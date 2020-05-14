«Обнаружен коронавирус»: отец Хабиба перенес операцию

Стали известны новые подробности состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Накануне, вечером 13 мая, в СМИ появилась информация, что отцу и тренеру российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало намного хуже. Впоследствии данную информацию подтвердили один из подопечных 57-летнего специалиста Ислам Махачев, который также выступает в легком дивизионе UFC, и известный комментатор из Махачкалы Рамазан Рабаданов. Последний подчеркивал, что Нурмагомедов-старший находится в коме.
Теперь же Рабаданов заявил, что именитый тренер по смешанным единоборствам, который был госпитализирован в городскую больницу Махачкалы еще в конце апреля с подозрением на пневмонию, а в начале мая переведен в Москву из-за осложнений, перенес операцию на сердце. Примечательно, что год назад, летом 2019-го, Абдулманапу Нурмагомедову также было проведено оперативное лечение на сердце.
«У него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», — цитирует Рабаданова РБК.
Сейчас ряд СМИ передает разную информацию о том, что же происходит с Нурмагомедовым-старшим. Например, Telegram-канал Mash накануне сообщил, что
на фоне пневмонии у отца Хабиба образовался тромб, а вследствие гипертонического криза произошел инсульт. При этом состояние специалиста оценивалось как крайне тяжелое, и сейчас он располагается в реанимационном отделении под постоянным наблюдением врачей.
Другой же источник передал иную информацию.
Как утверждает Telegram-канал Baza, Нурмагомедов-старший действительно впал в кому, однако это произошло еще несколько дней назад, а сейчас он уже находится в сознании. Его состояние оценивается также тяжелым, но при этом стабильным.
«Его здоровье оказалось крепче, чем считали медики», — говорится в сообщении.
Утром 14 мая Baza предоставила более подробную версию произошедшего. По данным источника, сам Нурмагомедов не желал ложиться в больницу и после первых проявлений пневмонии он активно занимался спортом, хотя врачи его обязали соблюдать постельный режим. В итоге состояние здоровья 57-летнего тренера ухудшилось, и он был госпитализирован. В связи с тем, что на протяжении нескольких дней Абдулманап Нургмагомедов так и не смог пойти на поправку, Хабиб организовал ему специальный рейс из Махачкалы в Москву, где, как сообщается, у него 3 мая случился инфаркт. Врачи сделали ему операцию на сердце, а затем подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и ввели в медикаментозный сон.
Особое внимание было обращено на наличие у Нурмагомедова-старшего коронавируса COVID-19. Сообщается, что тренер отказывался сдавать тесты на вирус, но после госпитализации анализы у него все-таки взяли. Об этом было известно еще 26 апреля, однако о результатах никаких новостей не было. Baza же сообщает, что
тест на COVID-19 у отца Хабиба Нурмагомедова дал положительный результат.
Подозрения на это возникли еще после того, Рабаданов рассказал о подозрении на пневмонию, учитывая, что данное заболевание схоже с COVID-19 (отличие вирусной пневмонии от обычной заключается в том, что вирус оседает в легких и уничтожается не столько классическим лечением, сколько иммунитетом, который формируется организмом). Вместе с Нурмагомедовым-старшим, к слову, с похожими симптомами к врачам обратились Шамиль Завуров и другие спортсмены.
Последние новости о состоянии здоровья отца Хабиба стали одними из самых обсуждаемых в мире ММА. Так, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров в прямом эфире в своем Instagram пожелал именитому специалисту выздоровления.
«Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать. И ничего плохого не говорить», — сказал он.
Прокомментировал происходящее и президент UFC Дана Уайт, который не только высказался в отношении Абдулманапа Нурмагомедова, но и выразил слова поддержки его сыну-чемпиону.
«Он настоящий мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности в раннем возрасте своему сыну, чемпиону мира Хабибу и всегда был с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап», — написал Уайт в своем Twitter.
Наконец, неожиданно выступил и ирландский боец Конор Макгрегор, у которого с Хабибом Нурмагомедовым особые отношения. Несмотря на большую вражду, которая сопровождается постоянными взаимными оскорблениями, «Печально известный» напомнил, что все конфликты с дагестанским Орлом являются просто бизнесом и ничем более.
«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек. Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал последние новости», – сказал Макгрегор, который в октябре 2018 года сдался Хабибу на UFC 229.