Новая ученица Тутберидзе и бенефис Акатьевой: чем удивил Кубок

Бенефис Акатьевой

Анна Щербакова отгремела на первом этапе Кубка России блестящим четверным флипом, личным рекордом по баллам за короткую программу (82,13) и безоговорочной победой, а после ее отъезда «Сызрань Арена» сразу как-то осиротела, замерев в эмоциональном опустошении.

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Зрителей на трибунах стало раза в два меньше, что при вместимости арены в 789 человек и продаже только половины билетов из-за пандемии сильно бросалось в глаза.

Сыграл свою роль и будний день, хотя прокаты девушек и юношей начинались вечером, и на них в теории можно было успеть.

Взрослые прокаты закончились - юниоры столько зрителей не собирают pic.twitter.com/0FKrZtXbLt — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 21, 2020

Также исчезла зеленая фан-зона, которая развлекала людей возле «Сызрань-Арены» в предыдущие дни мероприятиями с участием волонтеров, настольным футболом, фотобудкой и раздачей бесплатных стикеров о пользе спорта.

Пустота на месте, где была фан-зона во время соревнований взрослых. Осталось лишь одинокое баскетбольное кольцо pic.twitter.com/h5q4Foo2an — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 21, 2020

Очевидно, что выступления юниоров, стартовавшие на этапе Кубка в понедельник, интересовали людей на порядок меньше, чем взрослые прокаты с Щербаковой.

Однако неискушенный зритель совершенно зря пропустил представление, которое устроила в этот вечер еще одна ученица Этери Тутберидзе — 13-летняя Софья Акатьева.

Талантливая юниорка громко заявила о себе еще в прошлом сезоне, когда активно вставляла в программы аксель в три с половиной оборота, который во всем мире исполняют лишь единицы девушек, а также выучила четверной тулуп.

Объединить эти два элемента в одной программе и не упасть до сих удавалось лишь одной фигуристке — американке Алисе Лью, а из россиянок и вовсе никому.

Однако Акатьева уже несколько турниров подряд пытается покорить это достижение, и есть все шансы, что в Сызрани ей это наконец удастся.

Девушка выступала в короткой программе только восьмой, однако еще во время прокатов первых стартовых номеров вышла к бортику и принялась расхаживать по разминочной зоне, потихоньку разогреваясь. Профессионализм 13-летней фигуристки приятно удивлял. В это время за ней по пятам следовал Дудаков, что-то серьезно втолковывая.

На ледовой разминке перед своим прокатом Акатьева делала только двойные аксели, словно была уверена, что тройной точно получится в выступлении, и не хотела зря тратить энергию.

Наконец зазвучала «Seven Nation Army» в необычной джазовой обработке, и девушка в ярко-оранжевом платье (стиль — поп-звезда) после нескольких игривых движений на месте сделала нетерпеливый взмах рукой, будто отгоняя назойливых папарацци, и отправилась делать самый сложный каскад, который когда-либо видел этап Кубка России в Сызрани.

Тягучий заход — и тройной аксель + тройной тулуп выходит так легко, словно на секунду засбоила гравитация.

При этом на выезде Акатьева еще и оторвала ногу ото льда и сделала выпад вверх, что создало впечатление еще большей легкости.

Два оставшихся элемента — сольные двойной аксель и тройной лутц, — было выполнить уже гораздо проще, однако фигуристка максимально усложнила их замысловатыми заходами. Так, перед акселем спортсменка склонилась всем телом к опорной ноге, а вторую подняла высоко в воздух, вытянувшись в струнку, а на лутц зашла с кантилевера (элемента, на котором надо согнуть колени и отклонив корпус назад).

После выступления зрители принялись кидать на лед игрушки — редкость в Сызрани. Софье прилетел пухлый рыжий лис, забавный лягушонок и тщательно упакованная роза.

Софья Акатьева с подарками после проката (ещё не влез забавный лягушонок) pic.twitter.com/jBcwugiyO9 — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 21, 2020

За свой прокат Акатьева получила 81,14 балла и уверенно возглавила турнирную таблицу. Любопытно, что юниорка получила лишь на один балл меньше, чем ранее заработала Анна Щербакова за свою короткую программу (82,13). После проката Акатьева оценила это заочное противостояние:

«Мне нужно намного больше работать над пластикой, чтобы соревноваться с ней. У Ани гораздо лучше корпус работает и сильнее развита пластика. Так что мне нужно еще больше трудиться. Но, конечно, мне было бы приятно по баллам оказаться выше (смеется)».

Напоследок фигуристка пообещала исполнить в произвольной программе и тройной аксель, и четверной тулуп.

А после интервью Акатьева поднялась на трибуны, чтобы поддержать своего одногруппника – Всеволода Князева.

Юные фанатки нашли Акатьеву на трибунах, и она никому не отказала в фото. А вообще девушка пришла посмотреть прокат своего одногруппника по «Хрустальному» - Всеволода Князева. pic.twitter.com/nn2GQJaJlr — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 21, 2020

«Тутберидзе посоветовала мне пойти в «Ледниковый период»

Сам Князев после своего проката (к сожалению, не очень удачного, — 68,95 балла и пока лишь пятое промежуточное место) вышел пообщаться к журналистам и впервые рассказал о том, как попал в группу к Тутберидзе.

«Я приехал в «Хрустальный» в 2018 году, чтобы на меня посмотрели. Вышел на тренировку, позанимался где-то час. С нами работали Сергей Викторович Дудаков и Даниил Маркович Глейхенгауз. Потом вышла Этери Георгиевна и сказала, что я остаюсь на месяц. Это был испытательный срок, в течение которого Этери Георгиевна давала мне задания на прыжки и каскады, и я должен был их выполнять. Но уже спустя неделю она сообщила, что берет меня в группу.

Как так получилось? Этери Георгиевна, мне кажется, больше смотрит на то, как быстро фигурист исправляет свои ошибки. Кто справляется, того и берут. За короткое время я намного улучшил прыжки по сравнению с тем, что было, когда я в Питере занимался.

Когда я только приехал на первую тренировку, то прыгал тройной сальхов, двойной аксель, тулуп, лутц и риттбергер. А флип у меня был недокрученный, но спустя дня три я уже делал его чисто. Это благодаря тренировкам с Тутберидзе. Со мной очень много работали над прыжками, подсказывали, я делал много заходов и попыток», — подытожил фигурист.

Также Князев, принимавший участие в «Ледниковый период. Дети», сообщил, что идею пойти на пробы ему подала сама Тутберидзе.

«Этери Георгиевна сказала, что мне это поможет улучшить скольжение и артистизм, наработать опыт. Я действительно стал лучше скользить благодаря участию в этом шоу, и наставник Роман Костомаров мне помог советами. На тренировках с ним мы работали над скольжением и артистизмом», — пояснил Князев.

И напоследок фигурист подтвердил внезапную новость: в группе Тутберидзе произошло еще одно пополнение, помимо Евгении Медведевой.

Новая ученица

Сюрпризом на прокатах девушек стало то, что Дудаков и Глейхенгауз неожиданно вывели на лед Дарью Садкову, выступающую за Республику Марий Эл. При этом на табло не было указано, кто является ее тренером, — судя по всему, девушка находилась в процессе перехода в «Хрустальный». И вскоре это подтвердил Князев.

«Дарья перешла недавно — недели три назад. Приходили еще пара человек, но их не взяли»,

— рассказал спортсмен.

К сожалению, Садкова перенервничала на первом официальном прокате под присмотром Глейхенгауза и Дудакова и стала лишь девятой (55,22), допустив падение.

Новая фигуристка «Хрустального» Дарья Садкова на разминке под присмотром Дудакова и Глейхенгауза pic.twitter.com/8x0DqkWv0v — Эльвира Ондар (@Elvira_Kha) September 21, 2020

Еще больше сюрпризов может произойти завтра, когда девушки и юноши прокатают свою произвольную программу. Прыгнет ли Акатьева четверной с тройным акселем? Исправит ли Князев свое положение в таблице? И как проявит себя новоиспеченная фигуристка «Хрустального»? Ответы узнаем совсем скоро.

Результаты девушек после короткой программы

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Результаты юношей после короткой программы