«Пир во время чумы»: российский биатлон терпит бедствие

Открытое недовольство новым тренерским штабом

Прошедший сезон, ставший для российской сборной по биатлону крайне печальным, оказался последним для главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева и для Сергея Белозерова с Виталием Норицыным, которые тренировали мужской и женский коллективы соответственно. На их места правление Союза биатлонистов продвинуло Валерия Польховского, Роберта Кабукова и Владимира Королькевича в должностях по тому же порядку. Соответветствующий список — причем с ошибками технического плана в документации — был направлен на согласование в Министерство спорта страны. Данные кандидаты пока что официально еще не утверждены, но это является вопросом времени, что крайне не нравится одному из главных лиц СБР, а именно — президента федерации Владимиру Драчеву.

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Функционер, который руководит Союзом с мая 2018 года, неоднократно публично негативно высказывался в отношении Польховского, Кабукова и Королькевича. Теперь же Драчев обратился с письмом к члену правления СБР, министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву с претензиями. В тексте письма утверждается, что глава Союза «высоко оценивает» профессиональные качества нового тренерского состава сборной России, однако, по его мнению, назначение этих специалистов отрицательно скажется на состоянии всего российского биатлона.

«Учитывая сложную ситуацию, в которой находится СБР в глазах международного сообщества, постоянные провокации по отношению к нашей сборной, не считаю возможным привлечение кого-либо из них на должность главного тренера.

Работа данных специалистов может лишь усилить провокации по отношению к спортсменам, усложнить процесс восстановления СБР в правах. Убежден, что данный вопрос мало рассматривать лишь под призмой правовой плоскости (не пойман – не вор), как пытаются преподнести члены правления», – написал Драчев.

Также президент СБР подчеркнул, что подбор кадров в тренерский штаб должен обсуждаться и непосредственно с самими биатлонистами, которым предстоит сотрудничество с ними. При этом, по его мнению, назначение Польховского и Королькевича может негативно повлиять на спортсменов и дать повод для новых провокаций в их адрес со стороны международной общественности.

В качестве аргумента Драчев вспоминает, как спортсмены, которые тренировались под руководством этих специалистов, в итоге были наказаны за нарушение антидопинговых правил.

При этом бывшие коллеги Польховского и Королькевича, напротив, отмечали, что тренеры не связаны с тем допинговым скандалом, что подчеркивают и во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), которое не имеет претензий к специалистам.

В защиту нового тренерского штаба выступил и личный наставник Антона Бабикова Виктор Никитин, который раскритиковал поведение Драчева. Как утверждает специалист, глава СБР своими действиями подрывает состояние всей федерации.

«Все тренеры в растерянности. Сейчас начинаются тренировки, но списки спортсменов и тренеров не утверждены, хотя правлением все согласовано. И что теперь делать? Президент не соглашается, теперь обратно правление собирать? У нас получается, что президент – бог и царь? Правление подписало все списки, но президент не подписывает, а Министерство спорта не принимает документ без подписи главы федерации. Из-за этого в тренерских штабах во всей России сейчас творится хаос», — цитирует Никитина РИА «Новости».

Судьба СБР в IBU может решиться в июне

10 декабря Союз биатлонистов России из-за громкого допингового скандала понес санкции со стороны Международного союза биатлонистов (IBU), до сих пор отечественное ведомство является лишь временным его членом. Так, российские биатлонисты могут принимать участие в международных соревнованиях под своим национальным флагом, однако России запрещено проводить турниры под эгидой IBU на своей территории, а представители руководства СБР не имеют никакого права голоса во всемирной федерации.

Одним из главных критериев полного восстановления статуса российского ведомства является погашение задолженности, которое возникло в результате расследования скандала. Всего данная сумма составляет порядка €1 млн, большую ее часть СБР уже погасил. Осталось — около €300 тыс.

«Это достаточно длительный процесс. Исполком может принимать решение только на конгрессе. На данный момент из-за пандемии COVID-19 нереально осуществлять деятельность рабочей группы. Ни мы к ним приехать не можем, ни они к нам», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Драчев.

К слову, ближайшее заседание, на котором исполком IBU обсудит вопрос восстановления прав СБР, должно состояться 6-7 июня. Отчет рабочей группы по данному делу уже включен в повестку слушаний.

«Отчет рабочей группы по проверке критериев является регулярной темой обсуждения на заседаниях исполнительного комитета IBU. Это означает, что члены рабочей группы сообщают о статусе и прогрессе, достигнутом в отношении 12 критериев восстановления. Исполком обсудит восстановление прав СБР на ближайшем заседании 6-7 июня», — приводит РИА «Новости» слова директора по связям с общественностью IBU Кристиана Винклера.

Грядут выборы нового главы СБР

Драчев, приходя на президентский пост Союза биатлонистов России, обещал вытащить организацию из допинговой ямы и решить вопрос восстановления статуса. Однако добиться этого главе ведомства так и не удалось, равно как и привлечь хороших спонсоров. На фоне огромного количества проблем возникло соответствующее число претензий в адрес Драчева, которого многие биатлонисты-ветераны и специалисты гонят в отставку. Для этого чиновник должен либо самостоятельно покинуть пост, либо быть уволенным по итогам голосования на внеочередной отчетно-выборной конференции. Первого точно не произойдет, так как Драчев намерен отработать свой контракт, который действует еще два года, во втором же он смысла не видит.

«Если проведение внеочередной конференции является единственно правильным решением, считаю целесообразным заслушать отчет каждого члена правления о проделанной работе, посещения/организации ими различных мероприятий по линии СБР, их предложений по развитию СБР.

Вынужден констатировать факт, что мне как председателю правления в рабочем порядке (без конференции), члены правления эту информацию предоставлять отказываются, аргументируя своей не подотчетностью мне (дважды – один раз письменно – я просил об этом). По моему субъективному мнению, это является деструктивным показателем в текущей деятельности СБР»,

– написал Драчев в письме, назвав данную идею «пиром во время чумы».

Согласно уставу СБР, о дате и месте выборов, а также об их участниках должно быть известно не позднее чем за 30 дней до начала голосования. Учитывая факт неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране из-за COVID-19 и грядущего заседания исполкома IBU, ожидать конференции, ответственность за проведение которой лежит на Викторе Майгурове (он же проиграл выборы Драчеву в мае 2018-го), раньше июля не приходится.

Если же выборы состоятся, что для победы на них кандидат должен набрать 2/3 от общего числа голосов, которые отдадут члены региональных федераций, представители правления СБР, а также действующий президент ведомства — Драчев. Он, к слову, имеет право участвовать в выборах и, вероятнее всего, свою кандидатуру будет продвигать.