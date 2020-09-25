Антирекорд «Севильи»: как «Бавария» отвоевала Суперкубок УЕФА

Первый большой еврокубковый матч сезона принес претенденту на звание лучшего тренера года — Ханс-Дитеру Флику — новый трофей.

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«Бавария» в Будапеште разделалась с «Севильей» за Суперкубок УЕФА. Однако не все в этой игре складывалось для мюнхенцев так легко, как в матчах Бундеслиги. Футболисты андалусийского клуба открыли счет уже на 13-й минуте: Давид Алаба неаккуратно сыграл в своей штрафной и дал арбитру повод назначить одиннадцатиметровый, который без проблем реализовал Лукас Окампос. Долго вести немцы сопернику не позволили, и уже под конец первого тайма Томас Мюллер и Роберт Левандовски продемонстрировали чудеса взаимопонимания, последний сбросил мяч Леона Горецки, а тот уже не оставил шансов Боно и ударом в касание отправил снаряд в его ворота. До конца основного времени команды больше не забивали, а игра перешла в овертайм.

Автором победного гола «Баварии» стал Хави Мартинес, который был близок к тому, чтобы уйти из клуба в текущее трансферное окно из-за нехватки игрового времени. На 104-й минуте испанский полузащитник действующих обладателей Лиги чемпионов подкараулил отскок в штрафной «Севильи» и поставил точку в матче — 2:1 в пользу «Баварии».

После гола Мартинеса перед глазами у мюнхенских болельщиков мелькнули события семилетней давности. В 2013-м «Бавария» в Суперкубке УЕФА встречалась с «Челси», лондонцы вели 2:1 вплоть до последней минуты добавленного времени, когда Мартинесу удалось сравнять счет и перевести игру в серию пенальти, где точнее были игроки «Баварии».

«Всегда, когда надеваю футболку «Баварии», стараюсь отдавать все силы, выкладываться на 100 процентов. Сегодня я это показал. И не имеет значения, играю я 10 или 15 минут – стараюсь всегда помочь команде. Сегодня я помог голом. Я очень доволен. Это настоящая мечта. Все было как в 2013 году, когда я тоже забил в матче за Суперкубок. Это был хороший вечер», – сказал Мартинес после игры.

«Я был несказанно рад, когда тренер выпустил на поле Хави, потому что он отлично играет головой на стандартах. Против «Севильи» непросто играть, у нее отличный тренер, она хорошо организована. Но в целом, думаю, мы заслужили победу и можем гордиться собой», – добавил голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в послематчевом комментарии.

Таким образом, «Бавария» стала первым клубом из топ-5 лиг, сумевшим выиграть 23 официальный матч подряд. Предыдущее лучшее достижение по этому показателю было установлено мадридским «Реалом» шесть лет назад. Также встреча за Суперкубок оказалась исторической в том плане, что впервые немецкий клуб обыграл испанскую команду в турнире. Всего представители этих стран встречались за трофей дважды — оба раза победа доставалась «Барселоне» (каталонцы выигрывали у «Вердера» и дортмундской «Боруссии», но было это еще в прошлом веке).

«Я хотел бы от всего сердца поздравить команду и тренерский штаб во главе с Фликом с победой в Суперкубке. Команда заслуженно выиграла. Мы можем гордиться тем, что привезли в Мюнхен квадрупл. Когда после матча я смотрел на трибуны стадиона, то видел там много счастливых лиц болельщиков «Баварии». Это невероятно», — отметил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

К слову, для Флика этот трофей стал четвертым у руля «Баварии». Специалист пришел в мюнхенский клуб лишь год назад, став помощником тогдашнего нового главного тренера Нико Ковача. Спустя несколько месяцев Ковач был отправлен в отставку, а Флик занял его место (сначала на временной основе, а затем подписав полноценный контракт) и превратил команду в доминирующую машину. Вмести с ним «Бавария» сделала требл в прошлом сезоне, выиграв все национальные титулы и Лигу чемпионов. Флик — основной претендент на награду лучшему тренеру сезона.

«Порой футбол пишет настоящие истории, и эта – красивая. В среду сообщали, что Хави был в Бильбао (на переговорах с «Атлетиком» — «Газета.Ru»), а сегодня он забил победный мяч. У нас ушло минут 15 на то, чтобы войти в игру. Моим игрокам пришлось преодолеть болевой порог, чтобы победить», – произнес тренер.

«Севилья» же установила антирекорд турнира, проиграв свой пятый матч за Суперкубок УЕФА. Королям Лиги Европы ни разу не оказался по силам обладатель Лиги чемпионов.

«Мы можем гордиться тем, как играли против лучшей команды Европы», — уверен хавбек «Севильи» Иван Ракитич.