«Лечили неправильно»: отцу Хабиба стало хуже

Состояние отца и тренера российского чемпиона легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа резко ухудшилось. Одними из первых об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в Дагестане. По его словам, 57-летний тренер по смешанным единоборствам находится не просто в тяжелом состоянии, а в коме.

«У Абдулманапа очень плохое положение, он в коме, в Москве. В Дагестане его лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете и сейчас он в Москве в военном госпитале. Он один там, родственников туда не пускают»,

— заявил источник.

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Данную информацию сын Абдулманапа Нурмагомедова Хабиб еще никак не прокомментировал, однако сведения об ухудшении состояния здоровья именитого тренера подтвердил один из его подопечных Ислам Махачев, который также выступает в легком дивизионе UFC и является одним из близких друзей Хабиба Нурмагомедова.

«Я с Хабибом каждый день общаюсь, спрашиваю у него про Абдулманапа. Он говорит, что в тяжелом состоянии сейчас, да. Мы с ним созванивались, когда он в Дагестане еще был. Уже говорил, что все в порядке. Но потом забрали в Москву. Сейчас в тяжелом состоянии», — сказал Махачев в прямом эфире Bukaboxing.

О госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова стало известно еще 25 апреля, когда об этом сообщил сам специалист, отвечая на звонок журналистов «РБ Спорт». Позднее известный комментатор из Махачкалы Рамазан Рабаданов, который является приятелем Нурмагомедова-старшего, поделился подробностями произошедшего, заявив, что у тренера подозрение на пневмонию.

Учитывая тот факт, что пневмония имеет сходство с коронавирусной инфекцией COVID-19, врачи взяли у специалиста специальные анализы. О результатах тестов неизвестно до сих пор.

«Хочу поблагодарить и поздравить работников скорой помощи. Воины и спасатели в белых халатах», — двусмысленно прокомментировал свою госпитализацию Нурмагомедов-старший у себя в Instagram.

Сам же Хабиб о состоянии здоровья с момента отправки отца в больницу ничего не рассказывает. В своих социальных сетях российский чемпион легкого дивизиона UFC лишь подчеркивает тот факт, что «не таким он представлял себе Рамадан-2020 и весенний май», а также осуждает граждан, которые не соблюдают меры безопасности в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«Наша халатность к советам врачей вкупе с создавшейся в народе паникой привела к высоким темпам распространения болезни, и теперь наши больницы переполнены, специалистов и лекарств не хватает, а число зараженных только растет. Поверьте мне. Болезнь смертельно опасна, и мы это уже чувствуем на себе», — предупреждал Хабиб.

3 мая отец дагестанского Орла был неожиданно доставлен из Махачкалы в Москву специальным рейсом. Отмечалось, что у Нурмагомедова-старшего возникли осложнения. В частности — в сердце, на котором он перенес операцию в 2019 году.

«Недавно я общался с Абдулманапом. Он говорил, что все хорошо и что идет на поправку. 3 мая мне позвонил его близкий родственник и сообщил, что Абдулманапу внезапно стало плохо и спецбортом его доставили в Москву. Я полагаю, что случились проблемы с сердцем», — говорил судья олимпийской категории по спортивной борьбе и друг семьи Нурмагомедовых Убайдула Османов.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 спортсменов — чемпионов мира. Он включен в Книгу рекордов России как самый успешный тренер страны по боевому самбо. В ночь с 18 на 19 апреля по московскому времени его сын должен был принять участие в очередном номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 и сразиться с американцем Тони Фергюсоном. Однако из-за неясной судьбы проведения соревнований, которые были перенесены из Бруклина в связи с пандемией COVID-19, Хабиб улетел домой в Дагестан, после чего было объявлено об отмене боя.

Вместо российского бойца соперником Фергюсона стал его соотечественник Джастин Гэтжи. В итоге турнир состоялся в Джексонвилле (штат Флорида), но 9 мая. Победу техническим нокаутом одержал Гэтжи, завоевавший временный пояс легкого дивизиона UFC. Теперь ему предстоит титульный поединок против Хабиба Нурмагомедова.