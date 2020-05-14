«Убийство клуба»: почему «Локо» предпочел Семину молодого серба

«Локо» переходит на другие рельсы — Семину не по пути

Уход Юрия Семина из «Локомотива» — это не просто желание руководства клуба избавиться от своенравного специалиста, не пожелавшего изменить свой многолетний подход к тренировкам и трансферной политике, несмотря на то что они не совсем устраивали менеджмент команды.

Реклама

Какими бы ни были методы Семина, они давали результат — принесли «железнодорожникам» победу в Российской премьер-лиге и выводили их в Лигу чемпионов, а уж с характером специалиста управленцы вполне могли бы смириться ради таких успехов.

Однако похоже, что прощание с легендарным тренером знаменует переход «Локо» на другую модель развития — более бюджетную,

с молодым и пока мало кому известным сербским тренером Марко Николичем во главе, который мог согласиться на более низкую зарплату, чем живая легенда красно-зеленых, с упором на молодых воспитанников команды, которые также не будут требовать космических расходов со стороны клуба, а также с активной продажей своих игроков за рубеж.

По крайней мере, такие выводы можно сделать из объяснений председателя совета директоров «Локомотива» Анатолия Мещерякова, которые он дал вскоре после объявления об уходе Семина.

В такой ситуации авторитетный 73-летний наставник с его желанием контролировать все трансферы и отказами продавать Миранчуков в Европу явно не вписывался в новую модель команды. Да и банально провести столь масштабную перестройку в клубе с тренером, который имеет на все свое мнение и обычно отказывается его менять, было бы непросто.

Что же рассказал о грядущих изменениях в политике «Локомотива» Мещеряков?

Во-первых, функционер отметил, что клуб уже давно не получал каких-либо доходов из-за паузы в чемпионате России, вызванной пандемией COVID-19, и теперь руководству придется более осторожно расходовать средства и «вытягивать максимальный результат из того, что имеется».

«Мы недополучили деньги от внешних спонсорских контрактов, также клуб потерял существенную часть доходов от матчей и других коммерческих проектов, а это сотни миллионов рублей.

Время «дойных коров» закончилось. Сейчас мы должны рассчитывать, прежде всего, на внутренние ресурсы. И чем быстрее мы сможем это сделать и снимем розовые очки, тем эффективнее будем действовать в этих тяжелых условиях.

Это касается не только первой команды клуба, но и развития академии, молодежки и многого другого. Поэтому мы посчитали, что сейчас «Локомотив» находится на пороге нового этапа и сложившаяся ситуация располагает к смене главного тренера и приглашению нового специалиста», — цитирует Мещерякова РИА «Новости».

Рассказывая о задачах, поставленных перед сменщиком Семина — 40-летним Николичем, — функционер заверил, что целью команды по-прежнему будет попадать в еврокубки, что само по себе подразумевает высокую позицию в РПЛ. Однако достигать этой цели теперь нужно в основном за счет «собственных ресурсов» — молодых игроков, не особенно надеясь на приход более дорогостоящих легионеров.

«Когда мы говорим о молодых футболистах, то подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов. По мнению многих специалистов, у нас одна из лучших футбольных академий в стране, и, без сомнения, она способна давать новые имена. За это в том числе будет спрос с нового тренера.

Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень», —

подчеркнул Мещеряков, лишний раз подтвердив предположения о новой, более бюджетной политике красно-зеленых.

При этом глава совета директоров «Локо» отказался комментировать вопрос о том, действительно ли Николич получит зарплату существенно ниже, чем была у Семина, однако отметил, что при выборе нового тренера из четырех кандидатур руководство ориентировалось на то, что наставник должен обладать достаточным терпением и энтузиазмом, чтобы «пережить все взлеты и падения, которые неизбежны при работе с молодыми игроками».

В общем, сербский специалист действительно подбирался под новую модель развития клуба после финансового ужаса пандемии.

Также Мещеряков заверил, что теперь никто не будет препятствовать отъезду футболистов «Локо» за рубеж за достойную компенсацию.

«Федор Смолов хочет остаться в испанской «Сельте»? Мы всегда говорили о том, что мы настроены, чтобы наши российские игроки уезжали в Европу. Мы никоим образом не будем их искусственно тормозить в желании развиться при адекватных предложениях. Это касается не только Феди, но и Алексея, Антона Миранчуков и других наших игроков», — отметил функционер.

Что касается проводов Семина с поста главного тренера, то руководство клуба постаралось максимально смягчить эффект от этого резкого прощания, которое вызвало отторжение у болельщиков команды и недоумение у многих футбольных специалистов.

Мещеряков сообщил, что легендарному наставнику предложили пост «почетного главного тренера клуба с соответствующей заработной платой и «социальным пакетом». Также руководство намерено назвать его именем академию «Локо».

По поводу «почетного тренера» Семин уже ответил отказом и заявил, что теперь «хочет отдохнуть».

«День позора российского футбола»

Несмотря на подробные объяснения Мещерякова, футбольный мир в большинстве своем крайне негативно воспринял принесение легендарного тренера «в жертву» новой клубной политике. Близкий Семину агент Дмитрий Селюк даже объяснил происходящее коррупцией.

«Считаю, что это день позора российского футбола. Семин — человек, который был основателем современного «Локомотива». Все победы клуба связаны с ним.

Стыдно и обидно, что в очередной раз коррупция оказалась выше спортивных достижений и преданности делу. Я просто ошарашен», — заявил Селюк, отметив, что результаты работы тренера в клубе теперь ценятся меньше, чем «хорошие отношения с Кикнадзе и Мещеряковым».

За всех фанатов «Локомотива» ярко высказался народный артист России, один из самых известных болельщиков красно-зеленых Валерий Баринов.

«Это как убийство клуба, не знаю, что хотят с ним сделать. Это плевок в сторону всего нашего футбола. Это сделали люди, которые ничего не понимают в футболе, которые к нему безразличны.

Им все равно, что будет с этим клубом. Очень попахивает подлостью», — цитирует актера ТАСС.

В соцсетях уже пошла волна прощальных постов от футболистов «Локо», которые отзываются о Семине с большим уважением. «Спасибо за все, Юрий Палыч! Вы отличный человек и отличный тренер!» — написал, например, Антон Миранчук, прибавив хэштег #Legend.

А капитан команды Маринато Гилерме признался, что уход тренера показался ему внезапным.

«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс в своей жизни и за то, что он сделал для «Локо» и всех болельщиков. Спасибо, Юрий Палыч, для меня вы больше, чем тренер. Удачи во всем и до встречи», — написал основной голкипер сборной России.

Бывший нападающий «Локо» Дмитрий Сычев и вовсе отказался верить в расставание клуба с Семиным.

«Не хочу верить в то, что сегодня ушла эпоха длиною в 25 лет. Но, зная Юрия Палыча, не удивлюсь, если он снова вернется в «Локо», ставший его домом. Без него представить эту игру я не могу. Думаю, не только я», — заявил Сычев.