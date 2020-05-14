«Обнаружен коронавирус»: отец Хабиба перенес операцию

Стали известны новые подробности состояния здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Накануне, вечером 13 мая, в СМИ появилась информация, что отцу и тренеру российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова стало намного хуже. Впоследствии данную информацию подтвердили один из подопечных 57-летнего специалиста Ислам Махачев, который также выступает в легком дивизионе UFC, и известный комментатор из Махачкалы Рамазан Рабаданов. Последний подчеркивал, что Нурмагомедов-старший находится в коме.

Теперь же Рабаданов заявил, что именитый тренер по смешанным единоборствам, который был госпитализирован в городскую больницу Махачкалы еще в конце апреля с подозрением на пневмонию, а в начале мая переведен в Москву из-за осложнений, перенес операцию на сердце. Примечательно, что год назад, летом 2019-го, Абдулманапу Нурмагомедову также было проведено оперативное лечение на сердце.

«У него сердце слабое. На фоне пневмонии, видимо, осложнение. В каком состоянии — пока никаких данных нет. Что было у него — никто не знает, известно только то, что операцию сделали вчера», — цитирует Рабаданова РБК.

Сейчас ряд СМИ передает разную информацию о том, что же происходит с Нурмагомедовым-старшим. Например, Telegram-канал Mash накануне сообщил, что

на фоне пневмонии у отца Хабиба образовался тромб, а вследствие гипертонического криза произошел инсульт. При этом состояние специалиста оценивалось как крайне тяжелое, и сейчас он располагается в реанимационном отделении под постоянным наблюдением врачей.

Другой же источник передал иную информацию.

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Как утверждает Telegram-канал Baza, Нурмагомедов-старший действительно впал в кому, однако это произошло еще несколько дней назад, а сейчас он уже находится в сознании. Его состояние оценивается также тяжелым, но при этом стабильным.

«Его здоровье оказалось крепче, чем считали медики», — говорится в сообщении.

Утром 14 мая Baza предоставила более подробную версию произошедшего. По данным источника, сам Нурмагомедов не желал ложиться в больницу и после первых проявлений пневмонии он активно занимался спортом, хотя врачи его обязали соблюдать постельный режим. В итоге состояние здоровья 57-летнего тренера ухудшилось, и он был госпитализирован. В связи с тем, что на протяжении нескольких дней Абдулманап Нургмагомедов так и не смог пойти на поправку, Хабиб организовал ему специальный рейс из Махачкалы в Москву, где, как сообщается, у него 3 мая случился инфаркт. Врачи сделали ему операцию на сердце, а затем подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) и ввели в медикаментозный сон.

Особое внимание было обращено на наличие у Нурмагомедова-старшего коронавируса COVID-19. Сообщается, что тренер отказывался сдавать тесты на вирус, но после госпитализации анализы у него все-таки взяли. Об этом было известно еще 26 апреля, однако о результатах никаких новостей не было. Baza же сообщает, что

тест на COVID-19 у отца Хабиба Нурмагомедова дал положительный результат.

Подозрения на это возникли еще после того, Рабаданов рассказал о подозрении на пневмонию, учитывая, что данное заболевание схоже с COVID-19 (отличие вирусной пневмонии от обычной заключается в том, что вирус оседает в легких и уничтожается не столько классическим лечением, сколько иммунитетом, который формируется организмом). Вместе с Нурмагомедовым-старшим, к слову, с похожими симптомами к врачам обратились Шамиль Завуров и другие спортсмены.

Последние новости о состоянии здоровья отца Хабиба стали одними из самых обсуждаемых в мире ММА. Так, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров в прямом эфире в своем Instagram пожелал именитому специалисту выздоровления.

«Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников… Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать. И ничего плохого не говорить», — сказал он.

Прокомментировал происходящее и президент UFC Дана Уайт, который не только высказался в отношении Абдулманапа Нурмагомедова, но и выразил слова поддержки его сыну-чемпиону.

«Он настоящий мастер боевых искусств, живущий жизнью гордости, чести и уважения. Он привил те же ценности в раннем возрасте своему сыну, чемпиону мира Хабибу и всегда был с ним на протяжении всей его карьеры. Я знаю, насколько близок Хабиб со своим отцом, и мне грустно слышать о его нынешнем состоянии. Мои мысли с Абдулманапом и семьей Нурмагомедовых. Продолжай сражаться, Абдулманап», — написал Уайт в своем Twitter.

I know how close Khabib is with his father and I'm saddened to hear about his current state. My thoughts are with Abdulmanap and the Nurmagomedov family as he continues to fight (2/2) — danawhite (@danawhite) May 13, 2020

Наконец, неожиданно выступил и ирландский боец Конор Макгрегор, у которого с Хабибом Нурмагомедовым особые отношения. Несмотря на большую вражду, которая сопровождается постоянными взаимными оскорблениями, «Печально известный» напомнил, что все конфликты с дагестанским Орлом являются просто бизнесом и ничем более.

«Молюсь о выздоровлении Абдулманапа Нурмагомедова. Сложно представить, сколько чемпионов мира в различных бойцовских дисциплинах воспитал этот человек. Настоящий гений единоборств! С сожалением узнал последние новости», – сказал Макгрегор, который в октябре 2018 года сдался Хабибу на UFC 229.