«Плакать хочется от несправедливости»: таланты бегут из России

Российская легкая атлетика готовится к пробитию очередного дна. Уже в конце июля совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) может объявить о решении исключить из своего состава Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). С ноября 2015 года отечественное ведомство функционировало в сильно ограниченных правах, а наши легкоатлеты выступали на международных соревнованиях в исключительном порядке и только при наличии нейтрального статуса. С конца осени 2019-го спортсмены лишились и этой возможности, чему способствовали новые махинации ВФЛА в «деле Лысенко».

За очередные нарушения Россия была оштрафована на $10 млн и получила крайне ограниченную заявку на участие легкоатлетов в ближайших Олимпийских играх, но, просрочив выплату обязательной половины суммы штрафа, российская легкая атлетика сделала шаг навстречу полной ликвидации.

Данная ситуация ожидаемо нанесла едва ли не окончательный, решающий удар по всем, кто так или иначе связан с ВФЛА.

Например, сил и нервов не хватило у Евгения Юрченко. Проработав на посту главы национальной легкоатлетической федерации 3,5 месяца, он решил подать в отставку.

«Надеюсь, что вновь избранный глава ВФЛА сможет продвинуться дальше в разрешении практически пятилетних трудностей во взаимоотношениях с World Athletics, а также обеспечит привлечение достаточного финансирования для развития федерации», — заявил он на прощание.

Вместе с руководителем ВФЛА кадры теперь теряет и легкоатлетическая сборная России. Первым на подобный шаг решился Матвей Волков, который считается одним из самых перспективных и талантливых шестовиков мира. В конце февраля он установил неофициальный мировой рекорд в возрастной категории до 16 лет, преодолев отметку в 5,50 м.

Теперь юный российский легкоатлет будет представлять сборную Белоруссии. Это уже подтвердил и его отец Константин Волков, серебряный призер Игр-1980 в прыжках с шестом, и глава Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский.

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Примечательно, что для этого Волков не будет менять паспорт с российского на белорусский, как это обычно происходит. Спортсмен ждет получения вида на жительство, и именно оно даст ему возможность представлять цвета Белоруссии на международных соревнованиях, куда сейчас не может пробиться ввиду бана ВФЛА и отсутствия нейтрального статуса. Все документы и соответствующее заявление уже переданы в World Athletics, от которой требуется окончательное подтверждение «трансфера».

«Матвей несомненно усилит нашу команду, ведь в мужских прыжках с шестом у нас нет молодых спортсменов такого уровня. Но, поверьте, мы не хотим озолотиться, воспользовавшись чужими проблемами. Как я говорил, у нас нет оснований отказывать в рассмотрении поступивших обращений, мы не хотим никого обижать», — цитирует ТАСС главу БФЛА, выразившего надежду на скорейшее решение проблем в российском ведомстве.

В Госдуме уже отреагировали на решение Волкова.

По словам депутата Игоря Лебедева, юный российский шестовик принял правильное решение, согласившись на переход в белорусскую сборную. Благодаря этому он сможет спасти свою карьеру.

«У спортсмена в любом виде спорта, кроме шахмат и шашек, самый главный ориентир — время. Спортсмены прекрасно выступают, пока они молоды. Конечно, есть исключения, но все-таки основной пик приходится на возраст до 30 лет. Сидеть и ждать у моря погоды, когда ВФЛА решит свои проблемы, получит аккредитацию и право выступать на международных соревнованиях, не стоит, у спортсмена уходит время, которое не вернуть», — приводит «Чемпионат» слова Лебедева, который отметил, что российская легкая атлетика, вероятно, в ближайшее время столкнется с массовым оттоком спортсменов.

К слову, в БФЛА уже заявили, что помимо Волкова федерация ждет и других атлетов из России. Некоторая часть, по словам главы белорусской федерации, уже обозначила намерение сменить гражданство.

«Первый пошел! Талантливый прыгун с шестом Матвей Волков будет выступать за Белоруссию. Это радостное и горькое событие. Мы теряем юное поколение легкоатлетов, это чудовищно, плакать хочется от несправедливости. Но спортсмены должны выступать! Нам грозит полный легкоатлетический бан, руки опускаются… есть ли надежда?» — вот так эмоционально отреагировал на происходящее известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале.

От надежды на лучшее действительно почти ничего не осталось. Особенно если о смене спортивного гражданства задумывается даже одна из лучших легкоатлеток планет, трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Однако и смену гражданства спасением для спортсменов назвать нельзя. О так называемом карантине при переходе из одной национальной сборной в другую никто не забыл. В регламенте World Athletics, например, условия на подобный случай являются весьма строгими: в течение трех лет с момента подачи легкоатлетом заявления на смену гражданства в WA он не имеет права выступать ни на каких соревнованиях. Ни за свою бывшую страну, ни за будущую.

Именно трехлетний карантин остается большим подспорьем для атлетов, которые решатся на смену национальной сборной. Из-за него россияне лишатся всех шансов попасть на ближайшие Игры, которые пройдут в Токио летом 2021-го.

Останутся без права на участие в международных соревнованиях и Дарья Клишина с Юлией Степановой. Напомним, что первая, например, оказалась единственной российской легкоатлеткой, кого допустили до Олимпиады-2016 в Рио. Через Спортивный арбитражный суд (CAS) добилась бессрочного статуса нейтрального атлета. Степанова же, которая прославилась своей ролью в документальном фильме Хайо Зеппельта о допинге в российском спорте, добилась особых привилегий, но при этом оказалась полностью нейтральным атлетом. Однако до заседания совета WA бессрочный статус двух легкоатлеток действовать не будет.

Учитывая все трудности, Россия все еще надеется найти способ избежать трехлетнего карантина для тех спортсменов, которые решатся на переход в другую сборную. Вот что по этому поводу думает представительница Ласицкене Ольга Назарова.

«Вообще-то мы уже пять лет не выступаем под флагом России. Сейчас все отечественные спортсмены отсидели уже почти два карантинных срока. Так что можно рассчитывать на исключение. Со своей стороны мы сделаем все, что от нас зависит. Но решение за World Athletics», — говорила она в интервью «Известиям».