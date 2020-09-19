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Шоумен Ковингтон, убийца Чимаев: UFC зажег в Вегасе

Ковингтон одолел Вудли, Чимаев нокаутировал Мершарта на UFC Fight Night 178

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В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 178, в ходе которого Колби Ковингтон превзошел Тайрона Вудли, а Хамзат Чимаев на 17-й секунде нокаутировал Джеральда Мершарта. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию ивента.
Трансляция
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06:10

Наша трансляция подходит к концу.

Продолжайте следить за событиями в мире ММА и удачного завершения недели!

06:06

Ну и под конец жаркий монолог. Поддержка Трампа, укор в сторону протестов BLM и, конечно же, вызовы на поединок Усмана и Хорхе Масвидаля.

06:00

5 раунд. Досрочное завершение боя от Колби Ковингтона! Но что же произошло? Вудли поймал соперника на удушающий. «Хаос» выбрался. А потом, по-видимому, попал ногой в живот Тайрону, который закричал на всю арену Apex. Неужели сломано ребро? В любом случае, это ТКО — уверенная победа любимца Дональда Трампа, который кричит в камеру вызов чемпиону Камару Усману и «Самому жесткому гангстеру» Хорхе Масвидалю.

05:56

4 раунд. Ковингтон поездом проехался по Вудли! Перевод, контроль сверху, град ударов в голову и корпус. Лицо экс-чемпиона UFC залито кровью — впереди решающая пятиминутка.

05:50

3 раунд. «Хаос» попал пальцами в глаз Тайрону. После паузы бой продолжился: у Ковингтона совсем не проходят переводы, зато контроль у сетки образцовый. 60-28 статистика по ударам в пользу Колби.

05:42

2 раунд. Очень близко: Тайрон, несмотря на то, что жмется к сетке, огрызается взрывными сериями и даже однажды перевел фаворита. Шикарное зрелище!

05:36

1 раунд. Вудли неплохую защиту от тейкдаунов продемонстрировал! Да, доминирует Колби, но по большей части в стойке проходит мэйн-ивент.

05:30

Не пожали руки оппоненты. Отказ исходил от Ковингтона. Бой начался — поехали!

05:25

Наконец, главное блюдо. Колби Ковингтон. Тайрон Вудли.

05:20

НИЧЬЯ! Ну и ну! Заслуженно, что тут добавить.

05:17

Судьям предстоит сделать непростой выбор. Оба бойца проявили себя сегодня как настоящие воины.

05:15

3 раунд. Прекрасен, просто прекрасен Серроне! Несмотря на мощь Прайса, Дональд провел отличные 5 минут, в ходе которых сообразил подобие тейкдауна, постарался задушить соперника, а затем еще и попал хэдкиком. Завершилась же битва ожесточенным разменом.

05:08

2 раунд куда более близкий. Соперники жестко бьют в стойке! И если Прайс берет количеством, то Серроне запоминается качеством ударом. Слишком уж акцентированными получаются попадания «Ковбоя».

05:02

1 раунд. Прайс уверенно забирает первые пять минут. Он по всем статьям перебивает соотечественника в стойке. А вот старичок Ковбой, похоже, уже немного подустал. К тому же у Серроне серьезная сечка под правым глазом...

04:55

Ко-мэйн ивент: идущий нас серии из четырех поражений легендарный Дональд «Ковбой» Серроне против мастера зрелища Нико Прайса!

04:50

Красноречивый Дана Уайт.

04:45

К слову, следующий соперник Чимаева уже известен. Им станет ветеран ММА из Бразилии Демиан Майа — бой пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

04:40

Всего два пропущенных удара за три боя. Ни царапины на лице. И третья победа, добытая уже на 17 секунде!

04:37

ОООООХ!!!! Нокаут первым же акцентированным ударом от Чимаева. Это история!

04:35

Начинается поединок. Сегодня Чимаев может поставить рекорд: феноменальные три победы за 66 (!) дней.

04:31

Третий бой шведа чеченского происхождения против опытного Джеральда Мершарта. «Борз» тотальный фаворит, но у американца отличный навыки болевых и удушающих — ему есть, что противопоставить главной звезде UFC — 2020 #прямоcейчас.

04:25

Так, а теперь его время... Время непобежденного Хамзата Чимаева!

04:20

Сумасшествие в клетке! Все закончилось в первом раунде: Уокер дважды побывал в нокдауне и вчистую проигрывал схватку... Но жажда победы привела к тому, что напропускал Спэнн при проходе в ноги к Джонни — судья зафиксировал победу бразильца нокаутом.

04:17

В октагоне сейчас бьются Джонни Уокер и Райан Спанн.

04:15

У нас позади два поединка основного карда. Результаты таковы: Кевин Холланд судейским решением одолел Даррена Стюарта, а Маккензи Дерн высококлассным армбаром добилась сдачи Ранды Маркос.

04:10

В преддверии главных противостояний вечера представляем наш АНОНС текущего турнира.

04:05

Основной кард выглядит следующим образом: Тайрон Вудли — Колби Ковингтон (полусредний вес) Дональд Серроне — Нико Прайс (полусредний вес) Хамзат Чимаев — Джеральд Мёршарт (средний вес) Джонни Уокер — Райан Спанн (полутяжелый вес) Маккензи Дерн — Ранда Маркос (женский минимальный вес) Кевин Холланд — Даррен Стюарт (средний вес)

04:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night178 в Лас-Вегасе!