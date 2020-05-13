«Не продлят контракт»: «Локомотив» отстранит Семина

13 мая комментатор «Матч ТВ» и инсайдер российского футбола Нобель Арустамян сообщил о том, что Юрий Семин больше не будет главным тренером «Локомотива» и покинет клуб в самое ближайшее время независимо от решения по возобновлению сезона в РПЛ.

«В течение ближайших двух дней (14-15 мая) «Локомотив» объявит об уходе Юрия Семина. С ним не продлят контракт, и Юрий Палыч не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

Также в эти два дня «Локо» объявит о назначении на пост главного тренера Марко Николича. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД Олегом Белозеровым, — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

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— Руководство клуба также в ближайшее время должно выступить с развернутым комментарием и объяснить, почему Семин покидает «Локомотив» и почему его сменит именно Николич».

Естественно, пресса обратилась за комментариями к самому 73-летнему специалисту, однако тот заявил, что ничего не знает о таком решении.

«Я ничего не знаю, все вопросы к руководству»,

– цитирует опытного тренера Sport24.

Следующей новостью дня стала информация о том, что российскому наставнику будет предложена должность в клубной системе «Локо», и он может остаться в структуре «железнодорожников», о чем сообщил также Sport24.

Разговоры о возможной отставке Семина идут давно, чему способствует и сам специалист, традиционно воюющий с топ-менеджерами, которых назначает в клуб руководство Российских железных дорог.

Так, тренера одно время пытался уволить еще предыдущий спортивный директор Илья Геркус, причем он ставил такой вопрос после выигрыша командой Кубка России, но тогда Семин остался у руля и привел красно-зеленых к чемпионскому титулу.

После этого Геркуса сменили на Василия Кикнадзе, который не только выкатил многомиллионные финансовые претензии предшественнику, но и тоже пошел в атаку на возрастного, своенравного и своевольного тренера, пусть и не сразу.

Информация о том, что Семина хотят заменить на кого-то другого, так или иначе курсировала весь сезон-2019/20, а после остановки его из-за пандемии коронавируса появилось и конкретное имя сменщика: экс-наставник белградского «Партизана» серб Марко Николич, о котором в России знают не очень хорошо.

И все же до последнего происходящее казалось сюрреализмом. Да, Семину уже 73 года, что является возрастом для футбольного тренера действительно преклонным, но сам он пышет здоровьем и энергией. Но главное, что он по-прежнему дает результат. «Локомотив» трижды был чемпионом страны — в 2002, 2004 и 2018 годах. И всегда команда добивалась этого под руководством Юрия Палыча.

Семин принял «железнодорожников» еще в союзные времена, вывел их в высший дивизион, а уже в российский период сделал по-настоящему грозной силой и привел к титулам.

После его ухода в 2005 году и до возвращения в 2016 команда дважды выиграла Кубок страны и один раз добралась до бронзы в чемпионате.

Стоило специалисту вернуться на пост, как «Локо» дважды взял национальный Кубок, выиграл чемпионат и серебряные медали. И это за три сезона. Семину сейчас 73, но на момент возвращения в клуб было уже 70, и это не помешало провести три плодотворных года у руля.

Более того, в остановленном сезоне «Локомотив» занимает второе место в РПЛ, отставая только от «Зенита», пусть и на девять очков, и опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

Так что если будет принято решение о досрочном завершении чемпионата, красно-зеленые снова попадут сразу в групповую стадию Лиги чемпионов, а это десятки миллионов евро в клубную кассу.

Соглашение Семина с клубом рассчитано до конца текущего сезона и до сих пор не продлено. Очевидно, что теперь уже и не будет. Теперь остается дождаться официального решения и объяснений руководства, которые действительно потребуются.

Помимо успешных спортивных результатов команды под его руководством, за специалиста говорит еще и огромная любовь болельщиков. Да и сам Семин всегда подчеркивал, что хочет продолжать активную тренерскую практику. И обязательно в родном клубе.