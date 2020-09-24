Сенсации не вышло: «Бавария» взяла Суперкубок

Новый европейский футбольный сезон начался, едва завершился прошлый. Всего лишь месяц назад «Севилья» в финале Лиге Европы разобралась с миланским «Интером» и выиграла давно ставший для нее родным турнир в шестой раз. Столько же раз триумфа уже в главном турнире континента — Лиге чемпионов — добивалась и «Бавария», которая катком прошлась по всем своим соперникам и одержала 10 побед в 10 матчах первенства. Мюнхенцы в последний раз не сумели выиграть в начале февраля 2020-го, когда разошлись миром с «Лейпцигом» в матче Бундеслиги.

Реклама

По традиции новый сезон открывается матчем за Суперкубок УЕФА, но из-за коронавируса весь календарь сместился и видоизменился, потому некоторые страны уже проводят свои национальные чемпионаты. Даже «Бавария» успела стартовать в новом розыгрыше Бундеслиги и разнесла «Шальке» с унизительным счетом 8:0. «Севилье» же, как и полагается, предстояло провести свой первый матч в новом сезоне именно в рамках турнира, в котором встречаются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Для обеих команд ассоциации с Суперкубком Европы далеко не самые приятные, ведь и «Бавария», и «Севилья» являются по сути одними из главных неудачников этого соревнования.

Мюнхенцы, например, из четырех попыток добились успеха лишь однажды — в 2013 году с трудом был спасен и выигран в серии пенальти матч против лондонского «Челси». Этому предшествовали поражения от «Ливерпуля», «Андерлехта» и даже киевского «Динамо», ведомого великим Валерием Лобановским. Андалусийцы и вовсе боролись за Суперкубок континента пять раз. И также победили только однажды, причем в своей первой попытке — в 2006 году команда, которую возглавлял Хуанде Рамос и за которую выступали Андрес Палоп, Дани Алвес, Хесус Навас, Луиш Фабиано и другие, разгромила «Барселону» с Деку, Роналдиньо, юным Месси и крутым Это'О со счетом 3:0. После этого последовали два поражения от мадридского «Реала», «Милана» и все той же «Барсы».

Между собой «Бавария» и «Севилья» встречались лишь однажды — в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2017/18. По итогам противостояния сильнее оказались немцы (2:1, 0:0).

На игру Суперкубка УЕФА Ханс-Дитер Флик выпустил уже стандартный, ничем не удивляющий состав, включив в него новичка команды Лероя Зане. В запасе остался Альфонсо Дэвис, его позицию с первых минут занял Лукас Эрнандес.

Хулен Лопетеги дал Ивану Ракитичу шанс в первом же матче после возвращения хорвата из «Барселоны».

«Бавария» форсировать события с первых минут не стала, хотя отличная возможность соорудить гол в дебюте был у Гнабри, чей прострел во вратарскую на Левандовски не прошел. Более того, мюнхенцы дали «Севилье» поиграть. И этим испанцы воспользовались.

На 12-й минуте Ракитич удачно подставился под Алабу и упал. Главный арбитр Энтони Тейлор моментально указал на «точку», а Лукас Окампос пенальти уверенно реализовал.

После пропущенного мяча команда Флика ожидаемо перехватила инициативу и начала давление на оборону «Севильи», которая в защите действовала преимущественно удачно и дисциплинированно. Но если ошибки и допускались, то опасность у ворот Боно возникала сумасшедшая. Так, отметиться голом мог Мюллер, который, казалось, с близкого расстояния замыкал мощный прострел от Левандовски. В последний момент немецкого форварда накрыл Кунде. Чуть позднее Мюллер едва сам не выступил в качестве ассистента: Томас протащил мяч по центру, бить из-за пределов штрафной не стал и откатил на Павара. Тот бил наверняка, но закрутить снаряд в дальнюю «девятку» не сумел. Откровенно простил через несколько минут «Севилью» и Левандовски, который вышел один на один с Боно, но перебросить голкипера не сумел.

В следующем эпизоде «Бавария» уже не простила.

Мюллер с правого угла штрафной площади выполнил изящную подачу внешней стороной стопы на Левандовски, поляк уже во вратарской умудрился развернуться и скинуть мяч точно под удар Горетцке, который расстрелял владения Боно.

GOOOOAAAALRETZKA!!!!!! — FC Bayern Mьnchen (@FCBayern) September 24, 2020

В дебюте второго тайма «Бавария» забила второй и сделала это издевательски.

Зане навесил на свободного Левандовски, поляк скинул на Мюллера, а тот вместо того, чтобы бить с нескольких метров, отпасовал обратно на Роберта. 9-й номер «Баварии» уже придумывать ничего не стал и расстрелял ворота. Однако после совещания с видеоассистентами Тейлор гол отменил — в момент паса от Зане Левандовски оказался в небольшом офсайде.

Буквально через 10 минут главный арбитр отменил еще одно взятие ворот игроками «Баварии». Левандовски после навеса с левого фланга выполнил классную скидку на Горецку, его удар Боно потащил, но мяч отскочил к Зане, который расстрелял пустые ворота. Однако Тейлор посчитал, что Левандовски в борьбе за мяч нарушил правила. На видеоповторе было видно, что поляк даже не касался толком защитника «Севильи», но своего решения судья менять не стал.

Ближе к окончанию основного времени матча «Бавария» оккупировала чужую штрафную площадь, разбавляя различные комбинации с выводом мяч к воротам дальними ударами. «Севилья» играла исключительно на вынос. И буквально за несколько минут до свистка неожиданно получила отличный шанс забить.

Алаба махнул мимо мяча на чужой половине поля, и андалусийцы убежали в контратаку 2 в 2 с выводом Эн-Несери на рандеву с Нойером. Форвард «Севильи» технично пробил в ближний угол, но в этой дуэли голкипер «Баварии» вышел победителем. 1:1. В основное время команды победителя не выявили.

Включиться в игру голкиперу «Баварии» пришлось в дебюте первого экстра-тайма, когда Эн-Несери убежал в очередную контратаку, технично обыграл Алабу и пробил в ближний угол. Нойер выставил ногу, и от нее мяч отскочил в штангу. Впрочем, если бы форвард «Севильи» и забил, то его гол был бы отменен, ведь в момент паса марокканский нападающий находился в офсайде.

Исправлять ситуацию на поле вышел Хави Мартинес. Именно он в матче Суперкубка в 2013-м своим голом на 120-й минуте спас «Баварию» и перевел игру в серию пенальти. Он же вывел мюнхенцев вперед в противостоянии с «Севильей».

После очередного углового мяч отскочил к Алабе, который мощно пробил слету под перекладину. Боно с этим выстрелом справился, но отбил мяч точно на голову Мартинесу, который переправил снаряд в сетку.

2:1 — «Бавария» второй раз в своей истории выигрывает Суперкубок Европы. Теперь ей для полной коллекции осталось завоевать Суперкубок Германии и победить в клубном чемпионате мира. Лишь одному клубу за всю историю удалось выиграть шесть главных трофеев из шести — «Барселоне» Хосепа Гвардиолы в 2009 году.