он получил удар. Дальше сложно сказать, как он повлиял. Есть болезненные ощущения. Только обследование покажет. Возможно, удар, возможно, что-то более серьезное», — заявил Семак.

Если опасения подтвердятся, то Азмун рискует пропустить большую часть сезона. Для «Зенита» это проблема станет весьма серьезной, ведь даже несмотря на финансовые возможности сделать приобретение петербуржцы просто так не смогут — мешает лимит на легионеров. С нового сезона в заявке команды может числиться не более восьми иностранных футболистов. У «Зенита» данный лимит уже исчерпан, потому для приобретения качественного форварда на замену Азмуну нужно будет кого-то из легионеров отзаявить. Одним из первых на очереди, по слухам, стоит Ригони. На аргентинца, который в девяти матчах РПЛ провел лишь 155 минут, Семак явно не рассчитывает. А вот на воспитанников — надеется.

«Мы можем взять только российского футболиста, а те игроки, которых мы могли бы пригласить, нужны в своих клубах», — заключил он.