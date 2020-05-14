Последняя капля: почему «Локомотив» уволил легендарного Семина

Переворот «Локомотива»

Московский «Локомотив» объявил об уходе своего легендарного тренера Юрия Семина, который с перерывами возглавлял команду еще со времен СССР, выводил ее в высший дивизион и трижды брал золотые медали чемпионата России. Тренера, под руководством которого «железнодорожники» и в этом сезоне идут на втором месте в таблице, уступая только «Зениту».

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Да, Российская премьер-лига пока остается на паузе из-за пандемии коронавируса, но с большой долей вероятности возобновится в июне, — осталось доиграть всего восемь туров.

И в эту важную пору, когда команде нужно сохранить за собой вторую строчку в напряженной борьбе с «Краснодаром», «Ростовом» и ЦСКА, игроки должны будут привыкать к новому тренеру, которым стал 40-летний сербский специалист Марко Николич, работавший только с клубами своей страны, Словении и Венгрии.

При такой альтернативе решение руководства «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным, истекающий 31 мая, выглядит крайне неоднозначно. Для его принятия должны были возникнуть очень серьезные причины — и, возможно, они действительно были.

На официальном сайте клуба уже появилась благодарность в адрес многолетнего тренера красно-зеленых: «С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива». Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!»

Николичу, в свою очередь, пресс-служба команды пожелала «успешной работы и больших побед», сообщив, что он приступит к исполнению своих обязанностей с 1 июня.

Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.



Желаем ему успешной работы и больших побед!https://t.co/hEDS3PhjPW — «Локомотив» #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 14, 2020

Таким образом, у серба, который принимает на данный момент главный вызов в своей жизни, совсем не окажется времени на раскачку — надо будет установить авторитет в раздевалке (что после ухода Семина будет явно непростой задачей) и сразу дать результат — остаться на высокой позиции в таблице.

Сам Семин не скрывает, что решение клуба его совсем не устроило.

«Задавайте вопросы Анатолию Мещерякову (председатель совета директоров «Локомотива». — «Газета.Ru»), звоните ему. Мне нечего сказать. Все они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберем пресс-конференцию, когда будет возможно», — цитирует наставника «Чемпионат.com».

В чем же причина такого сумбурного прощания с одним из главных тренеров в истории «Локо», который только за последние три года привел команду к титулу РПЛ, серебряным медалям чемпионата, а также дважды выиграл Кубок России?

Объявил войну руководству

Главной причиной расставания являются напряженные отношения 73-летнего специалиста с менеджментом клуба. Что с Ильей Геркусом, покинувшим «Локомотив» в 2019 году, что с нынешним генеральным директором команды Василием Кикнадзе Семин никак не мог ужиться, да и, кажется, не особо стремился.

По информации «Чемпионат.com», своенравный наставник стремился установить полную гегемонию над трансферами: например, требовал купить некоего камерунца Бассогоге (который совершенно не нравился селекционному отделу), отметая все остальные варианты, а также не позволил выгодно продать Алексея Миранчука в «Милан» этой зимой.

Кроме того, некоторым людям в руководстве казались устаревшими тренерские методики Семина: он делал большой упор на физическую подготовку, а не на технику, и мог серьезно нагрузить футболистов сразу после контрольного матча. Такой стиль, в частности, не подошел Федору Смолову, который так и не смог раскрыться в «Локомотиве», что стало безусловной потерей для клуба.

Недовольны таким подходом были и некоторые другие футболисты. Это понимали в руководстве, однако повлиять на 73-летнего наставника оказалось невозможно.

Противостояние Семина с менеджментом команды дошло до того, что он выступил в СМИ с открытым письмом в тот момент, когда генеральный директор Кикнадзе вел крайне напряженные переговоры с игроками по поводу временного сокращения зарплат из-за коронавируса.

Команда лишилась всех доходов и несла серьезные убытки, однако поначалу футболисты отказывались идти навстречу. Семин тогда занял сторону своих подопечных, попытавшись доказать, что огромные по сравнению с доходами многих людей зарплаты футболистов им жизненно необходимы.

«Игроков нельзя обижать! За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда — громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю: они из бедных семей, многие — из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!» — писал наставник в своей колонке для «СЭ».

В такой напряженный момент это письмо было равносильно объявлению войны руководству клуба. После этого судьба Семина была решена.

***

Сезон РПЛ, поставленный на паузу 17 марта, имеет все шансы возобновиться 21 или 28 июня — эти даты назывались Российским футбольным союзом (РФС). Таким образом, у сменщика Семина Николича, который приступит к работе 1-го числа, будет около трех недель на подготовку команды после затяжного перерыва к решающей борьбе за Лигу чемпионов.

Безусловно, это не лучшая ситуация, в которой мог оказаться «Локомотив», но, по мнению руководства команды, оно выбрало меньшее из двух зол. Так ли это на самом деле, узнаем совсем скоро.