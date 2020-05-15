Пять замен и без болельщиков: чемпионат России будет доигран

Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), ранее приостановленный из-за эпидемии коронавируса, как и большинство других чемпионатов в мире, будет доигран. Такое решение было принято на совещании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Матчи возобновятся 21 июня.

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Как отмечается в пресс-релизе организации, болельщикам по-прежнему будет запрещен вход на стадионы, а команды получат право делать по пять замен за игру. Ранее внесение соответствующих временных правил одобрил Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

«Регламент возобновления тренировок и проведения матчей обсуждается с органами исполнительной власти и будет принят сразу после согласования. По этому регламенту все оставшиеся игры сезона пройдут без зрителей», — сказано в заявлении лиги.

На момент паузы в чемпионате, произошедшей 17 марта, клубы сыграли 22 тура. Первое место в текущей турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», имеющий в своем активе 50 набранных очков, далее располагаются московский «Локомотив» и «Краснодар», у которых по 41 баллу. В зоне еврокубков также находятся «Ростов» и столичный ЦСКА с 38-ю и 36-ю очками соответственно.

«Такое завершение сезона позволит сохранить целостность соревнований и соблюсти спортивный принцип, определить участников еврокубков и те команды, которые покинут РПЛ. К тому же это поможет выполнить обязательства перед спонсорами и партнером, который обеспечивает трансляции. Третий аргумент: возвращение футбола на телевизионные экраны – это то, чего ждут все болельщики.

Возобновление и показ матчей даст возможность привлечь интерес россиян к футболу. Возможно, даже тех, кто раньше не интересовался», — объяснил президент РФС Александр Дюков в интервью «Чемпионат.com».

Принята также структура календаря. Для проведения тура фиксируется один день, в графике матчей же один тур может быть растянут на три или четыре дня. То есть изменений как таковых не произошло. Расписание выглядит следующим образом:

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

1/2 финала Кубка России: 18-19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля

Напомним, некоторое время назад стало известно, что большинство клубов РПЛ выступают против доигровки чемпионата. Возобновить сезон хотели только четыре команды: «Зенит», «Краснодар», ЦСКА и «Ростов». Тем не менее окончательное решение о судьбе первенства принимал РФС, лишь учитывая мнение клубов. Все руководство при этом было заинтересовано в завершении сезона.

Интересно и то, что исполком в конечном итоге решил не доигрывать текущие розыгрыши в низших дивизионах — Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Олимп — Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Соответственно, эти турниры завершены досрочно по состоянию на 17 марта, а турнирные таблицы зафиксированы в соответствии с положением, которое они приняли на момент паузы. Так или иначе, расширение РПЛ в следующем сезоне не предусмотрено: повышение в классе получат два лидера первого дивизиона — это «Ротор» и «Химки». По итогам завершения сезона в высшем дивизионы напрямую вылетят клубы, занявшие 15-е и 16-е места (сейчас это «Крылья Советов» и «Ахмат»).

Что важно, переходные матчи отменены. Это значит, что «Чертаново» и «Торпедо», занимающие 3-е и 4-е места в ФНЛ, не смогут побороться за выход в элитный дивизион. Команды РПЛ, занявшие 13-е и 14-е места, будут в безопасности.

«Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты – на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки.

Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность участников соревнований», – приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина пресс-служба организации на официальном сайте.

Окончательное решение о возобновлении сезона, несмотря на принятые решение, остается за государством и региональными органами власти. Согласно актуальной статистике на 15 мая, в России зафиксировано более 262 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2418 из которых закончились летальным исходом.