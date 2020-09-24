Кучеров ставит рекорды: «Тампа» разбила «Даллас»

Завершился третий матч финальной серии Кубка Стэнли между «Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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Хоккеисты «молний» вышли вперед в начале периода благодаря голу россиянина Никиты Кучерова.

Спустя менее чем две минуты в ворота Антона Худобина прилетела еще одна шайба, автор которой стал Стивен Стэмкос. Канадский нападающий «Лайтнинг» вернулся на лед после повреждения, полученного в первый день тренировочного лагеря, и стал первым более чем за 80 лет игроком, чей дебютный гол в плей-офф сезона пришелся именно на финал Кубка Стэнли.

В середине первого отрезка игры «звездам» удалось сравнять счет благодаря усилиям Джейсона Дикинсона, однако в дебюте второго периода «Даллас» огорчил Виктор Хедман, ставший лишь десятым защитником в истории НХЛ, сумевшим отличиться десятью шайбами за один розыгрыш плей-офф. Затем Брейден Пойнт забросил четвертую шайбу «Тампы» с передачи Кучерова.

А спустя несколько минут Пойнт выступил уже ассистентом в моменте с пятым голом «Лайтнинг» в исполнении Ондржея Палата. До конца встречи «Старз» удалось отквитать лишь одну шайбу: отличился Миро Хейсканен. 21-летний защитник повторил достижение Бобби Орра и Брента Бернса, набрав 24-е очко в нынешнем плей-офф. Также финн стал рекордсменом «Далласа» с шестью голами в плей-офф: больше в истории «звезд» за один плей-офф среди игроков обороны не забрасывал никто.

Матч закончился победой «Тампой» — 5:2. Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу подопечных Джона Купера. Они стали на шаг ближе к заветному трофею.

Среди российских игроков игра удалась разве что Кучерову. Худобин 24 раза спас ворота «Далласа», Андрей Василевский отразил 22 броска по воротам «Тампы». Форварды «Старз» Денис Гурьянов и Александр Радулов закончили встречу без набранных очков и с показателем полезности -1. Защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев ушел со льда без результативных действий.

Худобин, более того, был заменен после пяти пропущенных шайб на Джейка Оттингера. Впрочем, ни Гурьянов, ни Радулов не доиграли матч до конца.

«Худобин не виноват в поражении, но впереди «Даллас» ждет бэк-ту-бэк. И если вы знаете, как сильно Бен Бишоп хочет играть и как сильно доверяет ему Рик Боунесс, то поймете, почему теперь «Далласу» будет проще довериться Бишопу в четвертом матче серии», — предположил клубный обозреватель «Далласа» Шон Шапиро.

«Даже не знаю, что с нами случилось. Не думал о следующих бэк-ту-бэках, когда меня меняли. Моя замена — это решение тренера. Думаю, он решил встряхнуть команду, что-то изменить. Не чувствовал, что мне нужен отдых. Если он решит поставить меня на следующий матч, я буду готов. Если ты вышел играть в финале Кубка Стэнли, то должен быть готов к любой нагрузке», — произнес Худобин на послематчевой пресс-конференции.

А вот Радулов был раскритикован гораздо жестче по окончании матча. Россиянин заработал два невынужденных удаления, одно из которых реализовали игроки «Тампы».

«Недисциплинированный и эгоистичный матч в исполнении Радулова», — написал журналист Марк Спектор в Twitter.

Зато все хорошо у россиян из «Тампы». Для Василевского эта победа стала 16-й в текущем плей-офф, благодаря чему он сумел повторил клубный рекорд соотечественникам Николая Хабибулина, который одержал столько же побед в плей-офф с «Лайтнинг» в 2004 году. При этом две победы Василевского пришлись на квалификационный турнир из-за пандемии.

Кучеров же, набравший свое 30-е очко (7+23) в 22 матчах плей-офф, в очередной раз установил целый ряд личных достижений:

— вышел на чистое четвертое место по очкам за один плей-офф среди российских игроков и находится от рекорда Евгения Малкина в шести очках;

— превзошел результат легендарного Павла Буре по голам за карьеру в матчах плей-офф, которых теперь у форварда «Лайтнинг» стало 36;

— поднялся на восьмую строчку среди российских игроков по очкам (91) за карьеру в плей-офф НХЛ;

— повторил результат Алексея Ковалева по результативным передачам (55) в плей-офф за карьеру;

— установил российский рекорд по результативным передачам за один плей-офф — 23;

— среди правых вингеров он продемонстрировал восьмой результат в истории по скорости достижения 90 очков в плей-офф

— стал лишь пятым европейцем, набравшим 30 очков за один плей-офф.

«Сегодня мы просто придерживались плана на игру, глубоко доставляли шайбу, удачно действовали в форчеке. Чем проще играем, тем большего успеха добиваемся. Но вообще мы хорошо играли все 60 минут. Надо сделать это ещё два раза. Сегодня я чувствовал себя хорошо», – приводит послематчевый комментарий лидера «Тампы» пресс-служба НХЛ.

Четвертый матч серии между «Тампой» и «Далласом» состоится в ночь на 26 сентября по московскому времени. Игра начнется в 3.00.