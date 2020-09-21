Новая ученица Тутберидзе и бенефис Акатьевой: чем удивил Кубок

Бенефис Акатьевой
Анна Щербакова отгремела на первом этапе Кубка России блестящим четверным флипом, личным рекордом по баллам за короткую программу (82,13) и безоговорочной победой, а после ее отъезда «Сызрань Арена» сразу как-то осиротела, замерев в эмоциональном опустошении.
Зрителей на трибунах стало раза в два меньше, что при вместимости арены в 789 человек и продаже только половины билетов из-за пандемии сильно бросалось в глаза.
Сыграл свою роль и будний день, хотя прокаты девушек и юношей начинались вечером, и на них в теории можно было успеть.
Также исчезла зеленая фан-зона, которая развлекала людей возле «Сызрань-Арены» в предыдущие дни мероприятиями с участием волонтеров, настольным футболом, фотобудкой и раздачей бесплатных стикеров о пользе спорта.
Очевидно, что выступления юниоров, стартовавшие на этапе Кубка в понедельник, интересовали людей на порядок меньше, чем взрослые прокаты с Щербаковой.
Однако неискушенный зритель совершенно зря пропустил представление, которое устроила в этот вечер еще одна ученица Этери Тутберидзе — 13-летняя Софья Акатьева.
Талантливая юниорка громко заявила о себе еще в прошлом сезоне, когда активно вставляла в программы аксель в три с половиной оборота, который во всем мире исполняют лишь единицы девушек, а также выучила четверной тулуп.
Объединить эти два элемента в одной программе и не упасть до сих удавалось лишь одной фигуристке — американке Алисе Лью, а из россиянок и вовсе никому.
Однако Акатьева уже несколько турниров подряд пытается покорить это достижение, и есть все шансы, что в Сызрани ей это наконец удастся.
Девушка выступала в короткой программе только восьмой, однако еще во время прокатов первых стартовых номеров вышла к бортику и принялась расхаживать по разминочной зоне, потихоньку разогреваясь. Профессионализм 13-летней фигуристки приятно удивлял. В это время за ней по пятам следовал Дудаков, что-то серьезно втолковывая.
На ледовой разминке перед своим прокатом Акатьева делала только двойные аксели, словно была уверена, что тройной точно получится в выступлении, и не хотела зря тратить энергию.
Наконец зазвучала «Seven Nation Army» в необычной джазовой обработке, и девушка в ярко-оранжевом платье (стиль — поп-звезда) после нескольких игривых движений на месте сделала нетерпеливый взмах рукой, будто отгоняя назойливых папарацци, и отправилась делать самый сложный каскад, который когда-либо видел этап Кубка России в Сызрани.
Тягучий заход — и тройной аксель + тройной тулуп выходит так легко, словно на секунду засбоила гравитация.
При этом на выезде Акатьева еще и оторвала ногу ото льда и сделала выпад вверх, что создало впечатление еще большей легкости.
Два оставшихся элемента — сольные двойной аксель и тройной лутц, — было выполнить уже гораздо проще, однако фигуристка максимально усложнила их замысловатыми заходами. Так, перед акселем спортсменка склонилась всем телом к опорной ноге, а вторую подняла высоко в воздух, вытянувшись в струнку, а на лутц зашла с кантилевера (элемента, на котором надо согнуть колени и отклонив корпус назад).
После выступления зрители принялись кидать на лед игрушки — редкость в Сызрани. Софье прилетел пухлый рыжий лис, забавный лягушонок и тщательно упакованная роза.
За свой прокат Акатьева получила 81,14 балла и уверенно возглавила турнирную таблицу. Любопытно, что юниорка получила лишь на один балл меньше, чем ранее заработала Анна Щербакова за свою короткую программу (82,13). После проката Акатьева оценила это заочное противостояние:
«Мне нужно намного больше работать над пластикой, чтобы соревноваться с ней. У Ани гораздо лучше корпус работает и сильнее развита пластика. Так что мне нужно еще больше трудиться. Но, конечно, мне было бы приятно по баллам оказаться выше (смеется)».
Напоследок фигуристка пообещала исполнить в произвольной программе и тройной аксель, и четверной тулуп.
А после интервью Акатьева поднялась на трибуны, чтобы поддержать своего одногруппника – Всеволода Князева.
«Тутберидзе посоветовала мне пойти в «Ледниковый период»
Сам Князев после своего проката (к сожалению, не очень удачного, — 68,95 балла и пока лишь пятое промежуточное место) вышел пообщаться к журналистам и впервые рассказал о том, как попал в группу к Тутберидзе.
«Я приехал в «Хрустальный» в 2018 году, чтобы на меня посмотрели. Вышел на тренировку, позанимался где-то час. С нами работали Сергей Викторович Дудаков и Даниил Маркович Глейхенгауз. Потом вышла Этери Георгиевна и сказала, что я остаюсь на месяц. Это был испытательный срок, в течение которого Этери Георгиевна давала мне задания на прыжки и каскады, и я должен был их выполнять. Но уже спустя неделю она сообщила, что берет меня в группу.
Как так получилось? Этери Георгиевна, мне кажется, больше смотрит на то, как быстро фигурист исправляет свои ошибки. Кто справляется, того и берут. За короткое время я намного улучшил прыжки по сравнению с тем, что было, когда я в Питере занимался.
Когда я только приехал на первую тренировку, то прыгал тройной сальхов, двойной аксель, тулуп, лутц и риттбергер. А флип у меня был недокрученный, но спустя дня три я уже делал его чисто. Это благодаря тренировкам с Тутберидзе. Со мной очень много работали над прыжками, подсказывали, я делал много заходов и попыток», — подытожил фигурист.
Также Князев, принимавший участие в «Ледниковый период. Дети», сообщил, что идею пойти на пробы ему подала сама Тутберидзе.
«Этери Георгиевна сказала, что мне это поможет улучшить скольжение и артистизм, наработать опыт. Я действительно стал лучше скользить благодаря участию в этом шоу, и наставник Роман Костомаров мне помог советами. На тренировках с ним мы работали над скольжением и артистизмом», — пояснил Князев.
И напоследок фигурист подтвердил внезапную новость: в группе Тутберидзе произошло еще одно пополнение, помимо Евгении Медведевой.
Новая ученица
Сюрпризом на прокатах девушек стало то, что Дудаков и Глейхенгауз неожиданно вывели на лед Дарью Садкову, выступающую за Республику Марий Эл. При этом на табло не было указано, кто является ее тренером, — судя по всему, девушка находилась в процессе перехода в «Хрустальный». И вскоре это подтвердил Князев.
«Дарья перешла недавно — недели три назад. Приходили еще пара человек, но их не взяли»,
— рассказал спортсмен.
К сожалению, Садкова перенервничала на первом официальном прокате под присмотром Глейхенгауза и Дудакова и стала лишь девятой (55,22), допустив падение.
Еще больше сюрпризов может произойти завтра, когда девушки и юноши прокатают свою произвольную программу. Прыгнет ли Акатьева четверной с тройным акселем? Исправит ли Князев свое положение в таблице? И как проявит себя новоиспеченная фигуристка «Хрустального»? Ответы узнаем совсем скоро.