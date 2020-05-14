«Подарю не один букет»: Трусова иронично попрощалась с Тутберидзе

«Это настоящий человек»: Трусова объяснила уход от Тутберидзе к Плющенко

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Александра Трусова впервые объяснила свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, в котором ее восхитила способность «принять все вызовы», и пообещала подарить наставнице «не один букет ее любимых цветов». Теплее всего из тренерского штаба Русская Ракета попрощалась с Сергеем Дудаковым, а также раскрыла, что большую роль в ее успехах сыграл Сергей Розанов, который ушел вместе с ней в академию Плющенко. Кроме того, Трусова поблагодарила за терпение школу «Самбо-70», директор которой ранее сравнил ее уход с предательством и пообещал исключить.

Это случилось: Александра Трусова впервые прокомментировала свой уход из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

Об этом резонансном событии стало известно еще 6 мая, и за прошедшую неделю ситуацию прокомментировала сама Тутберидзе, еще один тренер «Хрустального» Даниил Глейхенгауз, бессменный хореограф группы Алексей Железняков (его жесткие высказывания вызвали целый скандал), Плющенко, который дал несколько подробных интервью и даже его супруга — продюсер Яна Рудковская — не осталась в стороне.

Русская Ракета хранила молчание.

Однако поздним вечером 14 мая на странице фигуристки в Instagram неожиданно появилось огромное сообщение, в котором она объяснила, почему выбрала именно вариант с Плющенко, и выразила благодарность своим предыдущим тренерам, — причем в некоторых фразах слышалась неприкрытая ирония.

Почему же Трусова высказалась только сейчас, когда в прессе успели прогреметь несколько разборок имени Железнякова, окрестившего ее предательницей, а Тутберидзе c Глейхенгаузом уже объяснили ее уход тем, что в академии двукратного олимпийского чемпиона ей предложили более выгодные условия?

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Конечно привыкнуть к уходам спортсменов невозможно. Ведь работая вместе, мы со временем становимся семьеи, преодолевая постоянно возникающие препятствия на пути. Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого. Но наша команда отличается тем, что мы сами воспитываем и создаем этих спортсменов и специалистов. Конечно, предлагать более заманчивые условия мы никогда не будем, иначе пропадает доверие. Работая вместе, мы отдаем часть нашеи жизни, часть себя. #работаемдальше

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

Возможно, фигуристке хотелось выдержать паузу и не бросаться с головой в адский котел взаимных упреков, а представить публике свою точку зрения тогда, когда информационное пространство вновь станет свободным, — так ее голос прозвучит намного громче.

Такой же тактикой воспользовался тренер Сергей Розанов, который перешел на работу в академию Плющенко вместе с Трусовой и тоже получил свою порцию обвинений в предательстве и передаче профессиональных секретов прямым конкурентам. Специалист неделю не отвечал на нападки и выложил предельно вежливый пост с благодарностями в ночь на 12 мая.

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Всем доброго времени суток! Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам Ледового дворца «Хрустальныи» во главе с Этери Георгиевнои Тутберидзе. Этери Георгиевна, низкии вам поклон и бесконечная благодарность за все, что вы сделали для меня! Но самое главное, вы научили меня работать в команде и по-настоящему верить в себя! Сергеи Викторович, работать с тобои - сплошное удовольствие. Ты всегда умеешь находить позитив во всем, за что берешься. Даня, ты прекрасныи хореограф и я очень благодарен тебе за совместное сотрудничество! Спасибо всем вам за то, что были рядом в сложные минуты, помогали, поддерживали словом и делом. Желаю вам оставаться таким же дружным коллективом и сплоченнои командои.Я всегда с теплотои буду вспоминать нашу совместную работу.

Публикация от Sergei Rozanov (@gosu.coach)

Неизвестно, имеет ли какое-то отношение к этому Плющенко, но Трусова и Розанов уже начали весьма грамотно работать с аудиторией.

Почему ушла

Первым делом Русская Ракета объяснила свое решение покинуть группу самого успешного тренера одиночниц в мире на данный момент.

По словам фигуристки, ей пришлось сделать этот шаг, чтобы «пойти к новым рубежам и свершениям», — очевидно, она посчитала, что все возможности развития в группе Тутберидзе уже исчерпаны.

Находясь в постоянной жесткой конкуренции с Анной Щербаковой и Аленой Косторной, девушка разучила четыре четверных прыжка — лутц, флип, сальхов и тулуп, — и поставила несколько мировых рекордов, однако в последнем сезоне серьезно потеряла в стабильности и проиграла одногруппницам все главные старты. Решить проблему так и не удалось, а затем, по информации СМИ, к этим трудностям добавилось и недопонимание с тренерским штабом, так что можно понять, почему королева квадов решила, что уже получила максимум от работы в «Хрустальном».

Трусова заверила поклонников, что тщательно обдумала все последствия перехода и теперь единственное, что остается — это «идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить». Но почему же именно Плющенко?

«Для меня он не только великий спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящий человек, который принял все вызовы, выстоял и победил», — пояснила фигуристка.

Что ж, уважение к Плющенко как к легенде фигурного катания вполне имеет место быть. Однако как тренер он себя пока не зарекомендовал на высоком уровне, поскольку его академия работает лишь с 2017 года. С Трусовой ему придется серьезно прогрессировать как наставнику, чтобы соответствовать уровню ученицы, и остается только надеяться, что Плющенко справится с очередным вызовом.

«Подарю Тутберидзе не один букет»

Перечисление благодарностей предыдущим тренерам тоже оказалось наполнено любопытными моментами.

Во-первых, Трусова начала не со своего последнего тренерского штаба, как делают фигуристы обычно (и этим, как правило, ограничиваются), а с детских наставников, словно хотела подчеркнуть, что уходила не только от Тутберидзе, а значит, называть ее предательницей конкретно за этот трансфер было бы глупо. Этери шла в списке только пятой.

А уж слова о том, что фигуристка обязательно подарит наставнице цветы (известный мем в мире фигурного катания после того, как Тутберидзе требовала букет от Евгении Медведевой) — это что-то на грани хлесткого сарказма.

«Благодарю Ольгу Михайловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесный мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть.

Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов»,

— написала Трусова.

Тренеру Глейхенгаузу, который в интервью для сайта Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказал, что фигуристка отказывалась отвечать на звонки тренеров и об ее уходе сообщили родители, девушка посвятила ровно одну официальную строчку: «Благодарю Даниила Глейхенгауза за подаренные образы и поставленные программы».

Гораздо более теплые слова Трусова посвятила Сергею Дудакову — техническому тренеру группы, который уделял ей серьезное внимание и часто настраивал перед прокатами. Специалист внес большой вклад в то, что Александра превратилась в королеву квадов, и ни слова не сказал о ней после перехода. Впрочем, он вообще почти никогда не высказывается — так же, как и сама Трусова.

«От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мной, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично», — отметила девушка.

«Розанов подставил мне плечо»

Трусова рассказала и об отношениях с тренером Розановым, с которым она продолжит работать в академии Плющенко. Данный специалист так же, как Дудаков, известен тем, что умеет ставить элементы ультра-си (четверные прыжки и тройной аксель), однако до этого момента было мало известно о том, насколько серьезно он повлиял на успехи Русской Ракеты.

«Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова, но без его кропотливой и честной работы не было бы моих достижений и побед. В решающий момент он подставил мне плечо, он мой надежный друг», — подчеркнула Трусова.

В конце обращения фигуристка поблагодарила школу «Самбо-70», к которой относится каток «Хрустальный», — именно там она обучалась во время тренировок у Тутберидзе: «Искренняя благодарность учителям общеобразовательной школы «Самбо-70», которые терпели мой тренировочный график и помогали получать образование».

На фоне того, что директор этого учебного заведения Ренат Лайшев обвинил Трусову в предательстве и обещал «по уставу» исключить из школы, эти слова выглядели особенно иронично.

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Сегодня многие обсуждают переход Александры Трусовой к другому тренеру. Саша тренируется в «Хрустальном» 9 лет, в 2016 году перешла в группу к Этери Георгиевне Тутберидзе, нашему выдающемуся наставнику. Благодаря их совместной работе, Трусова в 15 лет - уже двукратная чемпионка мира среди юниоров, дважды выигрывала этапы Гран-при, завоевала бронзу чемпионата Европы. Как и многие спортсмены «Самбо-70», Александра у нас не только тренируется, но и учится в школе. В 2017-м году «Самбо-70» окончила Женя Медведева, в этом году заканчивает 11-й класс Алина Загитова. Трусова сейчас в 9-м классе. Но в случае, если спортсмен решает тренироваться в другом месте, согласно уставу, мы будем обязаны его отчислить из общеобразовательной школы. За 50 лет существования «Самбо-70» мы разработали уникальную систему, при которой наши спортсмены получают максимальную поддержку. В Центре спорта и образования «Самбо-70» 26 видов спорта, но никогда мы не сталкивались с такой некорректной ситуацией с переходами, как в фигурном катании. Всегда решение о переходе спортсмена такого уровня принимается с руководством Департамента спорта, руководством спортивных школ. Ведь именно они на протяжении всей карьеры финансируют спортсменов, организуют тренировки, выезды на соревнования, решают множество вопросов, в том числе и личных. Совершать переход, не проведя переговоров, не обсудив это со всеми заинтересованными сторонами, тем более, в такой критический момент, когда вся страна сосредоточена на преодолении общей беды, можно назвать предательством. Мы уже сталкивались с такими ситуациями. Талант Этери Тутберидзе вызывает у многих зависть, предпринимаются попытки переманить ее учеников. Все знают эти случаи, и видели, что некрасивые уходы не принесли желаемого результата. Единственный раз, когда переход к другому тренеру был согласован как надо - переход Евгении Медведевой. Женя - выдающаяся спортсменка, двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпиады. У нас прекрасные отношения с ней и ее семьей. Она продолжает выступать за Россию, Москву, «Самбо-70». Женя завоевала бронзу ЧМ, но даже ей при переходе пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Перемены - всегда непросто.

Публикация от Ренат Лайшев (@layshev)

Напоследок спортсменка пообещала фанатам, что не подведет их, и обронила странную фразу про то, что она «рада открывшейся возможности напрямую общаться» с ними, словно раньше это было строго запрещено.

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Дорогие мои друзья! В жизни порои приходит момент, когда надо сделать ответственныи шаг. Это нужно, чтобы поити дальше, к новым рубежам, к новым свершениям. Не всегда это простое решение, но если все обдумано и взвешено, то надо идти вперед решительно и смело, тогда ничто тебя не сможет остановить. Я приняла решение на следующем отрезке пути начать сотрудничество с Евгением Викторовичем Плющенко. Для меня он не только великии спортсмен, но прежде всего выдающаяся личность и настоящии человек, которыи, принял все вызовы, выстоял и победил. Я остаюсь благодарнои своим учителям, наставникам и тренерам, которые работали со мнои до этого момента. Благодарю Ольгу Михаиловну Щевцову и Ларису Николаевну Мелкову, которые открыли для меня чудесныи мир фигурного катания, Александра Сергеевича Волкова и Анну Владимировну Цареву, и, конечно, Этери Георгиевну Тутберидзе, которая, не считаясь со временем и обстоятельствами, буквально отдавала мне все лучшее и ценное, что у нее есть. Уверена, у меня еще будет возможность подарить моему великому тренеру не один букет ее любимых цветов. Также благодарю Даниила Глеихенгауза за подаренные образы и поставленные программы. От всего сердца хочу сказать спасибо Сергею Викторовичу Дудакову за работу со мнои, за доброту и порядочность. Уверена, мы еще не раз встретимся и у меня будет возможность сказать ему это лично. Отдельное спасибо Сергею Розанову за его труд и веру в меня. Он мало говорит о себе, предпочитая дела, а не громкие слова но без его кропотливои и честнои работы не было бы моих достижении и побед. В решающии момент он подставил мне плечо, он мои надежныи друг. Искренняя благодарность учителям общеобразовательнои школы «Самбо-70», которые терпели мои тренировочныи график и помогали получать образование. Дорогие друзья, еще раз, спасибо за поддержку и пожелания успеха. Я рада открывшеися для меня возможности напрямую общаться с вами. Жду всех на своих выступлениях. Обещаю, я вас не подведу!

Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)