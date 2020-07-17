Пир во время чумы: «Реал» стал чемпионом, Месси разнес «Барсу»

33 несчастья «Барселоны»
Вечер, в который мадридский «Реал» оформил чемпионство, был словно расписан по минутам режиссером драмы — причем в роли главного страдальца оказалась «Барселона».
Матчи «сливочных» и каталонцев начинались в одно время, что повышало градус напряжения. Мадридцы принимали весьма непростой «Вильярреал», а сине-гранатовые встречались на своем поле с «Осасуной» с 11-го места.
Казалось, что «блауграна» точно возьмет три очка, а «сливочные» вполне могут сыграть вничью, — и тогда в последнем туре они должны будут обязательно набирать очки (если «Барса» снова выиграет).
Однако вечер довольно быстро превратился в фильм ужасов для каталонцев: уже в первом тайме «Реал» забил, а «Барса» пропустила.
Во втором «сливочные» увеличили свой отрыв от «Вильярреала» (2:0), а каталонцы сумели сравнять счет (1:1) и добились удаления игрока «Осасуны», однако при таких раскладах чемпионство все равно уплывало в Мадрид.
На финальных минутах обоих матчей произошли прямо противоположные события: «Барса» в большинстве (!) пропустила от «Осасуны» (1:2), а «Реал» забил третий. Правда, мяч Марко Асенсио позже отменили из-за игры рукой Бензема, однако в какой-то момент безумные празднования мадридцев, понимавших, что титул уже не уйдет, и усталое раздражение на лицах каталонцев транслировались на экранах одновременно, что отлично отражало всю концовку сезона в Испании.
Удивительные цифры
«Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз в истории — больше титулов Примеры нет ни у кого. Ближайший преследователь «сливочных» по этому показателю — «Барселона» — владеет лишь 26-ю кубками.
Футбольные статистики уже сбились со счета, перечисляя титулы «Реала», что привело к некоторой сумятице. Например, портал Goal утверждает, что у мадридцев в общей сложности 92 кубка, и они уже обогнали «Барселону» (91).
Некоторые другие порталы утверждают, что «королевский клуб» лишь сравнялся с каталонцами по количеству трофеев — 91.
Что точно не вызывает сомнений, так это великолепная статистика Зинедина Зидана. За 209 матчей на посту главного тренера «сливочных» он завоевал 11 титулов: трижды выиграл Лигу чемпионов и по два раза — Примеру, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В среднем француз берет с «Реалом» какой-либо кубок каждые 19 матчей! И ему осталось совсем немного до рекорда легендарного тренера Мигеля Муньоса, который возглавлял «королевский клуб» с 1959 по 1974 год и завоевал 14 трофеев. Однако Муньосу для этого понадобилось 605 матчей, а Зидан может справиться гораздо быстрее.
После трехмесячного перерыва на карантин из-за коронавируса «Реал» выиграл десять матчей подряд (!) — это заслуга как игроков, так и в огромной степени тренера по физподготовке Грегори Дюпона.
Именно этот специалист (по прозвищу Ученый) готовил сборную Франции к победному чемпионату мира — 2018, где в течение месяца трехцветные проводили важнейшие матчи каждые несколько дней и лишь однажды сыграли вничью, одержав победу во всех остальных.
Похожая ситуация повторилась и на финише Ла Лиги этого сезона — Дюпон должен был подготовить «Реал» к интенсивному месячному отрезку, в котором нельзя было терять очки, с учетом того, что игроки очень долго не тренировались вместе и подошли к рестарту в разных кондициях. Ученый справился.
Теперь — за тур до конца — «Реал» обгоняет «Барселону» на семь баллов, что математически невозможно отыграть. Приглашая Дюпона, Зидан явно не прогадал.
Дубль в «золотом» матче против «Вильярреала» (2:1), после которого отрыв от каталонцев стал недосягаемым, оформил Карим Бензема — третий капитан «Реала», который в этом сезоне Примеры забил уже 21 мяч. В прошлом году француз также наколотил 21 гол, так что теперь он впервые в карьере перевалил за отметку в 20 мячей в двух сезонах Ла Лиги подряд.
«Еще один титул для всех мадридистов и для всех семей, чьи родные стали жертвами COVID-19! Когда мы вместе, можно добиться великих побед»,
— написал Бензема в Instagram.
Счастье Зидана и коронавирусные празднования
После матча вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил, что ему приходили нелицеприятные сообщения из Каталонии:
«После трех месяцев карантина выйти и выиграть десять матчей подряд — это дорогого стоит. Но я всегда верил в команду и знал, что мы можем победить.
Из Каталонии за это время мне не раз приходили требования заткнуться, но наша команда все доказала».
Зидан же признался, что победа в Примере приносит ему больше удовлетворения, чем в Лиге чемпионов. Оно и понятно: ЛЧ он брал три раза подряд, а Ла Лигу — только дважды и с разницей в три года.
«Почему я больше рад победе в Примере? Да потому что чемпионат Испании — это просто безумие,
— заявил обычно сдержанный француз. — Ощущения от победы здесь невероятны, и то, что сделали игроки, впечатляет. Не могу даже выразить словами свои чувства. Для меня это один из лучших дней в карьере.
Моя роль в успехе? На поле сражаются футболисты. Да, я играю определенную роль, но здесь важно то, что игроки мне верят. Это команда состоит из невероятных личностей, и когда я вижу их такими счастливыми, то сам очень доволен. Даже те, кто играл редко, были вовлечены в общее дело и помогали команде».
Также Зидан признался, что будет чувствовать себя странно, отмечая титул без фанатов, однако выразил уверенность, что болельщики ощущают себя очень счастливыми и дома.
Впрочем, отдельные фанаты «сливочных» пришли в полночь к тренировочному комплексу «Реала» на окраине Мадрида, где команда проводит все свои матчи после карантина, и начала отмечать прямо на улице.
А на площади Сибелес, где «королевский клуб» традиционно представляет новые трофеи болельщикам, проехала колонна машин с флагами «Реала».
Также статую богини на площади Сибелес обернули в флаг с гербом «Реала».
На следующий день после победы в каком-либо турнире «Реал» обычно наносит визит в мэрию Мадрида и в штаб-квартиру всего автономного сообщества Мадрид, однако из-за коронавируса это пришлось отменить. Все празднования пройдут в тренировочном комплексе «сливочных» — именно туда приедут столичные чиновники, чтобы поздравить игроков.
Месси раскритиковал «Барсу»
Тем временем над «Барселоной» сгущаются тучи. Капитан команды Лионель Месси вышел пообщаться с прессой после обескураживающего поражения от «Осасуны» (1:2) и разнес собственный клуб в пух и прах.
«Мы не ожидали, что все закончится именно так, но это вполне отражает то, как проходил весь год. Мы слабая команда, которую побеждают за счет интенсивности и мотивации.
Мы потеряли много очков там, где не должны были, и играли очень нестабильно. А «Реал» сделал свое дело — не проиграл ни одного матча после перерыва. Нам нужно подвергнуть себя критике — начиная с игроков и заканчивая более глобальным уровнем.
Если мы продолжим действовать так, то проиграем «Наполи» в 1/8 Лиги чемпионов. Это ведет в тупик. Мы должны многое изменить и не думать, что проиграли просто из-за того, что соперник был лучше»,
— мрачно подытожил аргентинец.