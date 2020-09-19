Иск на €9 млн: лидера «Баварии» обвиняют в мошенничестве

Лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски попал в неприятную историю.

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Несколько крупных источников в Германии — Der Spiegel и Bild — утверждают, что против футболиста подан гражданский иск в суд. В качестве истца выступает бывший агент игрока Цезари Кухарски. Он утверждает, что Левандовски использовал их совместную маркетинговую компания для собственного финансового обогащения и уклонялся от налогов. Согласно заявлению Кухарски, Левандовски и его супруга Анна вывели из оборота фирмы RL Management в Варшаве несколько миллионов евро, чтобы оплатить собственные отпуска и декор их дома.

Кухарски в качестве компенсации полученного ущерба требует от компании 39 млн польских злотых, что эквивалентно примерно €9 млн.

Spiegel в свою очередь уточняет со ссылкой на внутренние документы расследования, что на один из польских счетов Левандовски действительно была внесена семизначная сумма в евро с немецких счетов. При этом налоговые органы в Германии, вполне возможно, не знали о каждом переводе, однако это пока остается лишь догадками. В 2017-м, судя по всему, финансовый советник Роберта и Анны Левандовски предупреждал их о том, что «у них будут огромные проблемы, если они скроют свои доходы и информацию от немецкой налоговой инспекции».

Bild добавляет, что гражданский иск Кухарски касается в том числе и ссуды в размере €2,5 млн (более 10 млн злотых), которую Анна Левандовски получила от RL Management в 2015 году. Агент утверждает, что эту сумму жена футболиста перевела на счет компании «Blaue Auster», которая принадлежала ей. Впоследствии фирма была закрыта, в результате чего необходимость погашать долг исчезла.

«Все налоговые расчеты, как личные, так и компании Левандовски, производятся на законных основаниях. Правильностью расчетов в Германии занимается лицензированный немецкий налоговый консультант, который следит за тем, чтобы все необходимые документы всегда были представлены в налоговые органы Германии, а также чтобы налог был правильно оплачен и уплачен вовремя. Мистер Кухарски пытается заставить Роберта заплатить ему деньги, на которые он не имеет права», — заявила представитель поляка Моника Бондаривоч, отметив, что сторона нападающего «Баварии» предоставит суду всю свою бухгалтерскую и налоговую документацию по первому запросу.

Футболист все вменяемые ему Кухарски обвинения отрицает. Он уверяет, что заявленные факты в иске не имеют ничего общего с реальностью, считая, что они «необоснованные и клеветческие» и используются как часть шантажа.

В качестве мотива своего бывшего агента игрок назвал то, что тот якобы «просто не смог смириться с прекращением их сотрудничества».

Сторона игрока будет готова ответить на это в суде.

«Мы рассматриваем описание обвинений в прессе как попытку оказать на нас давление путем клеветы на репутацию Левандовски и создания вымышленного имиджа дела, что в будущем может повлиять на восприятие этого дела судом. Здесь стоит еще раз напомнить, что Der Spiegel в рамках описания дела прислал нам информацию о том, что иск действительно был подан, что, насколько нам известно, не соответствует действительности. Если будет все-таки судебное дело, мы передадим в суд всю документацию. Настоящая оценка и выводы могут быть сделаны только на основе полной документации и всей платежной информации. Отдельные потоки искажают истинную картину дела и всей ситуации в целом», — заверила Бондарович.

Левандовски и Кухарски сотрудничали на протяжении большей части карьеры футболиста. Существует даже версия, что игрока сторонние люди неоднократно пытались убедить действовать за спиной своего агента. В частности, это касалось предложения мадридского «Реала» по Левандовски. Трансфер не состоялся во многом именно потому, что Кухарски негативно относился к этому варианту и считал, что в «королевском клубе» его клиент не будет востребован. Агент также был против, чтобы спортсмен вмешивался в дела компании и занимался ведением бизнеса. Тем не менее Левандовски оставался верен Кухарски, а их сотрудничество прекратилось, как рассказывал футболист, из-за его желания развиваться не только в футболе.