На дно вслед за «Динамо»: «Ростов» вылетел из Лиги Европы

На прошлой неделе стартовала новая еврокубковая кампания для российских команд. Первым коллективом из Российской премьер-лиги (РПЛ), начавшим и буквально сразу же завершившим свой поход за трофеем Лиги Европы, стало московское «Динамо», уступившее в Грузии одноименному клубу из Тбилиси. Это поражение стало поводом для критики не только в адрес подопечных Кирилла Новикова, но и в целом российского футбола, уровень которого упал за последние годы.

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Спустя неделю в Лиге Европы от России стартовала другая команда, «Ростов», занявшая по итогам прошлого сезона в национальном чемпионате пятое место. Для донского коллектива матч против «Маккаби» стал первым под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после более чем трехлетнего перерыва.

Тогда, в легендарном сезоне-2016/17, подопечные Курбана Бердыева на стадии 1/8 финала встречались с «Манчестер Юнайтед», возглавляемым в то время португальским специалистом Жозе Моуринью.

И если на стадионе «Олимп-2» желто-синим удалось вырвать ничью, то на «Олд Траффорд» сильнее оказались «красные дьяволы», которые впоследствии одержали победу в Лиге Европы.

Жеребьевка квалификации второго по значимости европейского турнира в 2020 году благоволила матчу-реваншу «Ростова» с «особенным», правда, теперь Моуринью работает не в Манчестере, а в Лондоне с «Тоттенхэмом». Для этого дончанам нужно было обыграть израильский коллектив и забронировать билеты в Великобританию, где их уже ждали «шпоры».

Начало поединка на «Ростов Арене» сложилось для команды Карпина ударно; уже на девятой минуте свою голевую пушку расчехлил Элдор Шомуродов, молчавший на протяжении последних 15 игр.

Точный удар в одно касание с левой ноги мимо голкипера после длинного заброса в исполнении Матиаса Норманна — шансов на спасение у американского вратаря Джоша Коэна не было никаких.

Правда, радовались хозяева недолго — грубейший провал в обороне привел к ответному взятию ворот. Находясь в одиночестве на правом фланге, Эрнест Мабука навесил в штрафную, где Никита Рукавица опередил центрального защитника и подставил голову, сделав счет ничейным.

Игра превратилась в подобие качелей. Опасные моменты поочередно возникали то у одной, то у другой команды. До перерыва им не удалось превратить остроту в голевой эпизод, но буквально сразу после выхода из раздевалки «Маккаби» мог выйти вперед.

Острейший пас в разрез на Рукавицу прошел сквозь защитников, но удар форварда был парирован Сергеем Песьяковым, который вытянул ногу в сторону и спас свою команду от неприятностей.

Но несмотря на интересные комбинации у ворот гостей, подопечные Валерия Карпина продолжали безобразно играть вблизи своих владений, за что и были закономерно наказаны. На 60-й минуте Мохаммад Абу-Фани повторил гол Вячеслава Караваева в недавнем матче Лиги наций Россия — Сербия, позволив гостям зажечь цифру «2» на табло ростовской арены напротив своей эмблемы.

Спустя еще девять минут шансы на успех «Ростова» превратились из небольших в призрачные — Даниил Глебов нарушил правила в центральном круге, влетев прямой ногой в автора второго забитого мяча в составе «Маккаби». Красная карточка в руках арбитра Петра Арделяну была предъявлена футболисту хозяев, после чего им пришлось доигрывать матч вдесятером.

За оставшиеся 20 минут лишь Деннис Хаджикадунич имел возможность сравнить счет, пробив чуть выше перекладины во время розыгрыша штрафного удара. А гости увеличить свое преимущество так и не смогли.

Итог выдался крайне неутешительным — 1:2. В Лондон отправляется «Маккаби», а российское представительство в еврокубках сократилось до четырех команд.

На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин объяснил неудачу серьезным снижением качества футбола в РПЛ.

«Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля — да. Еврокубки это показывают не первый год», — сказал Карпин.

Теперь в таблице коэффициентов УЕФА Россию могут по итогам сезона опередить не только Бельгия и Нидерланды, но и Австрия, Турция и Украина.