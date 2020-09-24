«Все еще не могу поверить»: Суарес в слезах попрощался с «Барсой»

После трудных и даже скандальных переговоров с руководством «Барселоны» Луис Суарес все-таки добился расторжения контракта и свободного перехода в мадридский «Атлетико». Президент сине-гранатовых Хосеп Бартомеу очень не хотел отпускать нападающего в стан прямых конкурентов бесплатно, а покупателей на уругвайца не было вовсе. В итоге «матрасники» просто согласились выплатить каталонцам до €6 млн в качестве различных бонусов. Например, по €2 млн «Барса» будет получать в тех сезонах, когда «Атлетико» с Суаресом будет доходить до стадии четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Накануне форвард попрощался со своими теперь уже бывшими одноклубниками. Футбольную базу «Барселоны» уругваец покидал едва ли не в слезах.

IMAGEN #Golazo



@LuisSuarez9 se EMOCIONA a su salida de la ciudad deportiva del @FCBarcelona_es



Todas las imбgenes a las 14h en @Gol pic.twitter.com/jDANCvZRiG — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) September 23, 2020

На следующий день после этого, 24 сентября, клуб организовал для футболиста прощальную пресс-конференцию. И она получилась не менее эмоциональной.

Во-первых, Суарес признался, что до сих пор не может осознать тот факт, что не просто покидает стан каталонцев, но и что теперь его ожидают матчи против своих бывших товарищей.

«Переход в «Атлетико» — очень волнующее и интригующее для меня событие. Я все еще не могу представить, что мне придется играть против Барсы. Я еще не переварил эту мысль. Все еще не могу в это поверить.

Играть за «Барсу» было моей мечтой. Я не мог себе представить, что у меня будет такая статистика. Я горд и доволен тем, как я провел эти шесть лет в клубе. Очень горжусь тем, что я сделал вместе с Барселоной. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые поддерживали меня», — отметил уругваец.

Вариант с «Атлетико» возник для Суареса совершенно неожиданно и в какой-то степени даже вынужденно. Когда только стало известно, что новый главный тренер «Барсы» Рональд Куман не рассчитывает на Луиса, на футболиста вышел туринский «Ювентус». Вероятность сделки изначально оценивалась как высокая, однако некоторые юридические детали в виде отсутствия у уругвайца европейского гражданства, что в итальянской Серии А считается необходимым ввиду особенности лимита, помешали ей осуществиться. В итоге «матрасники» решили переманить 33-летнего форварда к себе. Немалую роль в этом сыграл и главный тренер мадридцев Диего Симеоне. Суарес на это предложение — как когда-то Давид Вилья — согласился, сославшись на свои амбиции.

«Нужно уметь слышать и принимать решения других людей. Когда клуб говорит игроку, что в нем не нуждается, этот игрок должен уйти. Но бывает и наоборот. Если сам игрок хочет покинуть клуб, руководство должно найти в себе силы его отпустить. «Барселоне нужны перемены, а тренеру я был не нужен.

Когда мне сообщили, что не рассчитывают на меня, я посчитал, что готов перейти в команду, которая может на равных конкурировать с «Барсой» и «Реалом». Я полон энтузиазма и хороших ожиданий. «Атлетико» — очень конкурентоспособная команда. Хочу доказать, что еще могу выступать на высоком уровне»,

— заявил Суарес.

В ходе пресс-конференции также возник весьма забавный эпизод. В последнее время под каток критики попал Бартомеу, которому грозят импичментом. Президент «Барсы» подпортил свою репутацию в том числе и ситуацией с не очень красивым расставанием с Суаресом, хотя и пообещал тому организовать прощальный матч в составе сине-гранатовых. Один из журналистов задал Суаресу вопрос: «Можете ли вы упрекнуть себя в чем-либо?» На это футболист ответил с иронией, указав на Бартомеу: «Я? Или…?»

«Если мне и есть, в чем себя упрекнуть, так это в том, что я не был на максимуме, когда «Барсе» это было нужно», — добавил уругваец.

Естественно, не обошлось и без слез. Зал пресс-конференции Суарес покинул, с трудом выдавливая улыбку на лице.

«Я ухожу с ощущением, что полностью реализовал себя. Непросто стать третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Нужно быть самокритичным, когда что-то идет не так, чтобы запомнили все хорошее, что я сделал. Этот период окончен, горжусь всем, что сделал. Благодарю всех бесконечно», — заключил он.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers."



#9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

За шесть лет, проведенных в «Барселоне», уругваец четыре раза становился чемпионом Испании и выиграл столько же Кубков страны вкупе с двумя национальными Суперкубками. В 2015 году Суарес помог каталонцам добиться триумфа в Лиге чемпионов, Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира. Забив 198 мячей в 283 матчах, Суарес стал третьим лучшим бомбардиром за всю историю «Барселоны». Впереди него остались только Сесар Родригес (232 гола) и один из лучших друзей уругвайца, действующий капитан команды Лионель Месси (634).