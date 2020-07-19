«Могут быть инсценировки»: глава РУСАДА заговорил о смерти

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал в социальных сетях несколько резонансных заявлений после того, как углубленный аудит Олимпийского комитета России (ОКР) обнаружил нарушения в финансовой деятельности организации, что может указывать на факты коррупции в РУСАДА.

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Ганус в своем сообщении, которое было опубликовано в Twitter, уточнил, что в организации был проанализирован отчет, составленный ОКР. По его словам, он давно понимал, что «они не одна команда», а проведенный аудит только доказал это.

«Понимая, что наше исследование дискредитировало заказной отчет, все переходит в другую плоскость. И как слушатель института генпрокуратуры Российской Федерации, я работал в том числе над лабораторными по висельникам и др., хочу заявить, что я не буду уходить добровольно из жизни и буду продолжать борьбу»,

— написал глава РУСАДА.

В следующем сообщении он поднял, казалось бы, странную тему: отметил, что любит жизнь и не собирается заканчивать ее самоубийством.

«Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчет, заказанный ОКР, направленный на мое отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством и все посмертные записки считайте полученные помимо моей воли», — заключил он.

О коррупции в РУСАДА и роли Гануса в ее создании написал 9 июля Telegram-канал «Постправда».

По сообщению источника, речь идет как минимум о 57 млн рублей за 2018 год и 53 млн рублей за 2019 год, которые могли быть присвоены гендиректором РУСАДА.

Также был затронут вопрос о фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам, а также высоких расходах на такси. По итогам проверки было обнаружено, что отчет о пользовании такси и зарубежных командировок не совпадает с фактическими датами проведения мероприятий, а на ряде документов с подрядчиками имеются поддельные или стандартизированные подписи. Ганус после такого обвинения тут же собрал пресс-конференцию, где сослался на проведенный за 2018–2019 годы аудит финансовой отчетности.

Однако заявление руководителя Российского антидопингового агентства не убедило ОКР. Позднее руководитель организации Станислав Поздняков рассказал, что результаты финансовой проверки были получены еще в мае, однако проанализированы только сейчас из-за того, что комитет недавно начал входить в рабочий процесс после пандемии коронавируса.

«Всесторонне изучив отчет, увидели, что речь может идти о возможных нарушениях финансовой деятельности со стороны менеджмента РУСАДА. После этого совместно с Паралимпийским комитетом России (ПКР) передали отчет представителям наблюдательного совета для обсуждения и внесения рекомендаций общему собранию совета учредителей», — приводит слова Позднякова РИА «Новости».

Он также отметил, что в ОКР пока не могут объяснить, как информация попала в открытые источники, а только предполагают, где могла произойти утечка. По словам Позднякова, его несколько удивила реакция Гануса на происходящие события.

«На материал в Telegram-канале он ответил пресс-конференцией, причем начал обвинять в разных грехах всех и вся. СМИ проявили к теме большой интерес, заявления Гануса были резонансными», — отметил он.

Позднее генеральный директор РУСАДА прокомментировал свои слова о суициде. Стоит отметить, что слова о смерти нельзя назвать случайными. В 2016 году из России уехал глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, после чего скоропостижно скончались два человека, ранее входившие в состав руководства РУСАДА: Вячеслав Синев (3 февраля 2016 года) и Никита Камаев (15 февраля 2016 года).

«Я честный человек, и у меня прекрасная команда, которая меня поддерживает. По задачам, которые были поставлены: мы убрали фабрикации против меня и, понимая профессионально, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я понимаю, по своему опыту могут быть инсценировки, я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учетом моих предшественников», — заявил Ганус в интервью Sport24.