«Смеемся с Трусовой и Косторной»: откровенное интервью Щербаковой

— В короткой программе вы не идеально исполнили самый дорогой элемент — каскад тройной лутц + тройной риттбергер — и были недовольны прокатом. Но сегодня у вас как раз получился самый дорогой прыжок — четверной флип, но были ошибки на других элементах.

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— Да, сегодня получилась обратная ситуация вчерашнего дня.

Здесь я довольна первым элементом — четверным флипом, а вот что было во второй половине программы, честно говоря, даже не особо запомнила — все происходило сумбурно. Я просто старалась удержаться на всех прыжках, осознавала, что нельзя испортить этот прокат после хорошего старта.

Однако все равно допустила глупые ошибки — будем исправлять.

— Почему вы решили прыгать четверной флип, а не лутц, как на открытых прокатах?

— Я в этом сезоне исполняла на тренировках и флип, и лутц, причем флип начала первым прыгать на сборах. Почему-то лучше чувствовала этот прыжок. Перед открытыми прокатами же мы больше сосредоточились на лутце — хотели включать в произвольную программу именно его.

Однако на этой неделе — перед этапом Кубка России в Сызрани, — у меня была тренировка, на которой отлично получался флип и совсем не шел лутц. Тогда Этери Георгиевна предложила покатать с флипом и попробовать этот вариант. Между этими прыжками ведь не такая большая разница в баллах, а мне сейчас важно тренировать четверные и делать удачные попытки.

— Смена части музыки в финале программы как-то связана с мнением многих людей о том, что прошлая версия была мрачновата?

— Очень у многих людей было такое мнение, а поскольку открытые прокаты как раз нужны, чтобы оценить программы, мы решили что-то изменить. Эта музыка («Secrets» от группы «One Republic») — более мощная, мне приходится больше вкладываться, и от этого больше усталость.

— Какой вариант вам самой ближе — новый или старый?

— Они для меня абсолютно разные. В прежней музыке был образ какого-то страдания, — и поэтому в программе не было напора. Да и я сама к концу проката уже не так бодра, как в начале. А в новом варианте музыка тянет меня за собой и заставляет вкладываться на 200 процентов.

— У вас часто не получаются четверные прыжки на тренировке, но в самый нужный момент — во время официального проката — все удается. Как вы этого добиваетесь?

— К соревнованиям ты подходишь на пике. Утреннюю тренировку я вообще воспринимаю как обычную разминку и подготовку к вечернему прокату. К тому же четверные прыжки — это такой сложный уровень, что никогда нет абсолютной уверенности, что они получатся.

На тренировках я делаю около 50% чистых попыток четверного флипа, но это день ото дня меняется, иногда не получается ничего, иногда — все.

— Не было мыслей отказаться от четверного прыжка в прокате, поскольку он ни разу не получился на тренировке?

— Для меня вариант с одним четверным прыжком в программе — этот минимум. Вариант только с тройными я даже не рассматриваю.

При любом состоянии ты можешь собрать волю в кулак и показать какую-то попытку четверного, а дальше уже катать с тройными прыжками.

— Над тройным акселем работаете?

— Пока я еще не восстановила четверные прыжки в том виде, в каком они были в конце прошлого сезона. Как только четверные станут более уверенными и стабильными, начну больше времени уделять тройному акселю. Пока что новых успехов в этом плане нет.

— А каскада четверной флип + тройной тулуп в планах нет?

— Это будет необходимо, если только я буду вставлять два флипа. Но вообще добавить тройной тулуп к четверному лутцу или флипу и сделать каскад мне несложно. Если получился четверной, добавить тройной к нему не проблема.

— Изменился ли у тренеров подход к работе с вами, учитывая, что вас теперь можно считать лидером «Хрустального?

— Система тренировок осталась такой же. Как готовились к соревнованиям, так и продолжаем. Чувствую ли, что мне теперь уделяют больше внимания? Наверное, это уже такие второстепенные факторы, что на них не стоит обращать внимания, потому что и до этого со мной занимались те же самые тренеры. Общая система осталась прежней, поэтому изменения незначительные. Главное — свою работу делать хорошо.

Согласна ли я со званием неформального лидера «Хрустального»? Ну, у нас просто огромная группа сейчас. К тому же недавно многое изменилось (имеется в виду возвращение Евгении Медведевой. — «Газета.Ru»), и в таком состоянии группы я успела потренироваться буквально пару дней.

У меня был свой график, надо было в последние дни наработать программы и уезжать в Сызрань. Как вернусь, посмотрим, как все будет дальше. Но я думаю, что это все не должно влиять на мою подготовку.

— Не хватает ли вам турниров по четверным прыжкам на тренировках в «Хрустальном», когда была серьезная конкуренция по элементам ультра-си в лице Трусовой и Косторной?

— Сейчас у нас группа все равно очень сильная: Камила Валиева и Софья Акатьева прыгают четверной, младшие все тоже тренируют квады.

Возможно, иногда мне и не хватает рядом тех фигуристок, которые будут выступать со мной на всех турнирах, кто будет моими прямыми конкурентками. Все-таки, когда ты не видишь, как работают другие, это немного непривычно, потому что раньше я всегда видела, что мои конкурентки делают. А теперь такого нет. Но у меня есть тренеры, которые в нужный момент подскажут, если я где-то недорабатываю.

— Отношения с Трусовой и Косторной после их перехода из группы изменились?

— Посиделок дома у нас и раньше не было, в выходные мы вместе куда-то не выбирались, но всегда хорошо общались в тренировочной среде. Такие отношения у нас остались.

Например, на контрольных прокатах в раздевалке мы всегда были вместе, абсолютно так же общались, никакого напряжения между нами не было. И с Сашей, и с Аленой мы так же смеемся, общаемся, — все хорошо. На нашем общении их переход никак не сказался.