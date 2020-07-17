Помощь из Госдумы: депутаты хотят сохранить «Оренбург» в РПЛ

«Оренбург» — официально главный неудачник этого сезона и, похоже, единственный клуб, который покинет ряды Российской премьер-лиги. Уступив «Зениту», команда Константина Парамонова лишилась шансов подняться с последней строчки турнирной таблицы. В следующем розыгрыше РПЛ вместо оренбуржцев должен выступить волгоградский «Ротор».

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О том, что «Оренбург» являлся одним из главных претендентов на вылет в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), говорили результаты команды на протяжении всего чемпионата. По итогам 29-ти туров она набрала всего лишь 24 очка, показала худшую разницу забитых и пропущенных мячей в лиге (-25), а также записала себе «в актив» 17 поражений. Но два из таковых оказались особенными.

Почти сразу после возобновления сезона, прерванного на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса, в клубе была зафиксирована вспышка COVID-19. Сначала число заразившихся составляло восемь человек (6 футболистов и еще два сотрудника), а затем достигло десяти. У троих игроков и вовсе выявили двустороннюю пневмонию.

Из-за эпидемии «Оренбург» не смог провести матчи с «Краснодаром» и «Уралом», за что ему были присуждены два технических поражения. Впоследствии команда Парамонова провела еще четыре встречи, но с крайне усеченным составом.

Когда оренбуржцы потеряли математические шансы на сохранение прописки в РПЛ, они выступили с претензиями — не письменными, а публичными — в адрес руководства лиги и РФС. Недовольство заключалось в том, что, по мнению «Оренбурга», вылет команды в ФНЛ произошел именно из-за санкций со стороны футбольных чиновников, после чего менеджеры клуба даже предложили расширить список участников Премьер-лиги, тем самым сохранив место в элите.

Константин Парамонов: «В концовке чемпионата не было никакого спортивного принципа. Это форс-мажор! Премьер-Лигу нужно расширять»



https://t.co/gegudMzkqu — ФК Оренбург (@fcorenburg) July 15, 2020

К данным мерам ни РПЛ, ни РФС прибегать не собирается. Однако теоретические шансы на спасение у «Оренбурга» остаются, благодаря члену Совета Федерации Андрею Шевченко и депутатам Государственной думы Игорю Сухареву, Роману Романенко, Сергею Катасонову и Виктору Заварзину.

Все они направят письма министру спорта Олегу Матыцину, президенту РФС Александру Дюкову и главе РПЛ Сергею Прядкину с просьбой рассмотреть возможность сохранения клуба в Премьер-лиге. Об этом Сухарев сообщил в своем Facebook, подчеркнув, что данная инициатива произошла после общения с президентом Оренбургского футбольного областного союза Александром Кудряшовым.

«Мы с коллегами, невзирая на принадлежность к разным политическим партиям, единодушно приняли решение направить письма министру спорта РФ, президенту РФС и президенту РПЛ, в котором попросили рассмотреть возможность сохранения «Оренбурга» в Премьер-Лиге», — написал он.

С подобным предложением, к слову, чуть ранее выступил известный спортивный телекомментатор Геннадий Орлов, который назвал несправедливым «выгонять из Премьер-лиги жертву коронавируса».

О письме депутатов Госдумы в клубе уже высказались. Например, Константин Парамонов поблагодарил чиновников за поддержку и выразил мнение, что его команда стала заложником ситуации. В частности, главный тренер «Оренбурга» вспомнил случаи заражения коронавирусом в «Уфе» и упрекнул работников Роспотребнадзора, которые, по его словам, в одинаковых ситуациях поступают по-разному.

«Ситуация у нас форс-мажорная. Сейчас происходят непонятки с местным Роспотребнадзором. Другие как-то договариваются между собой, им разрешают играть. Говорим то же самое, а нам не разрешают. Понятно, что это письмо приятное, мы давно говорим об этом. Но времени осталось совсем мало, нам уже прислали календарь первой лиги»,

— цитирует специалиста «Чемпионат».

22 июля «Оренбургу» предстоит последний матч сезона — с «Динамо» в Москве. Однако в клубе не уверены, что смогут составить заявку на эту встречу. По словам спортивного директора оренбуржцев Дмитрия Андреева, на предстоящую игру пока что набирается только 12 футболистов. Возможно, состав будет увеличен до 13-ти игроков. От очередного «технаря» команду спасает тот факт, что 26 июня бюро исполкома РФС исключило из регламента пункт о минимальной численности заявки на матч (16 полевых игроков и 2 вратаря).

«Когда первый раз услышал про письмо — обрадовался, мало-мальский шанс остаться у нас появляется. Призрачный, но все равно. Мы будем надеяться на этот шанс, других у нас нет. Если что-то получится — замечательно, а там посмотрим», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Примечательно, что у подобной инициативы появились и противники.

Во-первых, против сохранения «Оренбурга» в Премьер-лиге по письму депутатов выступили сами болельщики. Как бело-синих, так и остальных клубов чемпионата.

Основная претензия заключается в том, что подобный подход противоречит спортивному принципу. Некоторые также вспомнили схожий случай с петербургским «Зенитом», который остался в футбольной элите только благодаря вмешательству третьих лиц: по итогам сезона-1967 сине-бело-голубые расположились на последней строчке, отстав от предпоследнего места на шесть баллов. Согласно регламенту, команда должна была пойти на понижение, но в итоге по просьбе общественности избежала этого — в честь 50-летия Октябрьской революции.

Во-вторых, со своими коллегами из Госдумы не согласился депутат Игорь Лебедев. По его мнению, власти не имеют права вмешиваться в футбол, определяя судьбу команд. Кроме того, чиновник подчеркнул, что, сохранив «Оренбург» в РПЛ, будет не только нарушен спортивный принцип, но и несправедливо нанесен удар по амбициям «Ротора», который занял первое место в ФНЛ и добился шанса на повышение в классе.

«Команды борются всегда, кто-то — за чемпионство, кто-то — за сохранение прописки в Премьер-лиге, кто-то — за что-то еще, это нормально. Поэтому писать запросы, я считаю, здесь абсолютно неправильным делом», — приводит слова Лебедева Sport24.