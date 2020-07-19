«Никуда не уходит»: когда Хабиб вернется в октагон

Хабиб Нурмагомедов не появлялся на публике и не делал никаких заявлений с момента смерти отца 3 июля. С тех пор туманом окутано и будущее чемпиона UFC. Поскольку отец играл в его жизни и карьере ключевую роль, некоторые бойцы и тренеры из окружения Хабиба допустили, что он может и вовсе уйти из спорта с рекордом 28-0. Однако этого, судя по всему, не произойдет. Менеджер непобежденного россиянина Али Абдель-Азиз подтвердил, что Нурмагомедов в своем следующем поединке, как и планировалось, должен встретиться с временным чемпионом легкого дивизиона Джастином Гэтжи (22-2).

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«Прежде всего, я просто хочу поблагодарить Дану Уайта, потому что он был настоящий джентльменом по отношению к Хабибу. Вся команда UFC была очень добра к нему. Все понимают ситуацию и осознают, насколько близок был Хабиб со своим отцом. Мы потеряли кое-кого невероятно важного. <...>

Хабиб никуда не уходит. Впереди у нас главное событие этого блокбастера — Хабиб против Гэтжи. До конца года вы увидите его в деле», — заявил агент.

Абдель-Азиз также подчеркнул, что Нурмагомедов-старший был близок не только с сыном, но и со всеми членами команды Хабиба. Например, Тагир Улунбеков и Умар Нурмагомедова были вынуждены перенести свои поединки на «Бойцовском острове». Тем не менее, как рассказал менеджер, сейчас Хабиб настроен драться дальше, поскольку его отец хотел бы, чтобы он преуспевал.

«Он слеплен из другого теста. Конечно же, его сердце разбито, потому что это его отец, его учитель и лучший друг. Хабиб сейчас живая легенда. И именно на таких вещах происходит становление легенд — трудности, смерти и многие другие неприятные вещи. Но Хабиб всегда возвращается. Он возвращался после операций на спине, на колене, а теперь — после смерти отца», — цитирует Абдель-Азиза TMZ.

Впрочем, также надо понимать, что Хабибу кровь из носу надо провести бой до конца 2020-го — и как можно раньше. С момента его последнего боя (против Дастина Порье 7 сентября) прошел почти год. То есть чемпион не защищает пояс уже практически год. В прошлый раз, когда был примерно такой же простой, UFC разыграл титул временного чемпиона. То же самое сделали, когда Нурмагомедов не сумел подраться с Тони Фергюсоном. Однако временный пояс подразумевает, что в ближайшее время его обладатель подерется за главный титул. Иначе говоря, временным поясом не владеют долго. Гэтжи предлагал подраться Хабибу уже летом, но команда россиянина перенесла бой на осень.

Если Хабиб так и не сможет выйти на защиту в ближайшие месяцы, то с большой долей вероятности будет лишен титула. В связи с этим практически не существует варианта, что Нурмагомедов, хоть и потерял отца, но сможет снова отсрочить бой на те же полгода.

Авторитетное издание Sherdog уже анонсировало, что бой с участием Хабиба и Гэтжи может возглавить турнир UFC 253, проведение которого запланировано на 19 сентября. Изначально были разговоры о том, что промоушен планирует привлечь Нурмагомедова для участие в поединке на «Бойцовском острове», но через два месяца это уже не будет актуально, поскольку мир, в том числе и бойцовский, возвращается к привычному режиму после пандемии. Соответственно, UFC будет более выгодно с финансовой точки зрения провести бой Хабиба у себя дома — в Лас-Вегасе.

«Не думаю, что бой сорвется. Я просто жду вестей от Хабиба. Я не связывался с ним. Хочу оставить его в покое, пока он не будет готов говорить. Я позволю ему оплакивать отца и делать то, что он должен. Я связывался с ним в тот день, и с тех пор от него не было никаких вестей. Предварительным планом было провести его бой в сентябре, и сейчас я не считаю, что на этом варианте можно поставить крест. Мы просто ждем его», – рассказал Уайт.

Кард 253-го номерного ивента уже начинает постепенно формироваться. По сведениям источников, титульный бой в среднем весе между чемпионом Исраэлем Адесаньей и претендентом Пауло Костой состоится именно 19 сентября в Неваде. Контракт на поединок уже подписан.