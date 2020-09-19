Шоумен Ковингтон, убийца Чимаев: UFC зажег в Вегасе

5 раунд. Досрочное завершение боя от Колби Ковингтона! Но что же произошло? Вудли поймал соперника на удушающий. «Хаос» выбрался. А потом, по-видимому, попал ногой в живот Тайрону, который закричал на всю арену Apex. Неужели сломано ребро? В любом случае, это ТКО — уверенная победа любимца Дональда Трампа, который кричит в камеру вызов чемпиону Камару Усману и «Самому жесткому гангстеру» Хорхе Масвидалю.