«Охота за российскими медалями»: Устюгов обвинил IBU

Допинговое дело бывшего биатлониста Евгения Устюгова могло быть спланированной акцией с целью уменьшить количество российских медалей. По крайней мере, в этом уверен сам спортсмен. В начале 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) повторно инициировал против него расследование, впоследствии чего спортсмен был признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен всех наград и результатов, показанных в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, а также дисквалифицирован на два года.

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Соответственно, золотую медаль Олимпийских игр 2014 года у спортсмена, как и всей российской команды, отобрали. Тем не менее сам Устюгов в марте подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). По словам атлета, позицию IBU это никак не меняет: там ему якобы сказали, что все равно найдут повод его дисквалифицировать.

«Я не намерен об этом молчать, благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они «советуют мне перестать сопротивляться и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать». Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто», — цитирует Устюгова ТАСС.

Напомним, что Устюгов был признан виновным в использовании анаболического стероида оксандролона на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), содержащей информацию о пробах, взятых у биатлониста в 2013 году. Специалистами для исследования были взяли показатели его паспорта крови. В расследовании, проведенном два года назад, россиянин сумел доказать свою невинностью по этому делу. Теперь же он обратился к экспертам для проведения генетического исследования, которое показало наличие у спортсмена и его родственников крайне редкие мутации, определяющие повышенный уровень гемоглобина в организме.

«Да, действительно мы с юристами попросили провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD (Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда. — «Газета.Ru»), в полном противоречии с конституцией IBU», — уверен Устюгов.

Биологический паспорт представляет собой индивидуальную электронную запись, в которой фиксируются параметры (иначе говоря, биологические маркеры) спортсмена, по мере изменений которых позднее можно отследить, нарушал он антидопинговые правила или нет. Если изменения в результатах наблюдаются, то, как правило, это свидетельствует о нарушениях. В паспорте Устюгова были обнаружены такие «аномалии».

«Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», — добавил он.

Президент России Владимир Путин в свою очередь выразил надежду, что тесты, проведенные с генным материалом Устюгова, помогут ему оспорить свой приговор и добиться отмены дисквалификации, вернув медаль Игр в Сочи, потеря которой приведет к проигрышу сборной России в неофициальном общекомандном зачете Олимпиады-2014. Об этом глава государства заявил на совещании по развитию генетических технологий, комментируя доклад директора ФГБУН «Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук» Александра Макарова.

«Спасибо вам за помощь нашим спортсменам, она как никогда кстати. Думаю, что это будет весомым аргументом в диалоге по этому вопросу», – сказал Путин.

Устюгов, становившийся двукратный серебряным призером чемпионатов мира и Европы, на Гонке чемпионов в Москве объявил о завершении спортивной карьеры после Олимпиады в Сочи в возрасте 28 лет. Причиной своего ухода он назвал желание дать дорогу молодым.