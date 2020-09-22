«Это был ад»: Радионова ушла из фигурного катания

22 сентября знаменитая российская фигуристка Елена Радионова, не участвовавшая в соревнованиях с конца 2018 года, официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. О том, как она принимала непростое решение, спортсменка рассказала в интервью агентству «Р-Спорт».

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«После контрольных прокатов 2018 года я окончательно поняла, что закончила. Первые мысли меня посещали, когда не отобралась на Олимпиаду того же года. Но подумала, что постолимпийский год всегда очень непредсказуемый, — отметила девушка.

— Съездила на Art On Ice, набрала хорошую форму под конец сезона, поставили хорошие программы, жизнь наладилась. Но межсезонье вышло безумно тяжелым и абсолютно смазанным. Я сказала себе: или ты занимаешься этим хорошо, или прекращай совсем».

Радионова уточнила, что одной из причин прекращения выступлений и постоянной тренировочной работы стали проблемы со здоровьем, выразившиеся в том числе через набор веса.

«Мешало здоровье. Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жесткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу, — сообщила фигуристка.

— Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лед из-за веса. Психологически я была подавлена.

Елена Буянова (тренер Радионовой. — Прим. ред.) очень беспокоилась, она видела, что я в любой момент могу получить травму. Пришлось обращаться к врачу, и тогда решила: не нужно гробить здоровье, надо думать о будущем. А в нем, я уверена, что достигну большего, чем в карьере фигуристки».

Впрочем, сама Радионова пыталась вернуться на лед, о чем тоже рассказала в том же интервью максимально откровенно.

«А потом я дала себе еще один шанс. Летом попыталась набрать форму, собрала все свои силы, забыв о прежних мыслях. Подумала: ну, еще разок. Последний. Из-под летнего солнца я заходила на холодный каток и пыталась «завести» свой организм, но мне было по-прежнему некомфортно, каждый день стресс, истерики.

Это был ад. Я поехала на этап Кубка России в Йошкар-Олу, откатала короткую и поняла, что произвольную не осилю. Я настолько себя измотала, что после ни разу не пожалела, что бросила фигурное катание. Так мне все это надоело. По-моему, я выжала из себя максимум».

Радионова, воспитанница Елены Буяновой, была максимально успешной во время своей юниорской карьеры, выиграв в сезоне-2012/13 все старты, в которых участвовала: оба этапа Гран-при, финал серии и чемпионат мира.

В следующем сезоне она подтвердила свой статус на юниорском чемпионате мира, хотя в Гран-при выступала на взрослом уровне и даже пробилась в финал, где стала четвертой.

Наиболее успешным для Радионовой стал ее первый полноценный взрослый сезон, когда она выиграла оба своих этапа Гран-при, а в финале осталась второй, уступив только соотечественнице Елизавете Туктамышевой, которая в тот год была лучшей фигуристкой планеты и впоследствии выиграла чемпионат мира.

Сама Радионова обыграла Туктамышеву на чемпионате России, выиграв золото, но уступила на чемпионатах Европы и мира, причем на мировом первенстве пропустила вперед еще и японку Сатоко Мияхару.

Неплохим вышел и следующий сезон, в котором Елена Радионова стала третьей в финале Гран-при, а также второй на чемпионатах России и Европы. Это уже была эра Евгении Медведевой, которая на протяжении двух лет доминировала в мировом фигурном катании, выигрывая все турниры.

Единственным поражением в сезоне-2015/16 было второе место на московском этапе Гран-при, где ученицу Этери Тутберидзе опередила именно Радионова.

Началом же заката подопечной Буяновой стал чемпионат мира в том сезоне, где она осталась лишь шестой. То же место в кампании-2016/17 она заняла в финале Гран-при, хотя при этом во второй раз в карьере взяла серебро на командном первенстве мира.

В сезоне-2017/18 Радионова была третьей и четвертой на этапах Гран-при и в финал серии не пробилась, после чего на серьезных соревнованиях ее уже больше не видели.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова критиковала спортсменку за лень и лишний вес, а сама Елена неоднократно появлялась в эфирах Первого канала в качестве комментатора соревнований, что у нее получалось неплохо. Вполне возможно, на ТВ-карьере она и сосредоточится в дальнейшем.