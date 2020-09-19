Шоумен Ковингтон, убийца Чимаев: UFC зажег в Вегасе

Наша трансляция подходит к концу.
Продолжайте следить за событиями в мире ММА и удачного завершения недели!
Ну и под конец жаркий монолог. Поддержка Трампа, укор в сторону протестов BLM и, конечно же, вызовы на поединок Усмана и Хорхе Масвидаля.
5 раунд. Досрочное завершение боя от Колби Ковингтона! Но что же произошло? Вудли поймал соперника на удушающий. «Хаос» выбрался. А потом, по-видимому, попал ногой в живот Тайрону, который закричал на всю арену Apex. Неужели сломано ребро? В любом случае, это ТКО — уверенная победа любимца Дональда Трампа, который кричит в камеру вызов чемпиону Камару Усману и «Самому жесткому гангстеру» Хорхе Масвидалю.
4 раунд. Ковингтон поездом проехался по Вудли! Перевод, контроль сверху, град ударов в голову и корпус. Лицо экс-чемпиона UFC залито кровью — впереди решающая пятиминутка.
3 раунд. «Хаос» попал пальцами в глаз Тайрону. После паузы бой продолжился: у Ковингтона совсем не проходят переводы, зато контроль у сетки образцовый. 60-28 статистика по ударам в пользу Колби.
2 раунд. Очень близко: Тайрон, несмотря на то, что жмется к сетке, огрызается взрывными сериями и даже однажды перевел фаворита. Шикарное зрелище!
1 раунд. Вудли неплохую защиту от тейкдаунов продемонстрировал! Да, доминирует Колби, но по большей части в стойке проходит мэйн-ивент.
Не пожали руки оппоненты. Отказ исходил от Ковингтона. Бой начался — поехали!
Наконец, главное блюдо. Колби Ковингтон. Тайрон Вудли.
НИЧЬЯ! Ну и ну! Заслуженно, что тут добавить.
Судьям предстоит сделать непростой выбор. Оба бойца проявили себя сегодня как настоящие воины.
3 раунд. Прекрасен, просто прекрасен Серроне! Несмотря на мощь Прайса, Дональд провел отличные 5 минут, в ходе которых сообразил подобие тейкдауна, постарался задушить соперника, а затем еще и попал хэдкиком. Завершилась же битва ожесточенным разменом.
2 раунд куда более близкий. Соперники жестко бьют в стойке! И если Прайс берет количеством, то Серроне запоминается качеством ударом. Слишком уж акцентированными получаются попадания «Ковбоя».
1 раунд. Прайс уверенно забирает первые пять минут. Он по всем статьям перебивает соотечественника в стойке. А вот старичок Ковбой, похоже, уже немного подустал. К тому же у Серроне серьезная сечка под правым глазом...
Ко-мэйн ивент: идущий нас серии из четырех поражений легендарный Дональд «Ковбой» Серроне против мастера зрелища Нико Прайса!
Красноречивый Дана Уайт.
К слову, следующий соперник Чимаева уже известен. Им станет ветеран ММА из Бразилии Демиан Майа — бой пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Всего два пропущенных удара за три боя. Ни царапины на лице. И третья победа, добытая уже на 17 секунде!
ОООООХ!!!! Нокаут первым же акцентированным ударом от Чимаева. Это история!
Начинается поединок. Сегодня Чимаев может поставить рекорд: феноменальные три победы за 66 (!) дней.
Третий бой шведа чеченского происхождения против опытного Джеральда Мершарта. «Борз» тотальный фаворит, но у американца отличный навыки болевых и удушающих — ему есть, что противопоставить главной звезде UFC — 2020 #прямоcейчас.
Так, а теперь его время... Время непобежденного Хамзата Чимаева!
Сумасшествие в клетке! Все закончилось в первом раунде: Уокер дважды побывал в нокдауне и вчистую проигрывал схватку... Но жажда победы привела к тому, что напропускал Спэнн при проходе в ноги к Джонни — судья зафиксировал победу бразильца нокаутом.
В октагоне сейчас бьются Джонни Уокер и Райан Спанн.
У нас позади два поединка основного карда. Результаты таковы: Кевин Холланд судейским решением одолел Даррена Стюарта, а Маккензи Дерн высококлассным армбаром добилась сдачи Ранды Маркос.
В преддверии главных противостояний вечера представляем наш АНОНС текущего турнира.
Основной кард выглядит следующим образом: Тайрон Вудли — Колби Ковингтон (полусредний вес) Дональд Серроне — Нико Прайс (полусредний вес) Хамзат Чимаев — Джеральд Мёршарт (средний вес) Джонни Уокер — Райан Спанн (полутяжелый вес) Маккензи Дерн — Ранда Маркос (женский минимальный вес) Кевин Холланд — Даррен Стюарт (средний вес)
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира UFC Fight Night178 в Лас-Вегасе!