В погоне за «Зенитом»: чего не хватает «Спартаку» для чемпионства

Сложная, но справедливая победа над «Рубином»

На выезд в Казань «Спартак» отправился в более-менее хорошем расположении духа. После обидного поражения в дерби с ЦСКА красно-белые уверенно обыграли скромную «Родину» в групповом раунде Кубка. Да, от спартаковцев другого результата в матче с командой из ПФЛ не ждали, но победа с крупным счетом 5:1 пришлась очень кстати. В гости к «Рубину» команда Доменико Тедеско пожаловала не в оптимальном составе — снова в заявку не был включен Самуэль Жиго. У лидера обороны «Спартака» небольшое повреждение. Из-за него он пропустил игру с «Родиной», из-за нее же остался в Москве. Центр обороны вновь был собран из тройки Маслов — Кутепов — Жиго. В остальном же стартовая бригада красно-белых на матч была привычной.

Серьезные кадровые потери понес «Рубин»: основной голкипер казанцев Юрий Дюпин вновь не попал в заявку из-за проблем со здоровьем, и вместо него Леониду Слуцкому пришлось довериться Никите Медведеву. Тот своего тренера в ответственный момент подвел.

«Спартак» открыл счет уже на четвертой минуте. Зобнин и Бакаев классно разобрались на правом фланге атаки, доставили мяч до Ларссона, и швед почти с линии штрафной эффектным ударом с правой ноги отправил снаряд в ближнюю «девятку», порадовав своего отца Хенрика Ларссона подарком на день рождения. В данном эпизоде вопросов к Медведеву не было, чего не скажешь о моменте со вторым голом.

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В середине тайма Бакаев выполнил незамысловатую подачу с левого фланга, с которой вратарь должен был справиться с закрытыми глазами. Однако голкипер неудачно сыграл на выходе и до мяча не дотянулся. Этого явно не ожидал Меркулов, в которого и попал снаряд и отскочил прямо в пустые ворота.

2:0 — «Спартак» по сути сделал себе результат в первой четверти матча.

Это, кстати, могло сыграть с красно-белыми злую шутку. Еще в конце первого тайма «Рубин» перехватил инициативу, а уж во второй 45-минутке и вовсе откровенно доминировал над гостями из столицы. Раз за разом спартаковцам приходилось отбиваться от атак казанцев: 69% владения мячом за «Рубином», 10:1 по ударам лишь за второй тайм в пользу хозяев поля. Красно-белых выручила плохая реализация моментов со стороны соперника и отличная игра Александра Максименко. Вратарь «Спартака» после не очень удачного дерби вновь показал всем, что не зря является незаменимым игроком команды Тедеско.

«Сегодня Максименко, наверное, совершил самое большое количество сэйвов в жизни», — посетовал Леонид Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

«Чемпионский фарт? Оставим все до конца сезона»

«Очень рады результату. Всегда непросто играть против «Рубина», особенно на их арене. Команда очень хорошо организована, очень четкая структура игры. При атаках очень сложно найти пространство. При отборе мяча они очень хороши на контратаках, игроки могут быстро убежать», — цитирует Доменико Тедеско «СЭ».

Главный тренер «Спартака» после матча был сдержанным. И понятно, с одной стороны, добыты важная победа и три очка. С другой — требуется провести еще очень много работы. И тот факт, что команда сейчас идет в лидерах чемпионата (а, победив, красно-белые сравнялись с «Зенитом» по очкам и уступают петербуржцам лишь в разнице забитых/пропущенных мячей), лишь добавляет давления на команду. «Спартак» с этим — с давлением — сталкивается регулярно, но от разговоров про возможное чемпионство оно лишь усиливается. В некотором роде даже искусственно. Это понимают и в самом клубе.

«Уместно ли говорить о чемпионском фарте? Без удачи ничего не бывает в спорте, это надо признать. Но тот, кто работает, тому какие-то мелкие моменты возвращаются. Поэтому еще раз хочу поблагодарить болельщиков. Они еще вчера были заметны. А фарт оставим до 30-го тура, там уже посмотрим и посчитаем очки. Сегодня все работают правильно»,

— приводит слова генерального директора красно-белых Шамиля Газизова «СЭ».

Действительно, говорить о борьбе за золото (да и вообще за медали), когда не прошло и трети чемпионата, неуместно. В отношении «Спартак» — тем более. И на это есть ряд причин, одна из которых является крайне весомой и тревожной для спартаковцев.

Команде срочно нужно усиление

Наверное, только ленивый не высказался о том, что «Спартаку» требуется усиление в опорной зоне и в защите. Причем относительно последнего дело не только в правом фланге обороны, но и вообще во всей линии.

В обойме Тедеско имеются два ярко выраженных правых защитника: Андрей Ещенко и Николай Рассказов. По мнению тренера, оба игрока уступают в мастерстве Роману Зобнину. В профессионализме Зобнина никто не сомневается. Это универсальный футболист, который способен и в центре поля сыграть, и на фланге атаки, и на краю защиты. Но надо держать в уме тот факт, что та позиция, где сейчас играет Зобнин, не родная для него. Оттого и идут активные разговоры о необходимости усилить именно ее.

Ряд СМИ накануне распространил информацию об интересе «Спартака» к крайнему защитнику лондонского «Тоттенхэма» Сержу Орье. Доменико Тедеско об этом отказался говорить напрочь, а вот Газизов намекнул, что было бы неплохо заполучить такого игрока.

«Игрок топового уровня. Если он придет в «Спартак», то это, конечно, будет усиление. Но я не буду ничего ни отрицать, ни подтверждать», — приводит слова гендиректора красно-белых «СЭ».

Нельзя забывать и о левом фланге обороны, где незаменимым игроком является Лукас Айртон. У бразильца нет никакой альтернативы. Формально под ним в запасе сидит Илья Голосов, но уверенности в мастерстве молодого защитника нет. Настолько, что в критической ситуации вместо него выбор может пасть на Ещенко.

Наконец, вопросы возникают и к центру защиты. Из-за травмы сейчас «Спартаку» не может помочь Жиго, вокруг которого до сих пор активно идут слухи о продаже во Францию, удаление в матче с «Рубином» схлопотал Маслов. Вариантов у Тедеско по сути не осталось. Если Жиго не успеет восстановиться к следующему туру, то на игре с «Тамбовом» можно будет увидеть тройку защитников Гапонов — Кутепов — Джикия. Капитан красно-белых, к слову, имеет некоторые проблемы со спиной, что тоже является тревожным звонком.

В общем, если «Спартак» действительно хочет «сделать красиво», то Тедеско срочно нужно снабдить свежей силой.